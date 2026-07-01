КАНАФАНИ ГАССАН
КАНАФАНИ ГАССАН - палестинский писатель, журналист, общественный деятель.
Родился в семье адвоката. Жил и учился в Яффе, после 1948 года эмигрировал в Ливан, затем - в Сирию. Учился в Дамасском университете, в 1955 году исключён за участие в движении арабских националистов. В 1956 году переехал в Кувейт, в 1960 году - в Бейрут. В 1963 году стал главным редактором газеты «Аль-Мухаррир», сотрудничал в журналах. В 1969 году основал общественно-политический журнал «Аль-Хадаф». Был участником палестинского Движении Сопротивления, член политбюро Народного фронта освобождения Палестины.
Автор повестей: «Люди под солнцем» (1963 год, русский перевод 1984 год), «Другая вещь» (1966 год, опубликован в 1980 году, в русском переводе - «Кто убил Лейлу аль-Хаик», 1984 год), «Что вам осталось» (1966 год), «Умм Саад» (1969 год), «Возвращение в Хайфу» (1969 год, русский перевод 1981 год) и др.; сборников новелл: «Смерть койки № 12» (1961 год), «Земля печального апельсина» (1963 год), «Этот мир не для нас» (1965 год), «О мужчинах и винтовках» (1968 год), «Украденная рубашка и другие рассказы» (1982 год); пьес: «Дверь» (1964 год), «Мост в вечность» (1965 год, опубликован в 1978 году), «Пророк и шляпа» (1967 год, опубликован в 1973 году). Произведения Канафани, посвящённые трагической судьбе палестинского народа, проникнуты тоской по родине, философскими раздумьями и тонким лиризмом. Погиб в результате террористического акта.