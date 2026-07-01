КАНЦЕЛЯРИЯ ОПЕКУНСТВА ИНОСТРАННЫХ
КАНЦЕЛЯРИЯ ОПЕКУНСТВА ИНОСТРАННЫХ - одно из центральных государственных учреждений в Российской империи в XVIII веке.
Создана и получила собственный регламент одновременно с изданием 22.07(02.08).1763 года Манифеста императрицы Екатерины II о призыве переселяться в Россию, обращённом к иностранцам. До начала 1770-х годов подчинялась императрице, затем - Сенату. Находилась в Санкт-Петербурге. Возглавлялась президентом (Г. Г. Орловым); её структура, помимо присутствия и канцелярии, включала штат особых комиссарств (отделений) в Москве и Ораниенбауме. В качестве отделения канцелярии в Саратове функционировала Опекунская контора.
Канцелярия осуществляла: приём иммигрантов, организацию их поселений в Астраханской, Белгородской, Московской, Новороссийской губерниях на правах колоний и общее управление ими. Занималась отводом земель, разработкой норм налогообложения, определением в поселения колонистов священнослужителей и лекарей, снабжением их всем необходимым для ведения хозяйства. Также обустраивала в городах (преимущественно в столицах) заводчиков и ремесленников из числа переселенцев, контролировала исполнение всеми переселенцами заключённых контрактов.
С конца 1760-х годов массовый въезд иностранцев прекратился, а их вновь образуемые поселения стали отходить к компетенции местных властей, что подготовило перевод в ходе губернской реформы 1775 года всех колонистов в ве́дение казённых палат и верхних и нижних расправ. Ликвидирована указом императрицы Екатерины II от 20.04(01.05).1782 года с передачей дел в архив.