КАНЦЕЛЯРИЯ КОНФИСКАЦИИ
КАНЦЕЛЯРИЯ КОНФИСКАЦИИ - одно из центральных государственных учреждений в Российской империи в XVIII веке.
Создана указом императора Петра II от 19(30).05.1729 года. Её структура и компетенция определялись Инструкцией от 07(18).08.1730 года; в дальнейшем деятельность Канцелярии конфискации уточнялась указами об отписке частного имущества «на Его Императорское Величество» по постановлениям др. специально уполномоченных учреждений (Сената, Тайной канцелярии, городовых магистратов). Подчинялась Сенату. Находилась в 1737-1740 годах в Санкт-Петербурге (в это время имела в качестве отделения Контору конфискации в Москве), в остальные годы - в Москве (соответственно имела контору в Санкт-Петербурге).
Структура Канцелярии и её конторы включала присутствие, канцелярию и внеканцелярских служителей, а также работавших под их руководством выборных из купечества целовальников. Осуществляла описание имений, промышленных предприятий, лавок и предметов домашнего обихода, которые конфисковывались (за «вины», недоимки, непоставки по подрядам, политические преступления, для покрытия казённых и вексельных долгов и др.) или отходили в казну как выморочные. Оценивала и организовывала их продажу с торгов. Отвечала за эксплуатацию и сохранность непроданной недвижимости и «пожитков», за возвращение их прежним владельцам (заплатившим выкуп должникам, прощённым преступникам) и передачу новым. Взыскание штрафов с должностных лиц и взимание налоговых недоимок Канцелерия конфискации осуществляла наряду с др. коллегиями и канцеляриями, обладавшими финансовой компетенцией.
Канцелярия конфискации ликвидирована в ходе проведения губернской реформы 1775 года указом императрицы Екатерины II от 02(13).10.1782 года. Фактическое закрытие состоялось в 1784 году. Функции Канцелярии конфискации перешли к казённым палатам и др. местным учреждениям.