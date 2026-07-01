КАНЧИПУРАМ
КАНЧИПУРАМ - город в Южной Индии.
Население 156,4 тыс. человек (2008 год). Расположен близ реки Палар. Железнодорожная станция, узел автодорог.
Один из старейших городов Южной Индии. Время основания неизвестно. Упоминается грамматистом Патанджали (II век до н. э.). С III века н. э. под властью Паллавов, столица их владений. Наивысшего расцвета достиг в VII-VIII веках, став центром учёности, литературы, музыки, танца и храмового строительства. После завоевания в IX веке поздними Чолами утратил функции столичного города, но остался важным религиозным центром. В XIII-XVIII веках находился под властью Чалукьев, входил в состав государства Виджаянагар. С конца XVIII века и до 1947 года в составе британских колониальных владений в Индии. Один из семи священных индуистских городов. Место паломничества не только индуистов, но и буддистов (по преданию, его посещал Будда Шакьямуни), и джайнов.
В городе сохранились несколько десятков храмов, посвящённых Вишну (храм Варадхараджа-Перумал, 1053 год, башня-гопурам - XIV век; Вайкунтха-Перумал, конец VIII века, и др.) и Шиве [храмы Камакши-Амман, VIII век (реконструирован в XVI веке), Кайласанатха, начало VIII века; храмовый комплекс Экамбарешварара (Экамбаранатха), строительство начато в 1509 году, и др.]. Медицинский колледж и исследовательский институт (2003 год). Музей народного искусства, районный музей (1999 год).
Центр производства шёлковых тканей и изделий из шёлка (ручной работы, главным образом сари), хлопчатобумажных тканей. Туризм.