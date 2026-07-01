КАНЦОНЕТТА

КАНЦОНЕТТА - небольшая вокальная пьеса лирического характера.

Мно­го­го­лос­ная канцонетта (от 2 до 6 го­ло­сов) по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние в Ев­ро­пе (вна­ча­ле в Ита­лии) в XVI-XVII веках. Для строф тек­ста ха­рак­тер­на риф­мов­ка ти­па aabcc. По­ли­фо­нические канцонетты пи­са­ли О. Век­ки, Дж. Гас­толь­ди, Л. Виа­да­на, К. Мон­те­вер­ди , Х. Л. Хас­лер, Т. Мор­ли и др.

С XVIII века канцонетта - соль­ная пес­ня с со­про­во­ж­де­ни­ем (например, 6 канцонетта для го­ло­са с фортепиано Й. Гайд­на на сти­хи Э. Хан­тер). В XIX-XX веках так­же ин­ст­ру­мен­таль­ная пье­са пе­сен­но­го ха­рак­те­ра (2-я часть Кон­цер­та для скрип­ки с ор­ке­ст­ром П. И. Чай­ков­ско­го , часть Кон­церт­ной сюи­ты для скрип­ки с фортепиано или ор­ке­ст­ром Ц. А. Кюи, канцонетта для струн­но­го ор­ке­ст­ра Я. Си­бе­лиу­са и др.).

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