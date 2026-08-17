КАМПЕНГАУЗЕН БАЛЬТАЗАР БАЛЬТАЗАРОВИЧ

КАМПЕНГАУЗЕН БАЛЬТАЗАР БАЛЬТАЗАРОВИЧ - барон, российский государственный деятель.

Сын лиф­лянд­ско­го гу­бер­на­то­ра и се­на­то­ра ба­ро­на Б. И. Кам­пен­гау­зе­на. Обу­чал­ся в Лейп­циг­ском, Вит­тен­берг­ском и Гёт­тин­ген­ском университетах (1789-1792 годы). По­сле воз­вра­ще­ния в Рос­сию оп­ре­де­лён на служ­бу в Кол­ле­гию иностранных дел. Со­сто­ял при российских по­соль­ст­вах в Вар­ша­ве (1792-1796 годы) и в Сток­голь­ме (1796-1798 годы). Со­вет­ник Риж­ской ка­зён­ной па­ла­ты и заведующий Риж­ским ком­мерческим учи­ли­щем (1797-1800 годы), управ­ляю­щий Го­фин­тен­дант­ской кон­то­рой в Ри­ге (1798-1800 годы), член Медицинской кол­ле­гии (1800-1803 годы).

В 1802 году на­прав­лен для вы­яс­не­ния при­чин не­удов­ле­тво­рительного со­стоя­ния тор­гов­ли в пор­тах Чёр­но­го и Азов­ско­го мо­рей (вслед­ст­вие ре­ви­зии та­мо­жен­ные сбо­ры бы­ли уве­ли­че­ны вдвое) и для уст­рой­ст­ва ка­ран­ти­на в Одес­се, Ду­бос­са­рах и др. го­ро­дах вви­ду эпи­де­мии чу­мы в Пер­сии и Ос­ман­ской им­пе­рии. В декабре 1803 года /январе 1804 года на­зна­чен заведующим 3-й экс­пе­ди­ци­ей (государственной медицинской упра­вы) МВД, про­вёл её ре­ор­га­ни­за­цию. С мая 1805 года гра­до­на­чаль­ник Та­ган­ро­га. По­сле воз­вра­ще­ния в Санкт-Пе­тер­бург (1806 год) во­шёл в кру­жок М. М. Спе­ран­ско­го (вме­сте с М. А. Ба­лугь­ян­ским, В. П. Ко­чу­беем, Н. С. Морд­ви­но­вым, С. О. По­тоц­ким), за­ни­мав­ший­ся раз­ра­бот­кой пла­на государственных ре­форм.

Главный смот­ри­тель над тор­го­вым мо­ре­пла­ва­ни­ем в Азов­ском море (с мая 1808 года), гоcударственный ка­зна­чей (с января 1810 года), государственный кон­тро­лёр, се­на­тор и член Государственного со­ве­та (с января/февраля 1811 года). В 1815-1823 годах один из бли­жай­ших со­труд­ни­ков графа А. А. Арак­чее­ва. В январе 1815 года на­пра­вил ему за­пис­ку о пре­об­ра­зо­ва­ни­ях в сфе­ре выс­ше­го и центрального управ­ле­ния, в ко­то­рой пред­ла­га­лось изъ­ять за­ко­но­дательные де­ла из ком­пе­тен­ции Кабинета ми­ни­ст­ров, раз­де­лить Се­нат на Су­деб­ный и Пра­ви­тель­ст­вую­щий (в по­след­нем пред­по­ла­га­лось ор­га­ни­зо­вать два де­пар­та­мен­та, с воз­ло­же­ни­ем на пер­вый функ­ций управ­ле­ния, а на вто­рой - об­ще­го над­зо­ра за управ­ле­ни­ем и фи­нан­со­во­го кон­тро­ля, а так­же об­щее со­б­ра­ние обо­их де­пар­та­мен­тов для кон­тро­ля за дви­же­ни­ем всех слу­жа­щих лиц). До­ку­мент был от­кло­нён им­пе­ра­то­ром. В 1822-1823 годах Кампенгаузен воз­глав­лял По­пе­чи­тель­ское о тюрь­мах общество. В июне/июле - августе/сентябре 1823 года управ­лял МВД.

Ав­тор из­дан­ных на немецком языке ра­бот по гео­гра­фо-ста­ти­стическому опи­са­нию Российской им­пе­рии (1792 год), то­по­гра­фии Рос­сии (1797 год), ста­ти­сти­ке Лиф­лян­дии (1803 год) и др.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.