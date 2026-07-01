КАНЦЕЛЯРИЯ КОНФИСКАЦИИ

КАНЦЕЛЯРИЯ КОНФИСКАЦИИ - одно из центральных государственных учреждений в Российской империи в XVIII веке.

Соз­дана ука­зом императора Пет­ра II от 19(30).05.1729 года. Её струк­ту­ра и ком­пе­тен­ция оп­ре­де­ля­лись Ин­ст­рук­ци­ей от 07(18).08.1730 года; в даль­ней­шем дея­тель­ность Канцелярии конфискации уточ­ня­лась ука­за­ми об от­пис­ке ча­ст­но­го иму­ще­ст­ва «на Его Императорское Величество» по по­ста­нов­ле­ни­ям др. спе­ци­аль­но упол­но­мо­чен­ных уч­ре­ж­де­ний (Се­на­та, Тай­ной кан­це­ля­рии, го­ро­до­вых ма­ги­ст­ра­тов). Под­чи­ня­лась Се­на­ту. На­хо­ди­лась в 1737-1740 годах в Санкт-Пе­тер­бур­ге (в это вре­мя име­ла в ка­че­ст­ве от­де­ле­ния Кон­то­ру кон­фи­ска­ции в Мо­ск­ве), в ос­таль­ные го­ды - в Мо­ск­ве (со­от­вет­ст­вен­но име­ла кон­то­ру в Санкт-Пе­тер­бур­ге).

Струк­ту­ра Кан­це­ля­рии и её кон­то­ры вклю­ча­ла при­сут­ствие, кан­це­ля­рию и вне­кан­це­ляр­ских слу­жи­те­лей, а так­же ра­бо­тав­ших под их ру­ко­во­дством вы­бор­ных из ку­пе­че­ст­ва це­ло­валь­ни­ков. Осу­ще­ст­в­ля­ла опи­са­ние име­ний, промышленных пред­при­ятий, ла­вок и пред­ме­тов до­маш­не­го оби­хо­да, ко­то­рые кон­фи­ско­вы­ва­лись (за «ви­ны», не­до­им­ки, не­по­став­ки по под­ря­дам, по­ли­тические пре­сту­п­ле­ния, для по­кры­тия ка­зён­ных и век­сель­ных дол­гов и др.) или от­хо­ди­ли в каз­ну как вы­мо­роч­ные. Оце­ни­ва­ла и ор­га­ни­зо­вы­ва­ла их про­да­жу с тор­гов. От­ве­ча­ла за экс­плуа­та­цию и со­хран­ность не­про­дан­ной не­дви­жи­мо­сти и «по­жит­ков», за воз­вра­ще­ние их преж­ним вла­дель­цам (за­пла­тив­шим вы­куп долж­ни­кам, про­щён­ным пре­ступ­ни­кам ) и пе­ре­да­чу но­вым. Взы­ска­ние штра­фов с долж­но­ст­ных лиц и взи­ма­ние на­ло­го­вых не­дои­мок Канцелерия конфискации осу­ще­ст­в­ля­ла на­ря­ду с др. кол­ле­гия­ми и кан­це­ля­рия­ми, об­ла­дав­ши­ми фи­нан­со­вой ком­пе­тен­ци­ей.

Канцелярия конфискации ли­к­ви­ди­ро­ва­на в хо­де про­ве­де­ния гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 02(13).10.1782 года. Фак­тическое за­кры­тие со­стоя­лось в 1784 году. Функ­ции Канцелярии конфискации пе­ре­шли к ка­зён­ным па­ла­там и др. ме­ст­ным уч­ре­ж­де­ни­ям.

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