КАНЕМ

КАНЕМ - раннегосударственное образование в Центральном Судане (вторая половина I-го тысячелетия - XIV век).

Сло­жи­лось во второй половине I-го тысячелетия се­ве­ро-вос­точ­нее озера Чад. На­се­ле­ние Канема со­став­ля­ли пред­ки современных ка­ну­ри и ко­чев­ни­ки за­га­ва. Сто­ли­цей Канема был город Нджи­ми. В XI веке на­ча­лось рас­про­стра­не­ние ис­ла­ма ; ут­вер­ди­лась бер­бер­ская ди­на­стия Сей­фу­ва. Канем иг­рал важ­ную роль в по­сред­нической тор­гов­ле со стра­на­ми Северной Аф­ри­ки. В конце XIII века в ре­зуль­та­те меж­до­усоб­ных войн Канем рас­пал­ся. В 1280-х годах пред­ста­ви­те­ли ди­на­стии Сей­фу­ва, спа­са­ясь от за­хва­тив­ших Нджи­ми пле­мён бу­ла­ла, бе­жа­ли в рай­он к за­па­ду от озера Чад, ос­но­вав государство Бор­ну.

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