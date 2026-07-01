КАНИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сын капитан-лейтенанта. В 1879 г. зачислен на действительную службу. 27.9.1882 окончил Морское училище, произведен в мичманы с назначением в Черноморский флот и зачислением во 2-й Черноморский флотский экипаж. 6.10.1884 окончил минный офицерский класс и зачислен в минные офицеры 2-го разряда. В 1885 г. командовал миноносками «Орел» и «Глухарь». 1.4.1890 произведен в лейтенанты. 1.1.1891 зачислен в минные офицеры 1-го разряда. В 1896–1899 гг. минный офицер эскадренного броненосца «Император Николай I». 22.1.1900 назначен флагманским минным офицером берегового штаба старшего флагмана Черноморской флотской дивизии. В 1900–1901 гг. флагманский минный офицер штаба командующего практической эскадрой Черного моря. 29.4.1902 назначен старшим офицером мореходной канонерской лодки «Черноморец». 8.9.1903 назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Георгий Победоносец». 1.1.1904 произведен в капитаны 2-го ранга. 18.10.1904 назначен заведующим складом мин Уайтхеда и пристрелочной станцией Севастопольского порта. 19.2.1907 назначен командиром канонерской лодки «Кубанец». 6.5.1908 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе. 29.5.1908 назначен командиром линейного корабля «Синоп». 24.1.1911 отчислен от должности с переводом в Балтийский флот. 20.9.1911 назначен начальником 4-го дивизиона миноносцев Балтийского моря. 7.12.1911 отчислен от должности. 9.12.1911 назначен председателем комиссии для наблюдения за постройкой кораблей в Балтийском море. 18.3.1913 назначен командующим, под брейд-вымпелом, отрядом заградителей Балтийского моря. 6.12.1913 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе с утверждением начальником отряда. 20.12.1914 назначен и. д. начальника минной обороны Балтийского моря с оставлением в должности. 9.2.1915 произведен в вице-адмиралы за отличие в делах против неприятеля (со старшинством с 6.4.1914) с утверждением в должности начальника минной обороны. 14.5.1915 назначен командующим флотом Балтийского моря. 10.4.1916 произведен в адмиралы. 6.9.1916 назначен членом Государственного совета. 1.1.1917 назначен членом Адмиралтейств-Совета, с оставлением членом Государственного совета. 4.4.1917 назначен вторым помощником морского министра. 1.6.1917 отчислен от должности с оставлением в распоряжении морского министра. 13.12.1917 уволен со службы. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. 13.11.1918 назначен командующим Черноморским флотом. 21.12.1918 назначен морским министром Второго Крымского краевого правительства с оставлением в должности. 25.3.1919 уволен со службы. В апреле 1919 г. выехал за границу. Проживал во Франции. Погребен на кладбище Сен-Пьер в Марселе.

Жена: дочь помещика Херсонской губернии, урожденная баронесса Рено. Дети: Александр (род. 19.5.1891), Михаил, Борис (?–11.6.1977, Марсель), Павел, Глеб, Елизавета.