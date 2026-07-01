КАНФАР

КАНФАР - античный сосуд для питья вина.

Руч­ки час­то под­ня­ты вы­ше вен­чи­ка; нож­ка, как пра­ви­ло, вы­со­кая, с пло­ским ос­но­ва­ни­ем или про­фи­ли­ро­ван­ным под­до­ном. Канфар из­го­тав­ли­ва­лись из гли­ны , ме­тал­ла, стек­ла. Поя­ви­лись в ан­тич­ной тра­ди­ции не позд­нее VI века до н. э. Канфар - один из ат­ри­бу­тов Дио­ни­са.

В конце V-VI веках они рас­пи­сы­ва­лись в крас­но­фи­гур­ной тех­ни­ке. С IV века в Северном При­чер­но­мо­рье ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли чер­но­ла­ко­вые канфары на уко­ро­чен­ной нож­ке, с руч­ка­ми, оформ­лен­ны­ми свер­ху го­ри­зон­таль­ны­ми по­лоч­ка­ми-«ши­па­ми», рас­по­ло­жен­ны­ми вро­вень с края­ми со­су­да. В III-II веках ниж­няя часть чер­но­ла­ко­вых канфар ук­ра­ша­лась вер­ти­каль­ны­ми рёб­ра­ми-кан­не­лю­ра­ми, гир­лян­да­ми или штам­по­ван­ным ор­на­мен­том .

Из­вест­ны мно­го­численные гон­чар­ные и леп­ные ме­ст­ные под­ра­жа­ния этим канфарам. Осо­бую груп­пу со­став­ля­ют боль­шие канфары из ли­то­го об­то­чен­но­го стек­ла в зо­ло­тых оп­ра­вах с гра­на­то­вы­ми встав­ка­ми и под­вес­ка­ми на длин­ных це­поч­ках, най­ден­ные в бо­га­тых сар­мат­ских по­гре­бе­ни­ях При­ку­ба­нья середины II века до н. э. - середины I века н. э.

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