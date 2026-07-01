КАНЦЕЛЯРИЯ ТАЙНЫХ РОЗЫСКНЫХ ДЕЛ

КАНЦЕЛЯРИЯ ТАЙНЫХ РОЗЫСКНЫХ ДЕЛ - одно из центральных государственных учреждений в Российской империи в XVIII веке.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ан­ны Ива­нов­ны от 06(17).04.1731 года для осу­ще­ст­в­ле­ния по­ли­тического сыс­ка, со­сре­до­то­чен­но­го до это­го пре­имущественно в Пре­об­ра­жен­ском при­ка­зе, а за­тем в Тай­ной кан­це­ля­рии. На­хо­ди­лась в 1731 году - январе 1732 года в Мо­ск­ве, в 1732-1762 годах в Санкт-Пе­тер­бур­ге (в этот пе­ри­од име­ла в Мо­ск­ве свою кон­то­ру). Под­чи­ня­лась не­по­сред­ст­вен­но мо­нар­хам. Воз­глав­ля­лась графом А. И. Уша­ко­вым (1731-1747 годы), графом А. И. Шу­ва­ло­вым (1747-1762 годы).

Осу­ще­ст­в­ля­ла воз­бу­ж­дав­шие­ся по вы­кри­ку-до­но­су «сло­во и де­ло го­су­да­ре­во» след­ст­вие и суд по об­ви­не­ни­ям в злом умыс­ле про­тив вер­хов­ной вла­сти, государственной из­ме­не, шпио­на­же, а так­же раз­би­ра­ла по­ли­ти­че­ски важ­ные де­ла (кня­зей Дол­го­ру­ко­вых, А. П. Во­лын­ско­го, Э. И. Би­ро­на , И. И. Лес­то­ка и др.), уго­лов­ные пре­сту­п­ле­ния, зло­упот­реб­ле­ния по служ­бе и др.

Ли­к­ви­ди­ро­ва­на ма­ни­фе­стом императора Пет­ра III от 21.02(04.03).1762 года, од­но­вре­мен­но ис­клю­чав­шим из юри­дической прак­ти­ки са­мо по­ня­тие «сло­во и де­ло». По­ло­же­ния ма­ни­фе­ста бы­ли под­твер­жде­ны императрицей Ека­те­ри­ной II 19(30).10.1762 год, вме­сте с тем функ­ции канцелярии бы­ли пе­ре­да­ны Тай­ной экс­пе­ди­ции Се­на­та.

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