КАНЦЕЛЯРИЯ ПО ПРИНЯТИЮ ПРОШЕНИЙ
КАНЦЕЛЯРИЯ ПО ПРИНЯТИЮ ПРОШЕНИЙ - одно из центральных государственных учреждений в России в 1895-1917 годах.
Полные названия: Канцелярия Его Императорского Величества по принятию прошений, на Высочайшее имя приносимых (1895-1899 годы); Канцелярия Канцелярия Его Императорского Величества по принятию прошений (1899-1917 год). Канцелярии предшествовал ряд государственных учреждений (первое из них - Челобитный приказ, возникший во 2-й половине XVI века). В XIX веке учреждениями по принятию от подданных жалоб и прошений на имя монарха были Комиссия по принятию прошений (1810-1835 годы), Комиссия прошений (1835-1884 годы), Канцелярия прошений, на Высочайшее имя приносимых, состоявшая при Императорской Главной квартире (1884-1895 годы). Канцелярия по принятию прошений действовала по тому же порядку, что и Канцелярия прошений при Императорской Главной квартире, однако была самостоятельным ведомством, которое возглавлялось главноуправляющим, непосредственно подчинённым императору.
Канцелярия принимала на имя императора прошения о предоставлении особых «милостей» (не предусмотренных законами), а также о смягчении наказания или помиловании преступников. В зависимости от вида прошений они докладывались главноуправляющим Канцелярии по принятию прошений либо непосредственно императору, либо вносились на предварительное рассмотрение Государственного совета или Кабинета министров. Исключение составляли прошения, касавшиеся жителей Великого княжества Финляндского, РПЦ и лиц, находившихся на военной службе. Эти категории прошений передавались на предварительное рассмотрение соответственно министру статс-секретарю Великого княжества Финляндского, обер-прокурору Синода, военному или морскому министрам. Прошения о помиловании или смягчении наказаний направлялись на предварительное рассмотрение министра юстиции, а по делам лиц, осуждённых военным и военно-морским судами, - военному или морскому министрам. В 1895-1899 годах в Канцелярию поступило 9267 прошений, из них 74% составили просьбы о назначении пенсий и пособий за службу, 6% - просьбы о сложении казённых недоимок, 4,5% - просьбы о даровании различных служебных преимуществ.
Канцелярия принимала некоторые виды жалоб на государственные учреждения и должностных лиц. Жалобы на определения (кроме кассационных) департаментов Сената она препровождала в Особое присутствие для предварительного рассмотрения Всеподданнейших жалоб при Государственном совете (состояло из членов Государственного совета и сенаторов); присутствие решало, есть ли основания для переноса дела в общее собрание Сената, и представляло своё решение на усмотрение императора. Канцелярия передавала непосредственно на рассмотрение императору жалобы на постановления др. высших государственных учреждений, если они не касались судебных дел и существа решений государственных учреждений, а содержали лишь указания на искажение фактов в их постановлениях.
При этом император либо оставлял жалобу без последствий, либо передавал её на повторное рассмотрение тому органу государственной власти, на решения которого поступила жалоба. Жалобы на действия и распоряжения руководителей центральных государственных учреждений и генерал-губернаторов принимались в том случае, если эти действия и распоряжения не могли быть обжалованы в установленном порядке в Сенате; такие жалобы также направлялись в Государственный совет, Кабинет министров или Сенат. Главноуправляющий Канцелярией присутствовал на заседаниях Сената, Кабинета министров и Государственного совета, где рассматривались внесённые им жалобы; решения по ним утверждались императором.
Главноуправляющие: Д. С. Сипягин (1895-1899 годы), барон А. А. Будберг (1899-1913 годы), В. И. Мамантов (1913-1917 годы).
После Февральской революции 1917 года преобразована в Канцелярию по принятию прошений при Временном правительстве (воглавлялась Д. Д. Гриммом, затем Н. Н. Глебовым). После Октябрьской революции 1917 года она упразднена декретом СНК от 06(19).12.1917 года; остававшиеся в Канцелярии дела распределены между соответствующими советскими ведомствами.