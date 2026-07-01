КАНЦЕЛЯРИЯ ОПЕКУНСТВА ИНОСТРАННЫХ

КАНЦЕЛЯРИЯ ОПЕКУНСТВА ИНОСТРАННЫХ - одно из центральных государственных учреждений в Российской империи в XVIII веке.

Соз­да­на и по­лу­чи­ла соб­ст­вен­ный рег­ла­мент од­но­вре­мен­но с из­да­ни­ем 22.07(02.08).1763 года Ма­ни­фе­ста императрицы Ека­те­ри­ны II о при­зы­ве пе­ре­се­лять­ся в Рос­сию, об­ра­щён­ном к ино­ст­ран­цам. До начала 1770-х годов под­чи­ня­лась им­пе­рат­ри­це, за­тем - Се­на­ту. На­хо­ди­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Воз­глав­ля­лась пре­зи­ден­том (Г. Г. Ор­ло­вым); её струк­ту­ра, по­ми­мо при­сут­ст­вия и кан­це­ля­рии, вклю­ча­ла штат осо­бых ко­мис­сарств (от­де­ле­ний) в Мо­ск­ве и Ора­ниен­бау­ме. В ка­че­ст­ве от­де­ле­ния канцелярии в Са­ра­то­ве функ­цио­ни­ро­ва­ла Опе­кун­ская кон­то­ра.

Кан­це­ля­рия осу­ще­ст­в­ля­ла: при­ём им­ми­гран­тов, ор­га­ни­за­цию их по­се­ле­ний в Ас­т­ра­хан­ской, Бел­го­род­ской, Мо­с­ков­ской, Но­во­рос­сий­ской гу­бер­ни­ях на пра­вах ко­ло­ний и об­щее управ­ле­ние ими. За­ни­ма­лась от­во­дом зе­мель, раз­ра­бот­кой норм на­ло­го­об­ло­же­ния, оп­ре­де­ле­ни­ем в по­се­ле­ния ко­ло­ни­стов свя­щен­но­слу­жи­те­лей и ле­ка­рей, снаб­же­ни­ем их всем не­об­хо­ди­мым для ве­де­ния хо­зяй­ст­ва. Так­же обу­ст­раи­ва­ла в го­ро­дах (пре­имущественно в сто­ли­цах) за­во­дчи­ков и ре­мес­лен­ни­ков из чис­ла пе­ре­се­лен­цев, кон­тро­ли­ро­ва­ла ис­пол­не­ние все­ми пе­ре­се­лен­ца­ми за­клю­чён­ных кон­трак­тов.

С конца 1760-х годов мас­со­вый въезд ино­стран­цев пре­кра­тил­ся, а их вновь об­ра­зуе­мые по­се­ле­ния ста­ли от­хо­дить к ком­пе­тен­ции ме­ст­ных вла­стей, что под­го­то­ви­ло пе­ре­вод в хо­де гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года всех ко­ло­ни­стов в ве́­де­ние ка­зён­ных па­лат и верх­них и ниж­них рас­прав. Ли­к­ви­ди­ро­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 20.04(01.05).1782 года с пе­ре­да­чей дел в ар­хив.

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