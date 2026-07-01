КАМПИНЬИ
КАМПИНЬИ - археологическая культура раннего и развитого неолита (VI-IV-е тысячелетие до н. э.) в Северо-Западной Европе.
Памятники исследовались с 1866 года, как особую культуру выделил французский археолог Ф. Сальмон в 1886 году, опираясь на материалы многослойной стоянки Кампиньи в низовьях реки Сена (департамент Приморская Сена, Франция) и др. Некоторые исследователи подразделяют традиции, связанные с Кампиньи, на этапы: «прекампиньи» (мезолит), «классическое кампиньи» (ранний неолит), «посткампиньи» (часть неолита и энеолит).
Стоянки; дома - округлые полуземлянки (диаметр не более 6 м). С Кампиньи связана древнейшая в регионе керамика - непрофилированные плоскодонные и остродонные сосуды с примесью песка и толчёных раковин. Каменная индустрия, характерная для Кампиньи, встречается в разных археологических культурах неолита Западной Европы (линейно-ленточной керамики культура, Шассе, Рёссен, Уиндмиллхилл и др.); макролитическая индустрия отражает переходные формы от мезолита к неолиту, к ней применяют название «пренеолитическая».
Для Кампиньи типичны использовавшиеся для деревообработки каменные «топоры-резаки», «топоры-мотыги» (употребляли и для земляных работ), овальные скрёбла, есть клиновидные шлифованные топоры (древнейшие в регионе), остроги из оленьего рога и др. В основе хозяйства - охота на оленей, диких лошадей, быков, рыболовство, вероятно, связанные с сезонной сменой мест обитания. Была одомашнена собака. О собирательстве злаков свидетельствуют фрагменты зернотёрок, отпечаток зерна дикого ячменя двурядного на фрагменте сосуда (Кампиньи). Кампиньи сложилась на основе традиций местного мезолита под воздействием др. культур. Сменила Кампиньи культура Шассе.