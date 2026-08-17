КАНГЮЙ (КАНЦЗЮЙ)

Кангюй (Канцзюй) — крупное политическое образование, центр (кит. Лоюень) которого располагался в среднем течении Сырдарьи.

Время возникновения К. не удалось установить. Первые сведения о кангюйской державе относятся ко 2-й половине II в. до н. э., когда разные страны Средней Азии посетил посол империи Хань Чжан Цянь (128 до н. э.). В докладной записке императору У-ди Чжан Цянь охарактеризовал К. как «владение», жители которого вели кочевой образ жизни. Восточные земли К. находились в зависимости от хунну, а южные — от Больших юэчжей (захваченная кочевниками Бактрия ).

Можно определенно сказать, что К. в конце II в. до н. э. включал территорию Южн. Казахстана (к западу от Семиречья, где располагались владения усуней) и Сев.-Зап. Киргизии. Более точные территориальные границы кангюйского объединения позволяют определить сведения китайских хроник 2-й половины I в. до н. э. — II в. н. э. С ослаблением империи Хунну и ее дальнейшим падением выросло военно-политическое влияние кангюйской державы. Кангюйские племена смогли подчинить сармато-аланское объединение (кит. Яньцай, позднее Аланья), расположенное к северу от Аральского моря, и население Южн. Приуралья (кит. Янь), которое платило К. дань шкурками мелких грызунов. На юге кангюйцы установили контроль над Ташкентским оазисом, Хорезмом, владениями в междуречье Амударьи и Сырдарьи. Юго-западные территории К. граничили с Парфией (Аньси в китайских источниках). С. П. Толстов в связи с этим предполагал, что Хорезм стал политическим центром К., но большинство специалистов локализуют центр К. на Средней Сырдарье.

В этнокультурном отношении К. представлял конгломерат ираноязычных племен и племенных объединений в степной части и подконтрольного городского населения в бассейне Сырдарьи. В источниках упоминаются город Битянь, где располагалась резиденция главы К. Много городов было в зависимых владениях. Правители К. стремились сохранять независимость от империи Хань и ее наместников в Вост. Туркестане, несколько раз поддержали своих соседей (Фергана, Кашгар) в борьбе с китайскими войсками.

В конце I — III в. н. э. Хорезм и Ташкентский оазис переходят под власть Кушанского царства . В IV—V вв. бывшие кангюйские владения к югу от Сырдарьи были захвачены эфталитами. К. долгое время не упоминался в китайских источниках. Но в VII—VIII вв. все еще помнили, что многие владения когда-то подчинялись кангюйским династам. Однако, в танских хрониках имеются непосредственные указания на сохранение во 2-й четверти VII в. политического объединения, которое современники называли К.: в конце 620-х — 630-х одни правители Западно-тюркского каганата нашли убежище в К., другие совершали походы в эту страну. Не исключена связь К. VII в. с тюркоязычными канглы.

Лит.: Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 2. М.–Л., 1950; Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. СПб., 2003. С. 220—224.