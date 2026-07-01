КАНАФАНИ ГАССАН

КАНАФАНИ ГАССАН - палестинский писатель, журналист, общественный деятель.

Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та . Жил и учил­ся в Яф­фе, по­сле 1948 года эмиг­ри­ро­вал в Ли­ван, за­тем - в Си­рию. Учил­ся в Да­мас­ском университете, в 1955 году ис­клю­чён за уча­стие в дви­же­нии арабских на­цио­на­ли­стов. В 1956 году пе­ре­ехал в Ку­вейт, в 1960 году - в Бей­рут. В 1963 году стал главным ре­дак­то­ром газеты «Аль-Му­хар­рир», со­труд­ни­чал в жур­на­лах. В 1969 году ос­но­вал об­щественно-по­ли­тический журнал «Аль-Ха­даф». Был уча­ст­ни­ком па­ле­стин­ско­го Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния , член по­лит­бю­ро Народного фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны.

Ав­тор по­вес­тей: «Лю­ди под солн­цем» (1963 год, русский перевод 1984 год), «Дру­гая вещь» (1966 год, опубликован в 1980 году, в русском переводе - «Кто убил Лей­лу аль-Ха­ик», 1984 год), «Что вам ос­та­лось» (1966 год), «Умм Са­ад» (1969 год), «Воз­вра­ще­ние в Хай­фу» (1969 год, русский перевод 1981 год) и др.; сборников но­велл: «Смерть кой­ки № 12» (1961 год), «Зем­ля пе­чаль­но­го апель­си­на» (1963 год), «Этот мир не для нас» (1965 год), «О муж­чи­нах и вин­тов­ках» (1968 год), «Ук­ра­ден­ная ру­баш­ка и дру­гие рас­ска­зы» (1982 год); пьес: «Дверь» (1964 год), «Мост в веч­ность» (1965 год, опубликован в 1978 году), «Про­рок и шля­па» (1967 год, опубликован в 1973 году). Про­из­ве­де­ния Канафани, по­свя­щён­ные тра­гической судь­бе па­ле­стин­ско­го на­ро­да, про­ник­ну­ты тос­кой по ро­ди­не, фи­лософскими раз­думь­я­ми и тон­ким ли­риз­мом. По­гиб в ре­зуль­та­те тер­ро­ри­стического ак­та.