КАНДИ

КАНДИ - город в Шри-Ланке.

Население 118,2 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в центральной го­ри­стой час­ти ост­ро­ва, на пла­то Кан­ди, на реке Ма­ха­ве­ли-Ган­га.

Ос­но­ван в XIV веке ко­ро­лём Ви­кра­ма­ба­ху III (1357-1375 годы). Име­но­вал­ся так­же Се­кан­да­га­ла, Шри-Вар­да­на­пу­ра. С 1592 года, по­сле за­хва­та пор­ту­галь­ца­ми юго-западного и северного по­бе­ре­жья острова Цей­лон (ны­не остров Шри-Лан­ка), сто­ли­ца не­за­ви­си­мо­го син­галь­ско­го государства Кан­ди (син­галь­ское «Ко­ро­лев­ст­во на го­ре»). В 1761-1767 годах под­вергал­ся на­па­де­ни­ям ни­дер­ланд­цев, в 1803 году - анг­ли­чан. С под­пи­са­ни­ем ко­ро­лев­ст­вом 02.03.1815 года до­го­во­ра о вхо­ж­де­нии в со­став Британской им­пе­рии ут­ра­тил ста­тус сто­ли­цы. Один из свя­щен­ных буд­дий­ских го­ро­дов.

В цен­тре го­ро­да, ок­ру­жён­ном ка­мен­ны­ми сте­на­ми с 18 баш­ня­ми (конец XVI - начало XVII веков), со­хра­ни­лись по­строй­ки тра­диционной син­галь­ской ар­хи­тек­ту­ры : храм Зу­ба (Да­ла­да-Ма­ли­га­ва; конец XVI-XVIII века; пря­мо­уголь­ное в пла­не свя­ти­ли­ще, ук­ра­шен­ное рос­пи­сью и резь­бой; здесь хра­нит­ся глаз­ной зуб Буд­ды, с ко­то­рым свя­зан еже­год­ный празд­ник Эса­ла Пе­ра­хе­ра; в по­строй­ке XX века - Му­зей Шри-Да­ла­да), встро­ен­ный в ан­самбль Двор­ца-ре­зи­ден­ции пра­ви­те­ля по­след­не­го син­галь­ско­го го­су­дар­ст­ва (XVIII век; вклю­ча­ет Ко­ро­лев­ский дво­рец, ны­не Ар­хео­ло­гический му­зей; Дво­рец ко­ро­ле­вы; Зал ау­ди­ен­ций с пе­ре­кры­ти­ем на стол­бах, ук­ра­шен­ных рез­ным ор­на­мен­том; Га­рем, ны­не Национальный му­зей, ос­но­ван­ный в 1942 год). Сре­ди др. по­стро­ек: хра­мы На­тха-Дэ­ва­ле (XIV век), Виш­ну-Дэ­ва­ле (XVIII век); буд­дий­ские мо­на­сты­ри Ас­ги­рия-Ви­ха­ра (XIV-XVII веков) и Мал­ват­та-Ви­ха­ра (XVI-XVIII веков). В цен­тре го­ро­да - ис­кусственное озе­ро с Ко­ро­лев­ским лет­ним двор­цом на ост­ро­ве (конец XVIII - начало XIX веков). Во вре­мя британского гос­под­ства по­строе­ны: Ко­ро­лев­ский па­виль­он (1834 год), нео­го­тический со­бор Святого Пав­ла (1840-е годы), ча­сов­ня кол­лед­жа Трои­цы (рос­пи­си Д. Пейн­те­ра, XX век). Центр го­ро­да с 1988 года вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Канди - центр рай­она чай­ных план­та­ций. Пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции (в т. ч. чай­но­го лис­та). Раз­ви­ты кус­тар­ные ре­мёс­ла (про­изводство из­де­лий из брон­зы и др.). Ту­ризм.

В 5 км от Канди, в Пе­ра­де­нии, - круп­ней­ший в Азии Ко­ро­лев­ский бо­та­нический сад (с 1821 года; кол­лек­ция ком­нат­ных рас­те­ний - 750 ви­дов, и др.). Близ Канди - пе­ще­ра Хин­да­га­ла с рос­пи­ся­ми V-VII веков (сти­ли­сти­че­ски близ­ки рос­пи­сям Си­ги­рии), хра­мы с рос­пи­ся­ми в Ри­ди­ви­ха­ре, Де­гал­до­ру­ве, Ме­да­ва­ле (XIV-XVIII века).

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