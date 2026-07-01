КАНЦОНЕТТА
КАНЦОНЕТТА - небольшая вокальная пьеса лирического характера.
Многоголосная канцонетта (от 2 до 6 голосов) получила распространение в Европе (вначале в Италии) в XVI-XVII веках. Для строф текста характерна рифмовка типа aabcc. Полифонические канцонетты писали О. Векки, Дж. Гастольди, Л. Виадана, К. Монтеверди, Х. Л. Хаслер, Т. Морли и др.
С XVIII века канцонетта - сольная песня с сопровождением (например, 6 канцонетта для голоса с фортепиано Й. Гайдна на стихи Э. Хантер). В XIX-XX веках также инструментальная пьеса песенного характера (2-я часть Концерта для скрипки с оркестром П. И. Чайковского, часть Концертной сюиты для скрипки с фортепиано или оркестром Ц. А. Кюи, канцонетта для струнного оркестра Я. Сибелиуса и др.).