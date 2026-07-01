КАНАРИ
КАНАРИ - бальный и сценический танец.
Пользовался популярностью во Франции и Италии XVI-XVII веков. Предположительно происходит от народного танца жителей Канарских островов. Характерны быстрый темп, 3-дольный метр, 1-я доля такта почти всегда пунктированная, как в луре. Обычно состоит из 2 повторяющихся периодов по 8 тактов. В XVII веке вошёл в профессиональную музыку, сблизившись с жигой. Образцы канари у Ж. Б. Люлли (опера «Беллерофонт», 1679 год; балеты), Г. Пёрселла (семи-опера «Пророки, или История Диоклезиана», 1690 год), в сюитах (клавирных, оркестровых) Готлиба Муффата, И. З. Куссера, Г. Ф. Телемана, в клавирной музыке Ж. Шамбоньера, Ф. Куперена.