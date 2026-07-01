КАННИНГ ЧАРЛЗ ДЖОН
КАННИНГ ЧАРЛЗ ДЖОН - граф, британский государственный деятель.
Сын Дж. Каннинга. Окончил частную школу Патни, Итонский колледж, Оксфордский университет (1833 год). С 1836 года член Палаты общин, в 1837 году, унаследовав по материнской линии титул виконта, стал членом Палаты лордов, примкнул к Консервативной партии. В 1841-1846 годах помощник министра иностранных дел Дж. Г. Г. Абердина в кабинете Р. Пиля, с 1846 года комиссар по лесному хозяйству.
Будучи противником протекционизма, в 1852 году отказался войти в кабинет Э. Дж. Дж. Дерби. В 1853-1855 годах министр почт в коалиционном правительстве Абердина. В 1855 году назначен генерал-губернатором Индии. Руководил подавлением Индийского народного восстания 1857-1859 годов. С 1858 года вице-король Индии. При Каннинге были проведены административная, военная и финансовая реформы, реорганизована индийская армия, реформирована индийская финансовая система. Каннинг содействовал развёртыванию железнодорожного строительства в Индии, открытию университетов в Калькутте, Мадрасе и Бомбее. В апреле 1862 года в связи с болезнью вернулся в Лондон, где вскоре умер.