КАНЦЕЛЯРИЯ ПО ПРИНЯТИЮ ПРОШЕНИЙ

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО ПРИНЯТИЮ ПРОШЕНИЙ - одно из центральных государственных учреждений в России в 1895-1917 годах.

Пол­ные на­зва­ния: Кан­це­ля­рия Его Императорского Величества по при­ня­тию про­ше­ний, на Вы­со­чай­шее имя при­но­си­мых (1895-1899 годы); Кан­це­ля­рия Кан­це­ля­рия Его Императорского Величества по при­ня­тию про­ше­ний (1899-1917 год). Кан­це­ля­рии пред­ше­ст­во­вал ряд государственных уч­ре­ж­де­ний (пер­вое из них - Че­ло­бит­ный при­каз, воз­ник­ший во 2-й половине XVI века). В XIX веке уч­ре­ж­де­ния­ми по при­ня­тию от под­дан­ных жа­лоб и про­ше­ний на имя мо­нар­ха бы­ли Ко­мис­сия по при­ня­тию про­ше­ний (1810-1835 годы), Ко­мис­сия про­ше­ний (1835-1884 годы), Кан­це­ля­рия про­ше­ний, на Вы­со­чай­шее имя при­но­си­мых, со­сто­яв­шая при Им­пе­ра­тор­ской Глав­ной квар­ти­ре (1884-1895 годы). Канцелярия по принятию прошений дей­ст­во­ва­ла по то­му же по­ряд­ку, что и Кан­це­ля­рия про­ше­ний при Императорской Главной квар­ти­ре, од­на­ко бы­ла са­мо­сто­ятельным ве­дом­ст­вом, ко­то­рое воз­глав­ля­лось глав­но­управ­ляю­щим, не­по­сред­ст­вен­но под­чи­нён­ным им­пе­ра­то­ру .

Кан­це­ля­рия при­ни­ма­ла на имя им­пе­ра­то­ра про­ше­ния о пре­дос­тав­ле­нии осо­бых «ми­ло­стей» (не пре­ду­смот­рен­ных за­ко­на­ми), а так­же о смяг­че­нии на­ка­за­ния или по­ми­ло­ва­нии пре­ступ­ни­ков . В за­ви­си­мо­сти от ви­да про­ше­ний они док­ла­ды­ва­лись глав­но­управ­ляю­щим Канцелярии по принятию прошений ли­бо не­по­сред­ст­вен­но им­пе­ра­то­ру, ли­бо вно­си­лись на пред­ва­рительное рас­смот­ре­ние Государственного со­ве­та или Кабинета ми­ни­ст­ров. Ис­клю­че­ние со­став­ля­ли про­ше­ния, ка­сав­шие­ся жи­те­лей Великого княжества Фин­лянд­ско­го, РПЦ и лиц, на­хо­див­ших­ся на во­енной служ­бе. Эти ка­те­го­рии про­ше­ний пе­ре­да­ва­лись на пред­ва­рительное рас­смот­ре­ние со­от­вет­ст­вен­но ми­ни­ст­ру статс-сек­ре­та­рю Великого княжества Фин­лянд­ско­го, обер-про­ку­ро­ру Си­но­да, во­енному или морскому ми­ни­страм. Про­ше­ния о по­ми­ло­ва­нии или смяг­че­нии на­ка­за­ний на­прав­ля­лись на пред­ва­рительное рас­смот­ре­ние министра юс­ти­ции, а по де­лам лиц, осу­ж­дён­ных во­енным и во­енно-морским су­да­ми, - во­енному или морскому ми­ни­ст­рам. В 1895-1899 годах в Кан­це­ля­рию по­сту­пи­ло 9267 про­ше­ний, из них 74% со­ста­ви­ли прось­бы о на­зна­че­нии пен­сий и по­со­бий за служ­бу, 6% - прось­бы о сло­же­нии ка­зён­ных не­дои­мок, 4,5% - прось­бы о да­ро­ва­нии различных слу­жеб­ных пре­иму­ществ.

Кан­це­ля­рия при­ни­ма­ла не­ко­то­рые ви­ды жа­лоб на государственные уч­ре­ж­де­ния и долж­но­ст­ных лиц. Жа­ло­бы на оп­ре­де­ле­ния (кро­ме кас­са­ци­он­ных) де­пар­та­мен­тов Се­на­та она пре­про­во­ж­да­ла в Осо­бое при­сут­ст­вие для пред­ва­рительного рас­смот­ре­ния Все­под­дан­ней­ших жа­лоб при Государственном со­ве­те (со­стоя­ло из чле­нов Государственного со­ве­та и се­на­то­ров); при­сут­ст­вие ре­ша­ло, есть ли ос­но­ва­ния для пе­ре­но­са де­ла в об­щее со­б­ра­ние Се­на­та, и пред­став­ля­ло своё ре­ше­ние на ус­мот­ре­ние им­пе­ра­то­ра. Кан­це­ля­рия пе­ре­да­ва­ла не­по­сред­ст­вен­но на рас­смот­ре­ние им­пе­ра­то­ру жа­ло­бы на по­ста­нов­ле­ния др. выс­ших государственных уч­ре­ж­де­ний, ес­ли они не ка­са­лись су­деб­ных дел и су­ще­ст­ва ре­ше­ний государственных уч­ре­ж­де­ний, а со­дер­жа­ли лишь ука­за­ния на ис­ка­же­ние фак­тов в их по­ста­нов­ле­ни­ях.

При этом им­пе­ра­тор ли­бо ос­тав­лял жа­ло­бу без по­след­ст­вий, ли­бо пе­ре­да­вал её на по­втор­ное рас­смот­ре­ние то­му ор­га­ну государственной вла­сти, на ре­ше­ния ко­то­ро­го по­сту­пи­ла жа­ло­ба. Жа­ло­бы на дей­ст­вия и рас­по­ря­же­ния ру­ко­во­ди­те­лей центральных государственных уч­ре­ж­де­ний и генерал-гу­бер­на­то­ров при­ни­ма­лись в том слу­чае, ес­ли эти дей­ст­вия и рас­по­ря­же­ния не мог­ли быть об­жа­ло­ва­ны в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке в Се­на­те; та­кие жа­ло­бы так­же на­прав­ля­лись в Государственный со­вет, Кабинет ми­ни­ст­ров или Се­нат. Глав­но­управ­ляю­щий Кан­це­ля­ри­ей при­сут­ст­во­вал на за­се­да­ни­ях Се­на­та, Кабинета ми­ни­ст­ров и Государственного со­ве­та, где рас­смат­ри­ва­лись вне­сён­ные им жа­ло­бы; ре­ше­ния по ним ут­вер­жда­лись им­пе­ра­то­ром.

Глав­но­управ­ляю­щие: Д. С. Си­пя­гин (1895-1899 годы), ба­рон А. А. Буд­берг (1899-1913 годы), В. И. Ма­ман­тов (1913-1917 годы).

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года пре­об­ра­зо­ва­на в Кан­це­ля­рию по при­ня­тию про­ше­ний при Временном пра­ви­тель­ст­ве (во­глав­ля­лась Д. Д. Грим­мом, за­тем Н. Н. Гле­бо­вым). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года она уп­разд­не­на дек­ре­том СНК от 06(19).12.1917 года; ос­та­вав­шие­ся в Кан­це­ля­рии де­ла рас­пре­де­ле­ны ме­ж­ду со­от­вет­ст­вую­щи­ми советскими ве­дом­ст­ва­ми.

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