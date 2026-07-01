КАНБЕРРА
КАНБЕРРА - столица Австралии.
Культурный, научный и деловой центр страны. Расположена на юго-востоке Австралии, в межгорной котловине Австралийских Альп, на берегах искусственного озерв Берли-Гриффин. Железнодорожной веткой соединена с городом Сидней. Автомагистрали связывают Канберру с Сиднеем и Мельбурном. Международный аэропорт (главным образом внутренние рейсы).
На территории современной Канберры с древности проживали аборигены нгуннавал и валгалу; с 1820-х годов этот район стали заселять британские колонисты. Решение об основании Канберры (в переводе с местного диалекта - место встречи) как столицы было принято в 1909 году; город заложен в 1913 году. Федеральное правительство переехало в Канберру с открытием здания парламента в мае 1927 года.
Строилась как «город-сад» по плану американских архитекторов У. Б. Гриффина и М. М. Гриффина. В центре радиально-кольцевой планировки - холм Капитолий со зданием парламента в стиле неоклассицизма (1923-1927 годы, архитектор Дж. С. Джонс; с 1998 года включает Национальную портретную галерею). Среди др. сооружений: гостиница «Брасси оф Канберра» (1927 год); концертный зал Альберт-холл (1927-1928 годы); здания дипломатического района Ярраламла, каждое из которых содержит элементы национальной архитектуры представляемой страны; колокольная башня на острове Аспен (1970 год); мемориал капитана Кука (1970 год); новое здание парламента (1981-1988 годы, итальянского архитектора Р. Джургола; увенчано гигантской мачтой) с террасой (покрыта созданной художниками-аборигенами напольной мозаикой). В районе Рид - англиканская церковь Святого Иоанна Крестителя (освящена в 1845 году), в районе Кэмпбелл - Дантрун-хаус (1833 год, достроен в 1862 году; с 1911 года Королевский военный колледж).
Действуют: Австралийская Академия наук (1954 год), Гуманитарная академия (1969 год), Академия социальных наук (1971 год); штаб-квартира Национального агентства CSIRO (Организация научных и промышленных исследований Содружества, 1926 год); Австралийский институт изучения аборигенов и жителей островов пролива Торреса (1961 год, современное название с 1989 года), Институт криминологии (1973 год) и др.; Австралийский исследовательский совет (1965 год; современное название с 1988 года), Национальный центр науки и техники (1986 год, открыт в 1988 году), Федерация австралийских научных и технических обществ (1985 год).
Крупные вузы: Австралийский национальный университет (1946 год; включает свыше 10 научно-исследовательских институтов и центров; комплекс зданий - 1952 год, архитектор Б. Б. Льюис), Австралийский институт спорта (1981 год), Австралийская академия Вооруженных сил (1984 год), Университет Канберры (1967 год; современный статус с 1990 года), кампусы ряда вузов Австралии.
Национальная библиотека (1901 год; в Канберре - с 1927 года), Национальный архив, библиотеки университетов. Военный мемориал (1917 год; включает Национальный военный музей; здание завершено в 1941 году, архитектор Э. Содерстен), Австралийская национальная галерея (1975 год), Национальный музей Австралии (1980 год; здание - 2001 год, архитектор Х. Раггетт), Национальный музей динозавров (1993 год), Музей и галерея Канберры (1998 год), Музей «Коттедж Бланделла» (реставрированная ферма одного из первых европейских поселенцев, около 1860 года, расширена около 1890 года). «Канберра тиэтр» (1965 год, в современном здании - с 1998 года). Ботанический сад (1970 год), зоопарк и аквариум. Симфонический оркестр (1950 год). Школа музыки (1965 год; с 1992 года в составе Австралийского национального университета). Ежегодно проводятся: Национальный фольклорный фестиваль (1967 год; в Канберре - с 1992 года), фестиваль цветов (1988 год). В Канберре проходили чемпионат мира по стрельбе из лука (1977 год), матчи Кубков мира по крикету (1992 год) и регби (2003 год), футбольного турнира Олимпийских игр (2000 год).
В экономике города преобладает сфера услуг; основные сектора - государственное управление (связан с административно-политическими функциями Канберры как столицы; занято свыше 40% работающих), наука и образование, торговля, деловые услуги и др. В городе расположены штаб-квартиры общественных, государственных и политических организаций, представительства крупнейших национальных банков (National Australia Bank, Commonwealth Bank of Australia и др.) (смотрите Банки). Предприятия лёгкой промышленности.
Иллюстрация:
Канберра. Панорама города. Взято из архива.