КАНИНСКАЯ ПЕЩЕРА

КАНИНСКАЯ ПЕЩЕРА - пещерное святилище в верховьях реки Печора.

На­зва­ние про­ис­хо­дит от ман­сий­ско­го «кан» - жерт­вен­ное ме­сто, свя­ти­ли­ще. Вход (7×3 м) в Канинской пещеры ори­енти­ро­ван на юго-вос­ток, на­хо­дит­ся на высоте 11 м над во­дой; об­щая про­тя­жён­ность 63 м. От­кры­та в 1900 году со­би­ра­те­лем фольк­ло­ра Н. Е. Онуч­ко­вым, об­на­ру­жив­шим здесь до 70 че­ре­пов ло­ша­дей и др. жи­вот­ных, ос­тав­ших­ся по­сле мо­ле­ний ман­си. Гео­ло­гические и ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния Б. И. Гус­ли­це­ра и В. И. Ка­нив­ца в 1959-1960 годах.

В ниж­них сло­ях на­ход­ки плей­сто­це­но­вой фау­ны (в основном се­вер­ный олень), без сле­дов че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти. В на­ча­ле внутреннего хо­да пе­ще­ры и в ле­вой по­ло­ви­не гро­та об­на­ру­же­ны слои брон­зо­во­го ве­ка: на­ме­рен­но ис­пор­чен­ные пред­ме­ты из ме­ди и брон­зы (фраг­мен­ты но­жей), кам­ня и кос­ти (пре­имущественно на­ко­неч­ни­ки стрел) сей­мин­ско-тур­бин­ской культу­ры­; фраг­мен­ты со­су­дов и крем­нё­вые от­ще­пы ле­бяж­ской куль­ту­ры. На­ход­ки ран­не­го же­лез­но­го ве­ка не об­ра­зу­ют чёт­ко­го слоя: мед­ные и брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, под­вес­ки с гра­ви­рованными изо­бра­же­ния­ми пти­цы, го­ло­вы ло­ся, пло­ская фи­гур­ка мед­ве­дя с тре­мя ан­тро­по­зо­о­мор­ф­ны­ми пер­со­на­жа­ми и др., кос­тя­ные кин­жал и де­та­ли иголь­ни­ка с врез­ным узо­ром, фраг­мен­ты со­су­дов име­ют ана­ло­ги в Западной Си­би­ри (усть-по­луй­ская куль­ту­ра, ку­лай­ская куль­ту­ра и др.); брон­зо­вые на­клад­ки, на­ко­неч­ник стре­лы, куль­то­вое ли­тьё и др. свя­за­ны с при­ураль­ской куль­ту­рой Гля­де­но­во.

Средневековый слой за­фик­си­ро­ван по всей пло­ща­ди гро­та и пред­вхо­до­вой пло­щад­ки. У вхо­да - ко­ст­ри­ще с 3 яру­са­ми обуг­лен­ных брёвен на вы­мос­тке из галь­ки (около 3 м в по­пе­реч­ни­ке), ско­п­ле­ние че­ре­пов и кос­тей мед­ве­дя (до 23 осо­бей), 2 ско­п­ле­ния рыбь­их кос­тей и че­шуи. Сре­ди на­хо­док: се­реб­ря­ные бу­хар­ское под­ра­жа­ние са­са­нид­ской драх­ме, под­вес­ка из ими­та­ции мо­не­ты с арабской над­пи­сью, лун­ни­ца, серь­ги, час­ти пла­стин с по­лос­ка­ми по­зо­ло­ты и гра­ви­рованными ри­сун­ка­ми; брон­зо­вые фи­гур­ки, час­ти пла­стин с про­че­ка­нен­ны­ми узо­ра­ми, ан­тро­по­мор­ф­ные ли­чи­ны, брас­ле­ты и др. де­та­ли оде­ж­ды и ук­ра­ше­ний; же­лез­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, но­жи, ши­лья; кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел; кос­ти мед­ве­дя, се­вер­но­го оле­ня, ло­ся, пуш­ных зве­рей, еди­нич­но - до­маш­них жи­вот­ных; ос­тан­ки ма­мон­та (в основном фраг­мен­ты бив­ней и пла­сти­ны зу­бов) объ­яс­ни­мы его осо­бым по­чи­та­ни­ем у северных на­ро­дов.

Канинская пещера на про­тя­же­нии поч­ти 4 тысячи лет бы­ла меж­пле­мен­ным свя­ти­ли­щем Северного Ура­ла, хо­ро­шо зна­ко­мым и на­се­ле­нию со­сед­них рай­онов За­ура­лья (лишь для ле­бяж­ской куль­ту­ры мож­но пред­по­ла­гать ис­поль­зо­ва­ние Канинской пещеры в ка­че­ст­ве убе­жи­ща).

Иллюстрация:

На­ход­ки из Ка­нин­ской пе­ще­ры: 1, 2 - ко­ст­яной кин­жал и брон­зо­вая фигурка мед­ве­дя ран­не­го же­лез­но­го ве­ка; 3 - сред­не­ве­ко­вая ме­тал­ли­че­ская под­вес­ка; 4 - ко­стя­ной пред­мет мед­но-брон­зо­во­го ве­ка (по В. И. Ка­нив­цу). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)