КАНФАР
КАНФАР - античный сосуд для питья вина.
Ручки часто подняты выше венчика; ножка, как правило, высокая, с плоским основанием или профилированным поддоном. Канфар изготавливались из глины, металла, стекла. Появились в античной традиции не позднее VI века до н. э. Канфар - один из атрибутов Диониса.
В конце V-VI веках они расписывались в краснофигурной технике. С IV века в Северном Причерноморье широкое распространение получили чернолаковые канфары на укороченной ножке, с ручками, оформленными сверху горизонтальными полочками-«шипами», расположенными вровень с краями сосуда. В III-II веках нижняя часть чернолаковых канфар украшалась вертикальными рёбрами-каннелюрами, гирляндами или штампованным орнаментом.
Известны многочисленные гончарные и лепные местные подражания этим канфарам. Особую группу составляют большие канфары из литого обточенного стекла в золотых оправах с гранатовыми вставками и подвесками на длинных цепочках, найденные в богатых сарматских погребениях Прикубанья середины II века до н. э. - середины I века н. э.