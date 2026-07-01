КАНЕМ
КАНЕМ - раннегосударственное образование в Центральном Судане (вторая половина I-го тысячелетия - XIV век).
Сложилось во второй половине I-го тысячелетия северо-восточнее озера Чад. Население Канема составляли предки современных канури и кочевники загава. Столицей Канема был город Нджими. В XI веке началось распространение ислама; утвердилась берберская династия Сейфува. Канем играл важную роль в посреднической торговле со странами Северной Африки. В конце XIII века в результате междоусобных войн Канем распался. В 1280-х годах представители династии Сейфува, спасаясь от захвативших Нджими племён булала, бежали в район к западу от озера Чад, основав государство Борну.