КАНОН БИБЛЕЙСКИЙ

КАНОН БИБЛЕЙСКИЙ - собрание и порядок расположения священных книг, признаваемых авторитетными той или иной христианской Церковью или общиной.

Фор­ми­ро­ва­ние ка­но­на Вет­хо­го За­ве­та свя­за­но с воз­ник­но­ве­ни­ем иуда­из­ма . Не позд­нее I века н. э. в иу­да­из­ме сфор­ми­ро­ва­лось пред­став­ле­ние о том, ка­кие кни­ги яв­ля­ют­ся свя­щен­ны­ми. Впо­след­ст­вии этот спи­сок книг, ко­то­рый ино­гда на­зы­ва­ют ма­со­рет­ским, или па­ле­стин­ским (по про­ис­хо­ж­де­нию), ка­но­ном (еврейской Биб­ли­ей), стал нор­ма­тив­ным для всех еврейских об­щин. Он раз­де­лён на три от­де­ла: За­кон, Про­ро­ки и Пи­са­ния. За­кон, или Пя­ти­кни­жие Мои­сее­во, вклю­ча­ет кни­ги: Бы­тие, Ис­ход, Ле­вит, Чис­ла и Вто­ро­за­ко­ние. В от­дел Про­ро­ки вхо­дят: Кни­га Ии­су­са На­ви­на, Кни­га Су­дей, Кни­ги 1-я и 2-я Са­муи­ла (в греческом, славянском и русском пе­ре­во­дах это 1-я и 2-я Царств кни­ги), 1-я и 2-я Кни­ги Ца­рей (со­от­ветст­вен­но 3-я и 4-я Кни­ги Царств), Исайи, Ие­ре­мии, Ие­зе­кии­ля и 12 «ма­лых про­ро­ков» (Осии, Иои­ля, Амо­са, Ав­дия, Ио­ны, Ми­хея, Нау­ма, Ав­ва­ку­ма, Со­фо­нии, Аг­гея, За­ха­рии и Ма­ла­хии). В чис­ло Пи­са­ний вхо­дят кни­ги: Ио­ва, Псал­тирь, Прит­чей Со­ло­мо­но­вых кни­га, Экк­ле­зиа­ста, Пес­ни Пес­ней кни­га, Пла­ча Ие­ре­мии, Ру­фи, Ес­фи­ри, Да­нии­ла, Ез­д­ры, Не­емии и две Кни­ги Хро­ник (1-я и 2-я Па­ра­ли­по­ме­нон).

По­ми­мо ма­со­рет­ско­го ка­но­на, в древ­нем иу­да­из­ме в раз­ных его от­ветв­ле­ни­ях и в не­ко­то­рых ло­каль­ных об­щи­нах су­ще­ст­во­ва­ли др. ва­ри­ан­ты ка­но­на. При­ня­то счи­тать, что в ос­но­ву Сеп­туа­гин­ты (греческого пе­ре­во­да еврейских свя­щен­ных книг) лёг т. н. алек­сан­д­рий­ский ка­нон. Воз­мож­но, он ма­ло от­ли­чал­ся от ма­со­рет­ско­го. Тем не ме­нее в са­мых ран­них ко­дек­сах Сеп­туагин­ты IV-V веков об­на­ру­жи­ва­ют­ся несколько книг, ко­то­рых нет в ма­со­рет­ском ка­но­не: Иу­дифь; То­ви­та кни­га; Пре­муд­рость Со­ло­мо­на; Пре­муд­рость Ии­су­са, сы­на Си­ра­хо­ва; По­сла­ние Ие­ре­мии; Кни­га Ва­ру­ха; Мак­ка­вей­ские Кни­ги и Кни­га Ез­д­ры, от­лич­ная от од­но­именной кни­ги ма­со­рет­ско­го ка­но­на.

В пе­реч­нях ка­но­нических книг Вет­хо­го За­ве­та, при­во­ди­мых в со­чи­не­ни­ях хри­сти­ан­ских пи­са­те­лей II-IV веков, по­ми­мо книг ма­со­рет­ско­го ка­но­на, ино­гда при­сут­ст­ву­ют По­сла­ние Ие­ре­мии и Кни­га Ва­ру­ха. Лао­ди­кий­ским со­бо­ром (2-я половина IV века) был ут­вер­ждён спи­сок ка­но­нических книг Вет­хо­го За­ве­та, ко­то­рый ока­зал­ся поч­ти иден­ти­чен спи­ску книг ма­со­рет­ско­го ка­но­на (вклю­че­ны так­же По­сла­ние Ие­ре­мии и Кни­га Ва­ру­ха, ко­то­рые вме­сте с Кни­гой Плач Ие­ре­мии во­шли в со­став Кни­ги Ие­ре­мии).

В от­ли­чие от ма­со­рет­ско­го ка­но­на, в хри­сти­ан­ском ка­но­не вы­де­ля­ют­ся 4 раз­де­ла: Пя­ти­кни­жие, ис­то­рические кни­ги, учи­тель­ные (или по­эти­че­ские) кни­ги, про­ро­че­ские кни­ги. От­сут­ст­во­вав­шие в ма­со­рет­ском ка­но­не кни­ги: Иу­дифь ; То­вит; Пре­муд­рость Со­ло­мо­на; Пре­муд­рость Ии­су­са, сы­на Си­ра­хо­ва; Мак­ка­вей­ские Кни­ги и Кни­га Ез­д­ры (в раз­ных хри­сти­ан­ских тра­ди­ци­ях име­ет на­име­но­ва­ния 1-я Ез­д­ра, 2-я Ез­д­ра или 3-я Ез­д­ра), не бы­ли от­не­се­ны к ка­но­ни­че­ским. От­но­ше­ние к этим кни­гам у от­цов восточной Церк­ви бы­ло не­од­но­знач­ным: как пра­ви­ло, они при­чис­ля­ли их к Вет­хо­му За­ве­ту, но од­ни ци­ти­ро­ва­ли их и счи­та­ли при­ем­ле­мы­ми для чте­ния, дру­гие - нет. Из ре­ше­ния со­бо­ра в Яс­сах в 1642 году мож­но бы­ло сде­лать вы­вод, что эти кни­ги по­лез­ны для хри­сти­ан­ско­го чте­ния.

По­ста­нов­ле­ния­ми Рим­ско­го (382 год) и Кар­фа­ген­ско­го (397 год) по­ме­ст­ных со­бо­ров, со­сто­яв­ших­ся по­сле Лао­ди­кий­ско­го, кни­ги, от­сут­ст­во­вав­шие в ма­со­рет­ском ка­но­не, в западной Церк­ви по­лу­чи­ли ка­но­нический ста­тус. Впо­след­ст­вии в ка­то­лической тра­ди­ции их ста­ли на­зы­вать вто­ро­ка­но­ни­че­ски­ми (дев­те­ро­ка­но­ни­че­ски­ми). Про­тес­тан­ты не вклю­чи­ли вто­ро­ка­но­ни­че­ские кни­ги в свой ка­нон. Од­на­ко эти кни­ги вхо­дят в не­ко­то­рые про­тес­тант­ские из­да­ния Биб­лии.

Славянская Биб­лия и русская Биб­лия (Си­но­даль­ный пе­ре­вод) со­дер­жат как ка­но­нические кни­ги, со­от­вет­ст­вую­щие кни­гам ма­со­рет­ско­го ка­но­на (по при­ня­той в этих Биб­ли­ях ну­ме­ра­ции их 39), так и не­ка­но­нические кни­ги (их 11), во­шед­шие в Сеп­туа­гин­ту: Иу­дифь; То­вит; 2-я и 3-я Кни­ги Ез­д­ры; 1-я, 2-я и 3-я Мак­ка­вей­ские Кни­ги; Пре­муд­рость Со­ло­мо­на; Пре­муд­рость Ии­су­са, сы­на Си­ра­хо­ва; По­сла­ние Ие­ре­мии и Кни­га Ва­ру­ха.

В греческих пра­во­слав­ных церк­вах при­нят несколько иной спи­сок не­ка­но­нических книг: в нём от­сут­ст­ву­ет 3-я Кни­га Ез­д­ры, но име­ет­ся 4-я Мак­ка­вей­ская Кни­га.

Ка­нон Но­во­го За­ве­та

От­бор ка­но­нических пи­са­ний Но­во­го За­ве­та был, ве­ро­ят­но, за­кон­чен в основном в середине II века. Из наи­бо­лее пол­ных спи­сков но­во­за­вет­ных книг са­мым ран­ним счи­та­ет­ся ка­нон Му­ра­то­ри (по име­ни от­кры­ва­те­ля тек­ста), да­ти­руе­мый концом II века. Этот спи­сок очень бли­зок по со­ста­ву ка­но­ну Но­во­го За­ве­та, оп­ре­де­лён­но­му позд­нее Лао­ди­кий­ским со­бо­ром и под­твер­ждён­но­му IV Все­лен­ским со­бо­ром (451 год).

В Но­вом За­ве­те 27 ка­но­нических книг, ко­то­рые при­ни­ма­ют­ся все­ми хри­сти­ан­ски­ми ве­ро­ис­по­ве­да­ния­ми. Струк­тур­но ка­нон Но­во­го За­ве­та по­вто­ря­ет ка­нон Вет­хо­го За­ве­та, в нём так­же мож­но вы­де­лить 4 раз­де­ла. Пя­ти­кни­жию со­от­вет­ст­ву­ют 4 Еван­ге­лия. Раз­дел «ис­то­ри­че­ские кни­ги» вклю­ча­ет кни­гу Дея­ния апо­сто­лов. В раз­дел «учи­тель­ные кни­ги» вклю­че­ны 14 по­сла­ний апостола Пав­ла (Рим­ля­нам, 1-е и 2-е Ко­рин­фя­нам, Га­ла­там, Ефе­ся­нам, Фи­лип­пий­цам, Ко­лос­ся­нам, 1-е и 2-е Фес­са­ло­ни­кий­цам, 1-е и 2-е Ти­мо­фею, Ти­ту, Фи­ли­мо­ну, Ев­ре­ям) и 7 со­бор­ных по­сла­ний - 1-е и 2-е по­сла­ния апостола Пет­ра, 1-е, 2-е и 3-е по­сла­ния апостола Ио­ан­на и по­сла­ние апостола Иа­ко­ва. В раз­дел «про­ро­че­ские кни­ги» вхо­дит От­кро­ве­ние апостола Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (Апо­ка­лип­сис).

В ка­но­нах ря­да древ­них восточных Церк­вей (Ас­си­рий­ской церк­ви Вос­то­ка, Эфи­оп­ской церк­ви и др.) есть свои осо­бен­но­сти, ка­саю­щие­ся со­ста­ва и по­ряд­ка книг, как Вет­хо­го За­ве­та, так и Но­во­го За­ве­та.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)