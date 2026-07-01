КАМПИНЬИ

КАМПИНЬИ - археологическая культура раннего и развитого неолита (VI-IV-е тысячелетие до н. э.) в Северо-Западной Европе.

Па­мят­ни­ки ис­сле­до­ва­лись с 1866 года, как осо­бую куль­ту­ру вы­де­лил французский ар­хео­лог Ф. Саль­мон в 1886 году, опи­ра­ясь на ма­те­риа­лы мно­го­слой­ной сто­ян­ки Кам­пи­ньи в ни­зовь­ях реки Се­на (департамент При­мор­ская Се­на, Фран­ция) и др. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли под­раз­де­ля­ют тра­ди­ции, свя­зан­ные с Кам­пи­ньи, на эта­пы: «пре­кам­пи­ньи» ( ме­зо­лит ), «клас­си­че­ское кам­пи­ньи» (ран­ний не­олит), «по­сткам­пи­ньи» (часть не­оли­та и эне­о­лит).

Сто­ян­ки; до­ма - ок­руг­лые по­лу­зем­лян­ки (диа­метр не бо­лее 6 м). С Кам­пи­ньи свя­за­на древ­ней­шая в ре­гио­не ке­ра­ми­ка - не­про­фи­ли­ро­ван­ные плос­ко­дон­ные и ост­ро­дон­ные со­су­ды с при­ме­сью пес­ка и тол­чё­ных ра­ко­вин. Ка­мен­ная ин­ду­ст­рия, ха­рак­тер­ная для Кам­пи­ньи, встре­ча­ется в раз­ных ар­хео­ло­гических куль­ту­рах нео­ли­та Западной Ев­ро­пы (ли­ней­но-лен­точ­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ра, Шас­се, Рёс­сен, Уин­дмилл­хилл и др.); мак­ро­ли­ти­че­ская ин­ду­ст­рия от­ра­жа­ет пе­ре­ход­ные фор­мы от ме­зо­ли­та к не­оли­ту, к ней при­ме­ня­ют на­зва­ние «пре­нео­ли­ти­че­ская».

Для Кам­пи­ньи ти­пич­ны ис­поль­зо­вав­шие­ся для де­ре­во­об­ра­бот­ки ка­мен­ные «то­по­ры-ре­за­ки», «то­по­ры-мо­ты­ги» (упот­реб­ля­ли и для зем­ля­ных ра­бот), оваль­ные скрёб­ла, есть кли­но­вид­ные шли­фо­ван­ные то­по­ры (древ­ней­шие в ре­гио­не), остроги из олень­е­го ро­га и др. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та на оле­ней, ди­ких ло­ша­дей, бы­ков, ры­бо­лов­ст­во, ве­ро­ят­но, свя­зан­ные с се­зон­ной сме­ной мест оби­та­ния. Бы­ла одо­маш­не­на со­ба­ка. О со­би­ра­тель­ст­ве зла­ков сви­де­тель­ст­ву­ют фраг­мен­ты зер­но­тё­рок, от­пе­ча­ток зер­на ди­ко­го яч­ме­ня дву­ряд­но­го на фраг­мен­те со­су­да (Кам­пи­ньи). Кам­пи­ньи сло­жи­лась на ос­но­ве тра­ди­ций ме­ст­но­го ме­зо­ли­та под воз­дей­ст­ви­ем др. куль­тур. Сме­ни­ла Кам­пи­ньи куль­ту­ра Шас­се.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)