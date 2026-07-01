КАНЦЕЛЯРИЯ ТАЙНЫХ РОЗЫСКНЫХ ДЕЛ
КАНЦЕЛЯРИЯ ТАЙНЫХ РОЗЫСКНЫХ ДЕЛ - одно из центральных государственных учреждений в Российской империи в XVIII веке.
Образована указом императрицы Анны Ивановны от 06(17).04.1731 года для осуществления политического сыска, сосредоточенного до этого преимущественно в Преображенском приказе, а затем в Тайной канцелярии. Находилась в 1731 году - январе 1732 года в Москве, в 1732-1762 годах в Санкт-Петербурге (в этот период имела в Москве свою контору). Подчинялась непосредственно монархам. Возглавлялась графом А. И. Ушаковым (1731-1747 годы), графом А. И. Шуваловым (1747-1762 годы).
Осуществляла возбуждавшиеся по выкрику-доносу «слово и дело государево» следствие и суд по обвинениям в злом умысле против верховной власти, государственной измене, шпионаже, а также разбирала политически важные дела (князей Долгоруковых, А. П. Волынского, Э. И. Бирона, И. И. Лестока и др.), уголовные преступления, злоупотребления по службе и др.
Ликвидирована манифестом императора Петра III от 21.02(04.03).1762 года, одновременно исключавшим из юридической практики само понятие «слово и дело». Положения манифеста были подтверждены императрицей Екатериной II 19(30).10.1762 год, вместе с тем функции канцелярии были переданы Тайной экспедиции Сената.