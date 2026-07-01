КАННИНГ ЧАРЛЗ ДЖОН

КАННИНГ ЧАРЛЗ ДЖОН - граф, британский государственный деятель.

Сын Дж. Кан­нин­га. О­кон­чил ча­ст­ную шко­лу Пат­ни, Итон­ский кол­ледж, Окс­форд­ский университет (1833 год). С 1836 года член Па­ла­ты об­щин, в 1837 году, унас­ле­до­вав по ма­те­рин­ской ли­нии ти­тул ви­кон­та, стал чле­ном Па­ла­ты лор­дов, примк­нул к Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии. В 1841-1846 годах по­мощ­ник министра иностранных дел Дж. Г. Г. Абер­ди­на в ка­би­не­те Р. Пи­ля, с 1846 года ко­мис­сар по лес­но­му хо­зяй­ст­ву.

Бу­ду­чи про­тив­ни­ком про­тек­цио­низ­ма, в 1852 году от­ка­зал­ся вой­ти в ка­би­нет Э. Дж. Дж. Дер­би. В 1853-1855 годах министр почт в коа­лиционном пра­ви­тель­ст­ве Абер­ди­на. В 1855 году на­зна­чен генерал-гу­бер­на­то­ром Ин­дии. Ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем Ин­дий­ско­го на­род­но­го вос­ста­ния 1857-1859 годов. С 1858 года ви­це-ко­роль Ин­дии. При Каннинге бы­ли про­ве­де­ны административная, во­енная и фи­нан­со­вая ре­фор­мы, ре­ор­га­ни­зо­ва­на индийская ар­мия, ре­фор­ми­ро­ва­на индийская фи­нан­со­вая сис­те­ма. Каннинг со­дей­ст­во­вал раз­вёр­ты­ва­нию железнодорожного строи­тель­ст­ва в Ин­дии, от­кры­тию уни­вер­си­те­тов в Каль­кут­те , Мад­ра­се и Бом­бее. В апреле 1862 года в свя­зи с бо­лез­нью вер­нул­ся в Лон­дон, где вско­ре умер.