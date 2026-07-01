КАНЧИПУРАМ

КАНЧИПУРАМ - город в Южной Индии.

Население 156,4 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен близ реки Па­лар. Железнодорожная стан­ция, узел ав­то­до­рог.

Один из ста­рей­ших го­ро­дов Южной Ин­дии. Вре­мя ос­но­ва­ния не­из­вест­но. Упо­ми­на­ет­ся грам­ма­ти­стом Па­танд­жа­ли (II век до н. э.). С III века н. э. под вла­стью Пал­ла­вов, сто­ли­ца их вла­де­ний. Наи­выс­ше­го рас­цве­та дос­тиг в VII-VIII веках, став цен­тром учё­но­сти, литературы, му­зы­ки, тан­ца и хра­мо­во­го строи­тель­ст­ва. По­сле за­вое­ва­ния в IX веке позд­ни­ми Чо­ла­ми ут­ра­тил функ­ции сто­лич­но­го го­ро­да, но ос­тал­ся важ­ным ре­лигиозным цен­тром. В XIII-XVIII веках на­хо­дил­ся под вла­стью Ча­лукь­ев, вхо­дил в со­став государства Вид­жая­на­гар. С конца XVIII века и до 1947 года в со­ста­ве британских ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний в Ин­дии. Один из се­ми свя­щен­ных ин­дуи­ст­ских го­ро­дов. Ме­сто па­лом­ни­че­ст­ва не толь­ко ин­дуи­стов, но и буд­ди­стов (по пре­да­нию, его по­се­щал Буд­да Шакь­я­му­ни), и джай­нов .

В го­ро­де со­хра­ни­лись несколько де­сят­ков хра­мов, по­свя­щён­ных Виш­ну (храм Ва­рад­ха­рад­жа-Пе­ру­мал, 1053 год, баш­ня-го­пу­рам - XIV век; Вай­кунт­ха-Пе­ру­мал, конец VIII века, и др.) и Ши­ве [хра­мы Ка­мак­ши-Ам­ман, VIII век (ре­кон­ст­руи­ро­ван в XVI веке), Кай­ла­са­нат­ха, начало VIII века; хра­мо­вый ком­плекс Экам­ба­реш­ва­ра­ра (Экам­ба­ра­нат­ха), строи­тель­ст­во на­ча­то в 1509 году, и др.]. Медицинский кол­ледж и ис­сле­до­ва­тель­ский институт (2003 год). Му­зей народного искусства, рай­он­ный му­зей (1999 год).

Центр про­изводства шёл­ко­вых тка­ней и из­де­лий из шёл­ка (руч­ной ра­бо­ты, главным образом са­ри), хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней. Ту­ризм.

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