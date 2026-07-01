КАНОН БИБЛЕЙСКИЙ
КАНОН БИБЛЕЙСКИЙ - собрание и порядок расположения священных книг, признаваемых авторитетными той или иной христианской Церковью или общиной.
Формирование канона Ветхого Завета связано с возникновением иудаизма. Не позднее I века н. э. в иудаизме сформировалось представление о том, какие книги являются священными. Впоследствии этот список книг, который иногда называют масоретским, или палестинским (по происхождению), каноном (еврейской Библией), стал нормативным для всех еврейских общин. Он разделён на три отдела: Закон, Пророки и Писания. Закон, или Пятикнижие Моисеево, включает книги: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. В отдел Пророки входят: Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книги 1-я и 2-я Самуила (в греческом, славянском и русском переводах это 1-я и 2-я Царств книги), 1-я и 2-я Книги Царей (соответственно 3-я и 4-я Книги Царств), Исайи, Иеремии, Иезекииля и 12 «малых пророков» (Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии). В число Писаний входят книги: Иова, Псалтирь, Притчей Соломоновых книга, Экклезиаста, Песни Песней книга, Плача Иеремии, Руфи, Есфири, Даниила, Ездры, Неемии и две Книги Хроник (1-я и 2-я Паралипоменон).
Помимо масоретского канона, в древнем иудаизме в разных его ответвлениях и в некоторых локальных общинах существовали др. варианты канона. Принято считать, что в основу Септуагинты (греческого перевода еврейских священных книг) лёг т. н. александрийский канон. Возможно, он мало отличался от масоретского. Тем не менее в самых ранних кодексах Септуагинты IV-V веков обнаруживаются несколько книг, которых нет в масоретском каноне: Иудифь; Товита книга; Премудрость Соломона; Премудрость Иисуса, сына Сирахова; Послание Иеремии; Книга Варуха; Маккавейские Книги и Книга Ездры, отличная от одноименной книги масоретского канона.
В перечнях канонических книг Ветхого Завета, приводимых в сочинениях христианских писателей II-IV веков, помимо книг масоретского канона, иногда присутствуют Послание Иеремии и Книга Варуха. Лаодикийским собором (2-я половина IV века) был утверждён список канонических книг Ветхого Завета, который оказался почти идентичен списку книг масоретского канона (включены также Послание Иеремии и Книга Варуха, которые вместе с Книгой Плач Иеремии вошли в состав Книги Иеремии).
В отличие от масоретского канона, в христианском каноне выделяются 4 раздела: Пятикнижие, исторические книги, учительные (или поэтические) книги, пророческие книги. Отсутствовавшие в масоретском каноне книги: Иудифь; Товит; Премудрость Соломона; Премудрость Иисуса, сына Сирахова; Маккавейские Книги и Книга Ездры (в разных христианских традициях имеет наименования 1-я Ездра, 2-я Ездра или 3-я Ездра), не были отнесены к каноническим. Отношение к этим книгам у отцов восточной Церкви было неоднозначным: как правило, они причисляли их к Ветхому Завету, но одни цитировали их и считали приемлемыми для чтения, другие - нет. Из решения собора в Яссах в 1642 году можно было сделать вывод, что эти книги полезны для христианского чтения.
Постановлениями Римского (382 год) и Карфагенского (397 год) поместных соборов, состоявшихся после Лаодикийского, книги, отсутствовавшие в масоретском каноне, в западной Церкви получили канонический статус. Впоследствии в католической традиции их стали называть второканоническими (девтероканоническими). Протестанты не включили второканонические книги в свой канон. Однако эти книги входят в некоторые протестантские издания Библии.
Славянская Библия и русская Библия (Синодальный перевод) содержат как канонические книги, соответствующие книгам масоретского канона (по принятой в этих Библиях нумерации их 39), так и неканонические книги (их 11), вошедшие в Септуагинту: Иудифь; Товит; 2-я и 3-я Книги Ездры; 1-я, 2-я и 3-я Маккавейские Книги; Премудрость Соломона; Премудрость Иисуса, сына Сирахова; Послание Иеремии и Книга Варуха.
В греческих православных церквах принят несколько иной список неканонических книг: в нём отсутствует 3-я Книга Ездры, но имеется 4-я Маккавейская Книга.
Канон Нового Завета
Отбор канонических писаний Нового Завета был, вероятно, закончен в основном в середине II века. Из наиболее полных списков новозаветных книг самым ранним считается канон Муратори (по имени открывателя текста), датируемый концом II века. Этот список очень близок по составу канону Нового Завета, определённому позднее Лаодикийским собором и подтверждённому IV Вселенским собором (451 год).
В Новом Завете 27 канонических книг, которые принимаются всеми христианскими вероисповеданиями. Структурно канон Нового Завета повторяет канон Ветхого Завета, в нём также можно выделить 4 раздела. Пятикнижию соответствуют 4 Евангелия. Раздел «исторические книги» включает книгу Деяния апостолов. В раздел «учительные книги» включены 14 посланий апостола Павла (Римлянам, 1-е и 2-е Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, 1-е и 2-е Фессалоникийцам, 1-е и 2-е Тимофею, Титу, Филимону, Евреям) и 7 соборных посланий - 1-е и 2-е послания апостола Петра, 1-е, 2-е и 3-е послания апостола Иоанна и послание апостола Иакова. В раздел «пророческие книги» входит Откровение апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис).
В канонах ряда древних восточных Церквей (Ассирийской церкви Востока, Эфиопской церкви и др.) есть свои особенности, касающиеся состава и порядка книг, как Ветхого Завета, так и Нового Завета.