КАНИНСКАЯ ПЕЩЕРА
КАНИНСКАЯ ПЕЩЕРА - пещерное святилище в верховьях реки Печора.
Название происходит от мансийского «кан» - жертвенное место, святилище. Вход (7×3 м) в Канинской пещеры ориентирован на юго-восток, находится на высоте 11 м над водой; общая протяжённость 63 м. Открыта в 1900 году собирателем фольклора Н. Е. Онучковым, обнаружившим здесь до 70 черепов лошадей и др. животных, оставшихся после молений манси. Геологические и археологические исследования Б. И. Гуслицера и В. И. Канивца в 1959-1960 годах.
В нижних слоях находки плейстоценовой фауны (в основном северный олень), без следов человеческой деятельности. В начале внутреннего хода пещеры и в левой половине грота обнаружены слои бронзового века: намеренно испорченные предметы из меди и бронзы (фрагменты ножей), камня и кости (преимущественно наконечники стрел) сейминско-турбинской культуры; фрагменты сосудов и кремнёвые отщепы лебяжской культуры. Находки раннего железного века не образуют чёткого слоя: медные и бронзовые наконечники стрел, подвески с гравированными изображениями птицы, головы лося, плоская фигурка медведя с тремя антропозооморфными персонажами и др., костяные кинжал и детали игольника с врезным узором, фрагменты сосудов имеют аналоги в Западной Сибири (усть-полуйская культура, кулайская культура и др.); бронзовые накладки, наконечник стрелы, культовое литьё и др. связаны с приуральской культурой Гляденово.
Средневековый слой зафиксирован по всей площади грота и предвходовой площадки. У входа - кострище с 3 ярусами обугленных брёвен на вымостке из гальки (около 3 м в поперечнике), скопление черепов и костей медведя (до 23 особей), 2 скопления рыбьих костей и чешуи. Среди находок: серебряные бухарское подражание сасанидской драхме, подвеска из имитации монеты с арабской надписью, лунница, серьги, части пластин с полосками позолоты и гравированными рисунками; бронзовые фигурки, части пластин с прочеканенными узорами, антропоморфные личины, браслеты и др. детали одежды и украшений; железные наконечники стрел, ножи, шилья; костяные наконечники копий и стрел; кости медведя, северного оленя, лося, пушных зверей, единично - домашних животных; останки мамонта (в основном фрагменты бивней и пластины зубов) объяснимы его особым почитанием у северных народов.
Канинская пещера на протяжении почти 4 тысячи лет была межплеменным святилищем Северного Урала, хорошо знакомым и населению соседних районов Зауралья (лишь для лебяжской культуры можно предполагать использование Канинской пещеры в качестве убежища).
Иллюстрация:
Находки из Канинской пещеры: 1, 2 - костяной кинжал и бронзовая фигурка медведя раннего железного века; 3 - средневековая металлическая подвеска; 4 - костяной предмет медно-бронзового века (по В. И. Канивцу). Архив БРЭ.