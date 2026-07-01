КАНДИ
КАНДИ - город в Шри-Ланке.
Население 118,2 тыс. человек (2008 год). Расположен в центральной гористой части острова, на плато Канди, на реке Махавели-Ганга.
Основан в XIV веке королём Викрамабаху III (1357-1375 годы). Именовался также Секандагала, Шри-Варданапура. С 1592 года, после захвата португальцами юго-западного и северного побережья острова Цейлон (ныне остров Шри-Ланка), столица независимого сингальского государства Канди (сингальское «Королевство на горе»). В 1761-1767 годах подвергался нападениям нидерландцев, в 1803 году - англичан. С подписанием королевством 02.03.1815 года договора о вхождении в состав Британской империи утратил статус столицы. Один из священных буддийских городов.
В центре города, окружённом каменными стенами с 18 башнями (конец XVI - начало XVII веков), сохранились постройки традиционной сингальской архитектуры: храм Зуба (Далада-Малигава; конец XVI-XVIII века; прямоугольное в плане святилище, украшенное росписью и резьбой; здесь хранится глазной зуб Будды, с которым связан ежегодный праздник Эсала Перахера; в постройке XX века - Музей Шри-Далада), встроенный в ансамбль Дворца-резиденции правителя последнего сингальского государства (XVIII век; включает Королевский дворец, ныне Археологический музей; Дворец королевы; Зал аудиенций с перекрытием на столбах, украшенных резным орнаментом; Гарем, ныне Национальный музей, основанный в 1942 год). Среди др. построек: храмы Натха-Дэвале (XIV век), Вишну-Дэвале (XVIII век); буддийские монастыри Асгирия-Вихара (XIV-XVII веков) и Малватта-Вихара (XVI-XVIII веков). В центре города - искусственное озеро с Королевским летним дворцом на острове (конец XVIII - начало XIX веков). Во время британского господства построены: Королевский павильон (1834 год), неоготический собор Святого Павла (1840-е годы), часовня колледжа Троицы (росписи Д. Пейнтера, XX век). Центр города с 1988 года включён в список Всемирного наследия.
Канди - центр района чайных плантаций. Переработка сельскохозяйственной продукции (в т. ч. чайного листа). Развиты кустарные ремёсла (производство изделий из бронзы и др.). Туризм.
В 5 км от Канди, в Перадении, - крупнейший в Азии Королевский ботанический сад (с 1821 года; коллекция комнатных растений - 750 видов, и др.). Близ Канди - пещера Хиндагала с росписями V-VII веков (стилистически близки росписям Сигирии), храмы с росписями в Ридивихаре, Дегалдоруве, Медавале (XIV-XVIII века).