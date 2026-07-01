КАНДААНУ

Кандаану — имя царя подвластной ассирийцам Вавилонии (647—627 до н. э.) после подавления Ашшурбанапалом восстания Шамашшумукина.

По одной гипотезе К. – это вассальный правитель, поставленный в Вавилонии Ашшурбанапалом, по другой — сам Ашшурбанапал, заняв вавилонский трон, принял имя К. для своего царствования в Вавилонии. В 647—646 до н. э. в одних вавилонских центрах датировали документы по имени К., в других — по имени Ашшурбанапала. В начале правления К. было подавлено антиассирийское восстание Набу-бел-шумате в Южн. Вавилонии. К. умер в тот же год, что и Ашшурбанапал; преемник по вавилонскому престолу назначен ему не был ввиду нестабильности после смерти последнего.

Лит.: The Assyrian and Babylonian Empires and Other States of the Near East from the Eighth to the Sixth Centuries BC (Cambridge Ancient History. Vol. 3. Pt. 2). Cambridge, 1992.