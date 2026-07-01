КАНКА

КАНКА - городище III века до н. э. - начала XIII века н. э. (Узбекистан).

Впер­вые упо­мя­ну­то В. В. Ве­ре­ща­ги­ным в 1861 году. Ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния Е. Т. Смир­но­ва (1898 год), М. Е. Мас­со­на (1934 год), ста­цио­нар­ные - К. Аб­дул­лае­ва (с 1969 года), Ю. Ф. Бу­ря­ко­ва (с 1972 года с пе­ре­ры­ва­ми). Боль­шин­ст­вом ис­сле­до­ва­те­лей ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с город Ха­раш­кет на ка­ра­ван­ном пу­ти из Би­на­ке­та (Таш­кент) в Са­мар­канд, из­вест­ным по средневековым арабским ис­точ­ни­кам.

Со­сто­ит из ци­та­де­ли, 3 шах­ри­ста­нов и при­го­ро­да (ра­ба­та), ок­ру­жён­ных сте­на­ми и рва­ми (об­щая площадь бо­лее 200 га). Слои III-II веков до н. э. вы­яв­ле­ны на ци­та­де­ли и шах­ри­ста­не I (об­щая площадь не ме­нее 6,5 га). Счи­та­ет­ся, что в это вре­мя Канка бы­ла сто­ли­цей Юни, од­но­го из круп­ных вла­де­ний государства Кан­гюй. Пе­рио­ды рас­цве­та го­ро­да при­хо­дят­ся на пер­вые ве­ка н. э., VI-VIII века (дос­тиг максимальных раз­ме­ров) и X - начала XIII веков.

На ци­та­де­ли Канка (в пла­не поч­ти квад­рат 120×130 м) изу­чал­ся двух­этаж­ный за­мок, ок­ру­жён­ный об­вод­ным ко­ри­до­ром VII - начала VIII веков с пря­мо­уголь­ным за­лом на верх­нем эта­же, под ко­то­рым рас­ко­па­но квад­рат­ное в пла­не куль­то­вое по­ме­ще­ние: с ал­та­рём в цент­ре и су­фа­ми вдоль стен (од­на - с вы­сту­паю­щей «эст­ра­дой»). В IX-X веках за­мок при­хо­дит в за­пу­сте­ние, в XI веке на его руи­нах воз­ник­ла круп­ная усадь­ба (воз­мож­но, пра­ви­те­ля го­ро­да), вклю­чав­шая мно­го­численные жи­лые, хо­зяйст­вен­ные, па­рад­ные по­меще­ния.

На тер­ри­то­рии шах­ри­ста­нов изу­че­ны зна­чительные пло­ща­ди сплош­ной за­строй­ки (X-XII века), раз­де­лён­ной ма­ги­страль­ны­ми ули­ца­ми и квар­таль­ны­ми пе­ре­ул­ка­ми. В шах­ри­ста­не I рас­ко­па­но 4 до­мо­вла­де­ния раз­ря­да «сред­них» (150-200 м2). В од­ном из них об­на­ру­же­ны фраг­мен­ты по­ли­хром­ной на­стен­ной рос­пи­си, на­не­сён­ной на бе­лую шту­ка­тур­ку го­лу­бой, крас­ной и жёл­той крас­ка­ми . В юго-восточном сек­то­ре шах­ри­ста­на III вдоль круп­ной го­род­ской тор­го­вой ма­ги­стра­ли, на площади 900 м2 вскры­то не ме­нее 6 отдельных до­мо­вла­де­ний X - начала XI веков, со­стоя­щих из 5-6 взаи­мо­свя­зан­ных не­боль­ших по­ме­ще­ний. За го­ро­дом за­фик­си­ро­ва­ны сле­ды ос­су­ар­ных за­хо­ро­не­ний. Сре­ди на­хо­док - мо­не­ты, ке­ра­ми­ка из стра­ти­фи­ци­ро­ван­ных ком­плек­сов, ко­ро­пла­сти­ка (в т. ч. час­ти тер­ра­ко­то­во­го кар­ни­за - пли­ты с рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми му­зы­кантш).

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