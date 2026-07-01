КАНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КАНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - искусственные водные пути, соединяющие моря (океаны) и используемые для международного судоходства.
Каналы международные как искусственные сооружения, расположенные на территории конкретного государства, являются частью его территории и подчинены его юрисдикции с учётом международно-правовой регламентации. Режим плавания через каналы международные регулируется международными конвенциями (например, Конвенция относительно обеспечения свободного плавания по Суэцкому каналу, 1888 год; Договор о Панамском канале, 1977 год) (смотрите Право международных договоров). В основе этого режима - принцип свободы прохода судов всех стран по каналы международным; уважение со стороны государств - пользователей каналы международные суверенных прав государства, по территории которого проведён канал; изъятие каналы международные из сферы военных действий в случае вооруженного конфликта; обязанность уплаты установленных сборов за проход.