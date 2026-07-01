КАНБЕРРА

КАНБЕРРА - столица Австралии.

Куль­тур­ный, на­учный и де­ло­вой центр стра­ны. Рас­по­ло­же­на на юго-вос­то­ке Ав­ст­ра­лии, в меж­гор­ной кот­ло­ви­не Ав­ст­ра­лий­ских Альп, на бе­ре­гах ис­кусственного озерв Бер­ли-Гриф­фин. Железнодорожной вет­кой со­еди­не­на с городом Сид­ней. Ав­то­ма­ги­ст­ра­ли свя­зы­ва­ют Канберру с Сид­не­ем и Мель­бур­ном. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (главным образом внутренние рей­сы).

На тер­ри­то­рии современной Канберры с древ­но­сти про­жи­ва­ли або­ри­ге­ны нгун­на­вал и вал­га­лу; с 1820-х годов этот рай­он ста­ли за­се­лять британские ко­ло­ни­сты. Ре­ше­ние об ос­но­ва­нии Канберры (в пе­ре­во­де с ме­ст­но­го диа­лек­та - ме­сто встре­чи) как сто­ли­цы бы­ло при­ня­то в 1909 году; го­род за­ло­жен в 1913 году. Фе­де­раль­ное пра­ви­тель­ст­во пе­ре­еха­ло в Канберру с от­кры­ти­ем зда­ния пар­ла­мен­та в мае 1927 года.

Строи­лась как «го­род-сад» по пла­ну американских ар­хи­тек­то­ров У. Б. Гриф­фи­на и М. М. Гриф­фи­на. В цен­тре ра­ди­аль­но-коль­це­вой пла­ни­ров­ки - холм Ка­пи­то­лий со зда­ни­ем пар­ла­мен­та в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма (1923-1927 годы, архитектор Дж. С. Джонс; с 1998 года вклю­ча­ет Национальную порт­рет­ную га­ле­рею). Сре­ди др. со­ору­же­ний: гос­ти­ни­ца «Брас­си оф Кан­бер­ра» (1927 год); кон­церт­ный зал Аль­берт-холл (1927-1928 годы); зда­ния ди­пло­ма­тического района Яр­ра­лам­ла, ка­ж­дое из ко­то­рых со­дер­жит эле­мен­ты национальной ар­хи­тек­ту­ры пред­став­ляе­мой стра­ны; ко­ло­коль­ная баш­ня на острове Ас­пен (1970 год); ме­мо­ри­ал ка­пи­та­на Ку­ка (1970 год); но­вое зда­ние пар­ла­мен­та (1981-1988 годы, итальянского архитектора Р. Джур­го­ла; увен­ча­но ги­гант­ской мач­той) с тер­ра­сой (по­кры­та соз­дан­ной ху­дож­ни­ка­ми-або­ри­ге­на­ми на­поль­ной мо­заи­кой). В районе Рид - анг­ли­кан­ская церковь Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (ос­вя­ще­на в 1845 году), в районе Кэм­пбелл - Дан­трун-ха­ус (1833 год, до­стро­ен в 1862 году; с 1911 года Ко­ро­лев­ский во­енный кол­ледж).

Дей­ст­ву­ют: Ав­ст­ралийская Академия наук (1954 год), Гу­ма­ни­тар­ная ака­де­мия (1969 год), Ака­де­мия со­ци­аль­ных на­ук (1971 год); штаб-квар­ти­ра Национального агент­ст­ва CSIRO (Ор­га­ни­за­ция на­учных и промышленных ис­сле­до­ва­ний Со­дру­жест­ва, 1926 год); Ав­стралийский институт изу­че­ния або­ри­ге­нов и жи­те­лей ост­ро­вов пролива Тор­ре­са (1961 год, современное название с 1989 года), Институт кри­ми­но­ло­гии (1973 год) и др.; Ав­ст­ралийский ис­сле­до­ва­тель­ский со­вет (1965 год; современное название с 1988 года), Национальный центр нау­ки и тех­ни­ки (1986 год, от­крыт в 1988 году), Фе­де­рация ав­ст­ралийских на­учных и тех­нических об­ществ (1985 год).

Круп­ные ву­зы: Ав­ст­ралийский национальный университет (1946 год; вклю­ча­ет свыше 10 научно-исследовательских институтов и цен­тров; ком­плекс зда­ний - 1952 год, архитектор Б. Б. Льюис), Ав­ст­ралийский институт спор­та (1981 год), Ав­ст­ралийская ака­де­мия Во­оруженных сил (1984 год), Университет Канберры (1967 год; современный ста­тус с 1990 года), кам­пу­сы ря­да ву­зов Ав­ст­ра­лии.

Национальная библиотека (1901 год; в Канберре - с 1927 года), Национальный ар­хив, биб­лио­те­ки университетов. Во­енный ме­мо­ри­ал (1917 год; вклю­ча­ет Национальный во­енный му­зей; зда­ние за­вер­ше­но в 1941 году, архитектор Э. Со­дер­стен), Ав­ст­ралийская национальная га­ле­рея (1975 год), Национальный му­зей Ав­ст­ра­лии (1980 год; зда­ние - 2001 год, архитектор Х. Раг­гетт), Национальный му­зей ди­но­зав­ров (1993 год), Му­зей и га­ле­рея Канберры (1998 год), Му­зей «Кот­тедж Блан­дел­ла» (рес­тав­ри­ро­ван­ная фер­ма од­но­го из пер­вых ев­ропейских по­се­лен­цев, около 1860 года, рас­ши­рена около 1890 года). «Кан­бер­ра ти­этр» (1965 год, в современном зда­нии - с 1998 года). Бо­та­нический сад (1970 год), зоо­парк и ак­ва­ри­ум. Сим­фо­нический ор­кестр (1950 год). Шко­ла му­зы­ки (1965 год; с 1992 года в со­ста­ве Ав­стралийского национального университета). Еже­год­но про­во­дят­ся: Национальный фольк­лор­ный фес­ти­валь (1967 год; в Канберре - с 1992 года), фес­ти­валь цве­тов (1988 год). В Канберре про­хо­ди­ли чем­пио­нат ми­ра по стрель­бе из лу­ка (1977 год), мат­чи Куб­ков ми­ра по кри­ке­ту (1992 год) и рег­би (2003 год), фут­боль­но­го тур­ни­ра Олим­пий­ских игр (2000 год).

В эко­но­ми­ке го­ро­да пре­об­ла­да­ет сфе­ра ус­луг; основные сек­то­ра - государственное управ­ле­ние (свя­зан с административно-по­ли­тическими функ­ция­ми Канберры как сто­ли­цы; за­ня­то свыше 40% ра­бо­таю­щих), нау­ка и об­ра­зо­ва­ние, тор­гов­ля, де­ло­вые ус­лу­ги и др. В го­ро­де рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры об­щественных, государственных и по­ли­тических ор­га­ни­за­ций, пред­ста­ви­тель­ст­ва круп­ней­ших национальных бан­ков (National Australia Bank, Commonwealth Bank of Aus­tralia и др.) (смотрите Банки ). Пред­при­ятия лёг­кой про­мыш­лен­но­сти.

Иллюстрация:

Кан­бер­ра. Па­но­ра­ма го­ро­да. Взято из архива.

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