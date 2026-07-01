КАНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ

КАНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - искусственные водные пути, соединяющие моря (океаны) и используемые для международного судоходства.

Каналы международные как ис­кус­ст­вен­ные со­ору­же­ния, рас­по­ло­жен­ные на тер­ри­то­рии кон­крет­но­го го­су­дар­ст­ва, яв­ля­ют­ся ча­стью его тер­ри­то­рии и под­чи­не­ны его юрис­дик­ции с учё­том ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вой рег­ла­мен­та­ции. Ре­жим пла­ва­ния че­рез каналы международные ре­гу­ли­ру­ет­ся ме­ж­ду­народными кон­вен­ция­ми (например, Кон­вен­ция от­но­си­тель­но обес­пе­че­ния сво­бод­но­го пла­ва­ния по Су­эц­ко­му ка­на­лу, 1888 год; До­го­вор о Па­нам­ском ка­на­ле, 1977 год) (смотрите Право международных договоров ). В ос­но­ве это­го ре­жи­ма - прин­цип сво­бо­ды про­хо­да су­дов всех стран по каналы международным; ува­же­ние со сто­ро­ны го­су­дарств - поль­зо­ва­те­лей каналы международные су­ве­рен­ных прав го­су­дар­ст­ва, по тер­ри­то­рии ко­то­ро­го про­ве­дён ка­нал; изъ­я­тие каналы международные из сфе­ры во­енных дей­ст­вий в слу­чае воо­руженного кон­флик­та; обя­зан­ность уп­ла­ты ус­та­нов­лен­ных сбо­ров за про­ход.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)