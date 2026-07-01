КАНЦОНА
КАНЦОНА
1) полутвёрдая форма итальянской поэзии песенного происхождения (смотрите Твёрдые формы). Строфа классической канцоны состоит из двух частей: восходящей (2 члена с тождественным расположением коротких и длинных стихов) и нисходящей (1 член, кода). Одна из возможных схем: AbC + AbC + cDdEE (здесь большие буквы - длинные, малые - короткие стихи). Целое стихотворение состоит из 5-7 строф и ещё одной коды. За пределами Италии форма канцоны употребляется в стилизациях. Тексты канцоны в XVI веке использовались в музыкальных мадригалах.
2) В Италии XVI века многоголосная песня, стилизованная в народном духе (canzona alla napoletana, canzona villanesca). Также инструментальное переложение вокального сочинения. Со временем зависимость инструментальной канцоны от вокальной музыки исчезла. По форме инструментальные канцоны были аналогичны имитационно-полифоническим ричеркарам. Иногда в них проявлялись черты куплетности, встречались и репризные формы. Среди авторов инструментальных канцон - Дж. Габриели, М. А. и Дж. Каваццони, Л. Виадана.
Важнейший этап в истории инструментальной канцоны - творчество Дж. Фрескобальди, который, в частности, разработал тип однотемной канцоны с метроритмическим варьированием темы (своего рода вариационный цикл). В XVII веке к жанру инструментальной канцоны обращались также М. Нери, И. Я. Фробергер, И. К. Керль. Сочинения, подобные канцоне, всё чаще стали называть фугами (Д. Букстехуде). Эволюцию жанра инструментальной канцоны венчает органная канцона d-moll И. С. Баха (BWV 588), по сути - фугированная форма. В XIX веке словом «канцона» иногда обозначался песенно-лирический характер музыки [например, II часть 4-й симфонии П. И. Чайковского - in modo di canzone («в песенном роде»)]