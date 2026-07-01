КАНАРИ

КАНАРИ - бальный и сценический танец.

Поль­зо­вал­ся по­пу­ляр­но­стью во Фран­ции и Ита­лии XVI-XVII веков. Пред­по­ло­жи­тель­но про­ис­хо­дит от народного тан­ца жи­те­лей Ка­нар­ских островов. Ха­рак­тер­ны бы­ст­рый темп, 3-доль­ный метр, 1-я до­ля так­та поч­ти все­гда пунк­ти­ро­ван­ная, как в лу­ре. Обыч­но со­сто­ит из 2 по­вто­ряю­щих­ся пе­рио­дов по 8 так­тов. В XVII веке во­шёл в профессиональную му­зы­ку, сбли­зив­шись с жи­гой. Об­раз­цы канари у Ж. Б. Люл­ли (опе­ра «Бел­ле­ро­фонт», 1679 год; ба­ле­ты), Г. Пёр­сел­ла (се­ми-опе­ра «Про­ро­ки, или Ис­то­рия Ди­ок­ле­зиа­на», 1690 год), в сюи­тах (кла­вир­ных, ор­ке­ст­ро­вых) Гот­ли­ба Муф­фа­та , И. З. Кус­се­ра, Г. Ф. Те­ле­ма­на, в кла­вир­ной му­зы­ке Ж. Шам­бонь­е­ра, Ф. Ку­пе­ре­на.

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