КАНИНСКАЯ Галина Николаевна

Родилась 10.03.1955, Ярославль. В 1977 г. окончила Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, в 1984 г. – очную аспирантуру , в 1997 г. – докторантуру по кафедре новой и новейшей истории МГУ.

Кандидатская диссертация : Правительство П. Мендес-Франса и борьба политических партий во Франции. 1954-1955 гг. (МГУ, 1984).

Докторская диссертация : Радикалы и радикализм в послевоенной Франции. 1945-1995. (МГУ, 2000).

С 2002 года профессор кафедры всеобщей истории исторического факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.

Учитель : профессор МГУ В.П. Смирнов.

Область интересов : Новейшая история Франции, международные отношения, политическая история.

Сочинения: Радикалы и радикализм в послевоенной Франции. М., 1999;

Истоки французского радикализма // Новая и новейшая история. 2001. № 6;

Голлисты и радикалы: несостоявшаяся встреча. 1944-1951 // Шарль де Голль. 1890-1970 / Под ред. М.Ц. Арзаканян, А.О. Чубарьяна. М., 2000;

Жизненный путь Ж-Б. Дюрозеля: выбор случайный, призвание навсегда // Французский ежегодник 2002. М., 2002;

Русские дипломаты о "радикальной Франции" (конец XIX – начало ХХ века) // Россия и Франция XVIII-ХХ века. М., Наука, 2003;

Жизненный путь Ж-Б. Дюрозеля: выбор случайный, призвание навсегда // Французский Ежегодник. 2002. М., 2002;

Leclerc vu de Moscou // Du capitaine de Hautecloque au général Leclerc. P., 2000;

L’élection présidentielle vue de l’URSS à travers la presse // François Mitterrand. Les années du changement 1981-1984. P., 2001;

Le parti radical pendant la querelle autour de la CED // Deux siecles de debats republicains. P., 2004.

Колониальные войны в Индокитае и Алжире и французское общество // Кн.3 – Война и общество в период локальных войн и конфликтов второй половины ХХ века / рук проекта и сост. О.А.Ржешевский. Науч. рук. М.Ю.Мягков/ отв. ред. Ю.А. Никифоров. М., Наука, 2008

La perception des gaullistes en URSS durant la querelle de la CED // De Gaulle et la Russie (s.l.d. M. Vaïss). Paris, 2012.

Постижение истории: интервью с французскими историками // материалы всероссийской конференции История в биографиях. 2014. С. 53-79.

Что стало с Пятой республикой? О книге «Понять Пятую Республику», под ред. Ж. Гаррига, С. Гийом, Ж-Ф. Сиринелли // Электронный научно-образовательный журнал История. 2012., № 4. С. 24-25.

Проблема трансформации стран центральной Европы в оценках Франсуа Миттерана // Электронный научно-образовательный журнал История. 2012., № 3. С. 12-13.