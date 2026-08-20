КАМПАНЕЛЛА ТОММАЗО
КАМПАНЕЛЛА ТОММАЗО - итальянский философ, богослов, социально-политический мыслитель, поэт.
Родился в семье сапожника, до пострижения в монахи доминиканского ордена (1583 год) носил имя Джованни Доменико (Giovanni Domenico). Не удовлетворённый схоластической учёностью, культивируемой его орденом, Кампанелла познакомился с натурфилософией Б. Телезио; его учение он защищал в трактате «Философия, доказанная ощущениями» («Philosophia sensibus demonstrata», опубликована в 1591 году). Впервые арестован инквизицией по обвинению в ереси в 1594 году, выдержал четыре процесса, сопровождавшиеся пытками; освобождён в 1598 году. В том же году принял активное участие в антииспанском заговоре, раскрытом из-за доноса в августе 1599 года. Кампанелла жестоко пытали, смертной казни он сумел избежать, умело симулируя безумие. Приговорённый к пожизненному заключению, 27 лет томился в казематах Неаполя. В заточении написал многочисленные сочинения по философии, богословию, астрологии, астрономии, медицине, физике, математике, политике: «Монархия Мессии» («Monarchia Messiae», создана в 1606 году, опубликована в 1633 году), «Метафизика» («Metaphysica», 1609-1623 годы), «Побеждённый атеизм» («Atheismus triumphatus», создана в 1607 году, опубликована в 1631 году), «Апология Галилея» («Apologia di Galileo», 1616 год), «Город Солнца», «Теология» («Theologia», 1613-1624 годы) и др. В 1626 году Кампанелла добился перевода в Рим. Заинтересовав своими занятиями магией папу Римского Урбана VIII, Кампанелла смог получить свободу (1629 год). Раскрытие в Неаполе нового антииспанского заговора побудило Кампанелла бежать в 1634 году во Францию. Там он нашёл дружеский приём учёных и политиков, пользовался покровительством А. Ж. Ришельё, получил от Сорбонны разрешение на публикацию своих трудов. Умер в нищете.
Современник основателей философии и науки Нового времени - И. Кеплера и Г. Галилея, Ф. Бэкона и Р. Декарта - сам Кампанелла в большей степени принадлежал культуре уходящего Возрождения. Человек необычайной одарённости и разносторонних интересов, он в своих сочинениях стремился к универсальному научному синтезу, обнимающему основополагающие идеи философии, а также естественных и гуманитарных дисциплин. Вслед за Б. Телезио Кампанелла утверждал зависимость организации материи от бестелесных активных начал тепла и холода. Тепло - источник всякого движения в природе, причина «возникновения, изменения и гибели вещей». Всем им свойственно стремление к самосохранению, а для этого они должны обладать способностью к ощущению (трактат «Del senso delle cose e della magia», 1604 год). Вселенная представала у Кампанелла одушевлённым существом, своего рода «чувствующим животным». Органическую жизнь Кампанелла объяснял наличием «естественной души», или тёплого, тонкого и подвижного духа, возникающего под воздействием света и тепла, исходящих от Солнца, и равно присущего человеку, животным и растениям. Кампанелла выдвинул учение о «прималитетах» (primalitates), трёх главных атрибутах бытия - мощи, мудрости и любви: всякому сущему свойственны возможность бытия, осознание своего бытия и всего, что этому бытию враждебно или дружественно, а также любовь к своему бытию.
Началом познания Кампанелла считал ощущение, на основе которого строится рассуждение, создающее общие понятия путём индукции. Однако внешнее чувство, по Кампанелла, не обладает абсолютной достоверностью. Лишь внутренний опыт даёт человеку прочную опору познания, т. к. в собственной душе, через осознание того, что он существует и обладает знанием об этом существовании, человек приходит к основным определениям и модусам бытия. Кампанелла полагал, что при всей внешней, феноменальной раздельности вещи по своей внутренней сути, на метафизическом уровне, причастны к божественному единству, а поэтому имеют некую тайную связь, «симпатическое общение» друг с другом, искать и использовать которое призвана «естественная магия». Дополнением ей служит «магия искусственная», представляющая собой открытия и изобретения человеческого гения.
Кампанелла был последовательным сторонником вселенского единства человечества. В трактате «Испанская монархия» («Monarchia di Spagna», 1600 год) он настаивал на том, что короли Испании предназначены Провидением возглавить вселенскую монархию; в сочинении «Монархия Мессии» Кампанелла мечтал об универсальном теократическом государстве, верховным правителем которого должен быть папа Римский, а прочие государи - исполнителями его воли. Образец совершенных общественных отношений и государственного строя Кампанелла представил в получившем широкую известность диалоге «Город Солнца» («La citt ̀а del Sole»), написанном первоначально, по-видимому, на итальянском языке в 1602 году (?) и опубликованном во Франкфурте в 1623 году в латинском переводе (его принадлежность остаётся предметом дискуссий). Обитатели изображённого в этом произведении, традиционно относимом к жанру социальной утопии, города-государства (солярии) ведут «философский образ жизни общиной», для них характерна общность имущества, включая жён. Управляет государством верховный первосвященник - Метафизик, избираемый из мудрейших и учёнейших граждан, ему помогают представители «прималитетов» - триумвират Могущества, Мудрости и Любви. Важнейшую роль в жизни государства играет наука, предписаниям которой соответствуют все установления и распорядки соляриев. Все жители «города Солнца» участвуют в трудовой деятельности; продолжительность рабочего дня ограничивается 4 часами и может быть сокращена ещё больше, с тем чтобы освободить время для «приятных занятий науками» и «развития умственных и телесных способностей». От физического труда избавлена особая группа учёных-жрецов, занимающихся организацией производства, а также осуществляющих духовное и политическое руководство обществом. Описанное Кампанеллой государство было призвано воспитывать в своих гражданах принципы общежития и избавить их от гнетущей души материальной зависимости, поскольку «не они служат вещам, а вещи им».
Кампанелла является автором ряда собственно литературных сочинений: двух версий выдержанного в русле неоаристотелизма XVI века трактата «Поэтика» (итальянский - 1596 год и латинский - 1612 год); стихотворений разных лет (впервые опубликованы в 1622 году); комментариев к стихам Урбана VIII (между 1627 и 1631 годами, опубликованы полностью в 1983 году); нескольких утраченных сочинений, в т. ч. трагедии «Мария Шотландская» (1598 год). Главный эстетический ориентир для Кампанеллы-поэта - Данте; большинство его стихотворений полемически заострены против петраркизма, содержат напряжённый, развёрнутый и подчас мучительный диалог поэта с Богом, отражают динамику развития философской доктрины автора. Наиболее известны т. н. коммунистический сонет, связанный с идеями раннего христианства; «Сонет, написанный на Кавказе», в котором Кампанелла уподобляет себя Прометею, а также одно из самых ортодоксальных сочинений Кампанелла - «Канцона к Берилло».
Сочинения:
Apologia pro Galileo. Francofurti, 1622;
De monarchia hispanica. Amstelodami, 1640;
Le poesie. Lanciano, 1913. Vol. 1–2;
Del senso delle cose e della magia. Bari, 1925;
Lettere. Bari, 1927;
La Cittа̀ del Sole, testo italiano e testo latino / A cura di N. Bobbio. Torino, 1941;
Opuscoli inediti. Firenze, 1951;
Город Солнца / Пер. Ф. А. Петровского. М., 1954;
Monarchia Messiae e Discorsi della libertа̀ e della felice suggestione allo stato ecclesiastico. Torino, 1960;
Иллюстрация:
«Томмазо Кампанелла». Гравюра Николаса де Лармессина. 17 в. Архив БРЭ.