КАНКА
КАНКА - городище III века до н. э. - начала XIII века н. э. (Узбекистан).
Впервые упомянуто В. В. Верещагиным в 1861 году. Археологические исследования Е. Т. Смирнова (1898 год), М. Е. Массона (1934 год), стационарные - К. Абдуллаева (с 1969 года), Ю. Ф. Бурякова (с 1972 года с перерывами). Большинством исследователей отождествляется с город Харашкет на караванном пути из Бинакета (Ташкент) в Самарканд, известным по средневековым арабским источникам.
Состоит из цитадели, 3 шахристанов и пригорода (рабата), окружённых стенами и рвами (общая площадь более 200 га). Слои III-II веков до н. э. выявлены на цитадели и шахристане I (общая площадь не менее 6,5 га). Считается, что в это время Канка была столицей Юни, одного из крупных владений государства Кангюй. Периоды расцвета города приходятся на первые века н. э., VI-VIII века (достиг максимальных размеров) и X - начала XIII веков.
На цитадели Канка (в плане почти квадрат 120×130 м) изучался двухэтажный замок, окружённый обводным коридором VII - начала VIII веков с прямоугольным залом на верхнем этаже, под которым раскопано квадратное в плане культовое помещение: с алтарём в центре и суфами вдоль стен (одна - с выступающей «эстрадой»). В IX-X веках замок приходит в запустение, в XI веке на его руинах возникла крупная усадьба (возможно, правителя города), включавшая многочисленные жилые, хозяйственные, парадные помещения.
На территории шахристанов изучены значительные площади сплошной застройки (X-XII века), разделённой магистральными улицами и квартальными переулками. В шахристане I раскопано 4 домовладения разряда «средних» (150-200 м2). В одном из них обнаружены фрагменты полихромной настенной росписи, нанесённой на белую штукатурку голубой, красной и жёлтой красками. В юго-восточном секторе шахристана III вдоль крупной городской торговой магистрали, на площади 900 м2 вскрыто не менее 6 отдельных домовладений X - начала XI веков, состоящих из 5-6 взаимосвязанных небольших помещений. За городом зафиксированы следы оссуарных захоронений. Среди находок - монеты, керамика из стратифицированных комплексов, коропластика (в т. ч. части терракотового карниза - плиты с рельефными изображениями музыкантш).