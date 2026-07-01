КАНЦОНА

КАНЦОНА

1) по­лу­твёр­дая фор­ма итальянской по­эзии пе­сен­но­го про­ис­хо­ж­де­ния (смотрите Твёр­дые фор­мы). Стро­фа клас­си­че­ской канцоны со­сто­ит из двух час­тей: вос­хо­дя­щей (2 чле­на с то­ж­дественным рас­по­ло­же­ни­ем ко­рот­ких и длин­ных сти­хов) и нис­хо­дя­щей (1 член, ко­да). Од­на из воз­мож­ных схем: AbC + AbC + cDdEE (здесь боль­шие бу­к­вы - длин­ные, ма­лые - ко­рот­кие сти­хи). Це­лое сти­хо­тво­ре­ние со­сто­ит из 5-7 строф и ещё од­ной ко­ды. За пре­де­ла­ми Ита­лии фор­ма канцоны упот­реб­ля­ет­ся в сти­ли­за­ци­ях. Тек­сты канцоны в XVI веке ис­поль­зо­ва­лись в музыкальных мад­ри­га­лах.

2) В Ита­лии XVI века мно­го­го­лос­ная пес­ня, сти­ли­зо­ван­ная в народном ду­хе (can­zo­na alla napoletana, canzona villanes­ca). Так­же ин­ст­ру­мен­таль­ное пе­ре­ло­же­ние во­каль­но­го со­чи­не­ния. Со вре­ме­нем за­ви­си­мость ин­ст­ру­мен­таль­ной канцоны от во­каль­ной му­зы­ки ис­чез­ла. По фор­ме ин­ст­ру­мен­таль­ные канцоны бы­ли ана­ло­гич­ны ими­та­ци­он­но-по­ли­фо­ническим ри­чер­ка­рам. Ино­гда в них про­яв­ля­лись чер­ты ку­плет­но­сти, встре­ча­лись и ре­приз­ные фор­мы. Сре­ди ав­то­ров ин­ст­ру­мен­таль­ных канцон - Дж. Габ­рие­ли , М. А. и Дж. Ка­вац­цо­ни, Л. Виа­да­на.

Важ­ней­ший этап в ис­то­рии ин­ст­ру­мен­таль­ной канцоны - твор­че­ст­во Дж. Фре­ско­баль­ди, ко­то­рый, в ча­ст­но­сти, раз­ра­бо­тал тип од­но­тем­ной канцоны с мет­ро­рит­мическим варьи­ро­ва­ни­ем те­мы (сво­его ро­да ва­риа­ци­он­ный цикл). В XVII веке к жан­ру ин­ст­ру­мен­таль­ной канцоны об­ра­ща­лись так­же М. Не­ри, И. Я. Фро­бер­гер, И. К. Керль. Со­чи­не­ния, по­доб­ные канцоне, всё ча­ще ста­ли на­зы­вать фу­га­ми (Д. Бук­сте­ху­де). Эво­лю­цию жан­ра ин­ст­ру­мен­таль­ной канцоны вен­ча­ет ор­ган­ная канцона d-moll И. С. Ба­ха (BWV 588), по су­ти - фу­ги­ро­ван­ная фор­ма. В XIX веке сло­вом «канцона» ино­гда обо­зна­чал­ся пе­сен­но-ли­рический ха­рак­тер му­зы­ки [например, II часть 4-й сим­фо­нии П. И. Чай­ков­ского - in modo di canzone («в пе­сен­ном ро­де»)]

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