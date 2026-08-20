КАМПАНЕЛЛА ТОММАЗО

КАМПАНЕЛЛА ТОММАЗО - итальянский философ, богослов, социально-политический мыслитель, поэт.

Ро­дил­ся в се­мье са­пож­ни­ка, до по­стри­же­ния в мо­на­хи до­ми­ни­кан­ско­го ор­де­на (1583 год) но­сил имя Джо­ван­ни До­ме­ни­ко (Giovanni Domenico). Не удов­ле­тво­рён­ный схо­ла­стической учё­но­стью, куль­ти­ви­руе­мой его ор­де­ном, Кампанелла по­зна­ко­мил­ся с на­тур­фи­ло­со­фи­ей Б. Те­ле­зио; его уче­ние он за­щи­щал в трак­та­те «Фи­ло­со­фия, до­ка­зан­ная ощу­ще­ния­ми» («Philosophia sensibus de­monstrata», опубликована в 1591 году). Впер­вые аре­сто­ван ин­кви­зи­ци­ей по об­ви­не­нию в ере­си в 1594 году, вы­дер­жал че­ты­ре про­цес­са, со­про­во­ж­дав­шие­ся пыт­ка­ми; ос­во­бо­ж­дён в 1598 году. В том же го­ду при­нял ак­тив­ное уча­стие в ан­ти­ис­пан­ском за­го­во­ре, рас­кры­том из-за до­но­са в августе 1599 года. Кампанелла жес­то­ко пы­та­ли, смерт­ной каз­ни он су­мел из­бе­жать, уме­ло си­му­ли­руя бе­зу­мие. При­го­во­рён­ный к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию, 27 лет то­мил­ся в ка­зе­ма­тах Не­апо­ля. В за­то­че­нии на­пи­сал мно­го­численные со­чи­не­ния по фи­ло­со­фии, бо­го­сло­вию, ас­т­ро­ло­гии, ас­тро­но­мии, ме­ди­ци­не, фи­зи­ке, ма­те­ма­ти­ке, по­ли­ти­ке: «Мо­нар­хия Мес­сии» («Monarchia Messiae», создана в 1606 году, опубликована в 1633 году), «Ме­та­фи­зи­ка» («Metaphysica», 1609-1623 годы), «По­бе­ж­дён­ный ате­изм» («Atheismus triumphatus», создана в 1607 году, опубликована в 1631 году), «Апо­ло­гия Га­ли­лея» («Apologia di Galileo», 1616 год), «Го­род Солн­ца», «Тео­ло­гия» («Theolo­gia», 1613-1624 годы) и др. В 1626 году Кампанелла до­бил­ся пе­ре­во­да в Рим. За­ин­те­ре­со­вав свои­ми за­ня­тия­ми ма­ги­ей па­пу Рим­ско­го Ур­ба­на VIII, Кампанелла смог по­лу­чить сво­бо­ду (1629 год). Рас­кры­тие в Не­апо­ле но­во­го анти­ис­пан­ско­го за­го­во­ра по­бу­ди­ло Кампанелла бе­жать в 1634 году во Фран­цию. Там он на­шёл дру­же­ский при­ём учё­ных и по­ли­тиков, поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом А. Ж. Ри­ше­льё, по­лу­чил от Сор­бон­ны раз­ре­ше­ние на пуб­ли­ка­цию сво­их тру­дов. Умер в ни­ще­те.

Со­вре­мен­ник ос­но­ва­те­лей фи­ло­со­фии и нау­ки Но­во­го вре­ме­ни - И. Ке­п­ле­ра и Г. Га­ли­лея, Ф. Бэ­ко­на и Р. Де­кар­та - сам Кампанелла в боль­шей сте­пе­ни при­над­ле­жал куль­ту­ре ухо­дя­ще­го Воз­ро­ж­де­ния. Че­ло­век не­обы­чай­ной ода­рён­но­сти и раз­но­сто­рон­них ин­те­ре­сов, он в сво­их со­чи­не­ни­ях стре­мил­ся к уни­вер­саль­но­му на­учному син­те­зу, об­ни­маю­ще­му ос­но­во­по­ла­гаю­щие идеи фи­ло­со­фии, а так­же ес­тественных и гу­ма­ни­тар­ных дис­ци­п­лин. Вслед за Б. Те­ле­зио Кампанелла ут­вер­ждал за­ви­си­мость ор­га­ни­за­ции ма­те­рии от бес­те­лес­ных ак­тив­ных на­чал те­п­ла и хо­ло­да. Те­п­ло - ис­точ­ник вся­ко­го дви­же­ния в при­ро­де, при­чи­на «воз­ник­но­ве­ния, из­ме­не­ния и ги­бе­ли ве­щей». Всем им свой­ствен­но стрем­ле­ние к са­мо­со­хра­не­нию, а для это­го они долж­ны об­ла­дать спо­соб­но­стью к ощу­ще­нию (трак­тат «Del senso delle cose e della magia», 1604 год). Все­лен­ная пред­ста­ва­ла у Кампанелла оду­шев­лён­ным су­ще­ст­вом, сво­его ро­да «чув­ст­вую­щим жи­вот­ным». Ор­га­ническую жизнь Кампанелла объ­яс­нял на­ли­чи­ем «ес­те­ст­вен­ной ду­ши», или тё­п­ло­го, тон­ко­го и под­виж­но­го ду­ха, воз­ни­каю­ще­го под воз­дей­ст­ви­ем све­та и те­п­ла, ис­хо­дя­щих от Солн­ца, и рав­но при­су­ще­го че­ло­ве­ку, жи­вот­ным и рас­те­ни­ям. Кампанелла вы­дви­нул уче­ние о «при­ма­ли­те­тах» (primalitates), трёх главных ат­ри­бу­тах бы­тия - мо­щи, муд­ро­сти и люб­ви: вся­ко­му су­ще­му свой­ст­вен­ны воз­мож­ность бы­тия, осоз­на­ние сво­его бы­тия и все­го, что это­му бы­тию вра­ж­деб­но или дру­же­ст­вен­но, а так­же лю­бовь к сво­ему бы­тию.

На­ча­лом по­зна­ния Кампанелла счи­тал ощу­ще­ние, на ос­но­ве ко­то­ро­го стро­ит­ся рас­су­ж­де­ние, соз­даю­щее об­щие по­ня­тия пу­тём ин­дук­ции. Од­на­ко внеш­нее чув­ст­во, по Кампанелла, не об­ла­да­ет аб­со­лют­ной дос­то­вер­но­стью. Лишь внутренний опыт да­ёт че­ло­ве­ку проч­ную опо­ру по­зна­ния, т. к. в собственной ду­ше, че­рез осоз­на­ние то­го, что он су­ще­ст­ву­ет и об­ла­да­ет зна­ни­ем об этом су­ще­ст­во­ва­нии, че­ло­век при­хо­дит к основным оп­ре­де­ле­ни­ям и мо­ду­сам бы­тия. Кампанелла по­ла­гал, что при всей внеш­ней, фе­но­ме­наль­ной раз­дель­но­сти ве­щи по сво­ей внутренней су­ти, на ме­та­фи­зическом уров­не, при­ча­ст­ны к бо­же­ст­вен­но­му един­ст­ву, а по­это­му име­ют не­кую тай­ную связь, «сим­па­ти­че­ское об­ще­ние» друг с дру­гом, ис­кать и ис­поль­зо­вать ко­то­рое при­зва­на «ес­те­ст­вен­ная ма­гия». До­пол­не­ни­ем ей слу­жит «ма­гия ис­кус­ст­вен­ная», пред­став­ляю­щая со­бой от­кры­тия и изо­бре­те­ния че­ло­ве­че­ско­го ге­ния.

Кампанелла был по­сле­до­ва­тель­ным сто­рон­ни­ком все­лен­ско­го един­ст­ва че­ло­ве­че­ст­ва. В трак­та­те «Ис­пан­ская мо­нар­хия» («Mo­nar­chia di Spagna», 1600 год) он на­стаи­вал на том, что ко­ро­ли Ис­па­нии пред­на­зна­че­ны Про­ви­де­ни­ем воз­гла­вить все­лен­скую мо­нар­хию; в сочинении «Мо­нар­хия Мес­сии» Кампанелла меч­тал об уни­вер­саль­ном тео­кра­тическом го­су­дар­ст­ве, вер­хов­ным пра­ви­те­лем ко­то­ро­го дол­жен быть па­па Рим­ский, а про­чие го­су­да­ри - ис­пол­ни­те­ля­ми его во­ли. Об­ра­зец со­вер­шен­ных об­щественных от­но­ше­ний и государственного строя Кампанелла пред­ста­вил в по­лу­чив­шем ши­ро­кую из­вест­ность диа­ло­ге «Го­род Солн­ца» («La citt ̀а del Sole»), на­пи­сан­ном пер­во­на­чаль­но, по-ви­ди­мо­му, на итальянском языке в 1602 году (?) и опуб­ли­ко­ван­ном во Франк­фур­те в 1623 году в латинском пе­ре­во­де (его при­над­леж­ность ос­та­ёт­ся пред­ме­том дис­кус­сий). Оби­та­те­ли изо­бра­жён­но­го в этом про­из­ве­де­нии, тра­ди­ци­он­но от­но­си­мом к жан­ру со­ци­аль­ной уто­пии, го­ро­да-го­су­дар­ст­ва (со­ля­рии) ве­дут «фи­ло­соф­ский об­раз жиз­ни об­щи­ной», для них ха­рак­тер­на общ­ность иму­ще­ст­ва, вклю­чая жён. Управ­ля­ет го­су­дар­ст­вом вер­хов­ный пер­во­свя­щен­ник - Ме­та­фи­зик, из­би­рае­мый из муд­рей­ших и учё­ней­ших гра­ж­дан, ему по­мо­га­ют пред­ста­ви­те­ли «при­ма­ли­те­тов» - три­ум­ви­рат Мо­гу­ще­ст­ва, Муд­ро­сти и Люб­ви. Важ­ней­шую роль в жиз­ни го­су­дар­ст­ва иг­ра­ет нау­ка, пред­пи­са­ни­ям ко­то­рой со­от­вет­ст­ву­ют все ус­та­нов­ле­ния и рас­по­ряд­ки со­ля­ри­ев. Все жи­те­ли «го­ро­да Солн­ца» уча­ст­ву­ют в тру­до­вой дея­тель­но­сти; про­дол­жи­тель­ность ра­бо­че­го дня ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся 4 ча­са­ми и мо­жет быть со­кра­ще­на ещё боль­ше, с тем что­бы ос­во­бо­дить вре­мя для «при­ят­ных за­ня­тий нау­ка­ми» и «раз­ви­тия ум­ст­вен­ных и те­лес­ных спо­соб­но­стей». От фи­зического тру­да из­бав­ле­на осо­бая груп­па учё­ных-жре­цов, за­ни­маю­щих­ся ор­га­ни­за­ци­ей про­изводства, а так­же осу­ще­ст­в­ляю­щих ду­хов­ное и по­ли­тическое ру­ко­во­дство об­ще­ст­вом. Опи­сан­ное Кампанеллой го­су­дар­ст­во бы­ло при­зва­но вос­пи­ты­вать в сво­их гра­ж­да­нах прин­ци­пы об­ще­жи­тия и из­ба­вить их от гне­ту­щей ду­ши ма­те­ри­аль­ной за­ви­си­мо­сти, по­сколь­ку «не они слу­жат ве­щам, а ве­щи им».

Кампанелла яв­ля­ет­ся ав­то­ром ря­да соб­ст­вен­но литературных со­чи­не­ний: двух вер­сий вы­дер­жан­но­го в рус­ле не­оа­ри­сто­те­лиз­ма XVI века трак­та­та «По­эти­ка» (итальянский - 1596 год и латинский - 1612 год); сти­хо­тво­ре­ний раз­ных лет (впер­вые опубликованы в 1622 году); ком­мен­та­ри­ев к сти­хам Ур­ба­на VIII (ме­ж­ду 1627 и 1631 годами, опубликованы пол­но­стью в 1983 году); не­сколь­ких ут­ра­чен­ных со­чи­не­ний, в т. ч. тра­ге­дии «Ма­рия Шот­ланд­ская» (1598 год). Главный эс­те­тический ори­ен­тир для Кампанеллы-по­эта - Дан­те; боль­шин­ст­во его сти­хо­тво­ре­ний по­ле­ми­че­ски за­ост­ре­ны про­тив пет­рар­киз­ма , со­дер­жат на­пря­жён­ный, раз­вёр­ну­тый и под­час му­чи­тель­ный диа­лог по­эта с Бо­гом, от­ра­жа­ют ди­на­ми­ку раз­ви­тия фи­лософской док­три­ны ав­то­ра. Наи­бо­лее из­вест­ны т. н. ком­му­ни­сти­че­ский со­нет, свя­зан­ный с идея­ми ран­не­го хри­сти­ан­ст­ва; «Со­нет, на­пи­сан­ный на Кав­ка­зе», в ко­то­ром Кампанелла упо­доб­ля­ет се­бя Про­ме­тею, а так­же од­но из са­мых ор­то­док­саль­ных со­чи­не­ний Кампанелла - «Кан­цо­на к Бе­рил­ло».

Сочинения:

Apologia pro Galileo. Francofurti, 1622;

De monarchia hispanica. Amstelodami, 1640;

Le poesie. Lanciano, 1913. Vol. 1–2;

Del senso delle cose e della magia. Bari, 1925;

Lettere. Bari, 1927;

La Cittа̀ del Sole, testo italiano e testo latino / A cura di N. Bobbio. Torino, 1941;

Opuscoli inediti. Firenze, 1951;

Го­род Солн­ца / Пер. Ф. А. Пет­ров­ско­го. М., 1954;

Monarchia Messiae e Discorsi della libertа̀ e della felice sug­gestione allo stato ecclesiastico. Torino, 1960;

Иллюстрация:

«Том­ма­зо Кам­па­нел­ла». Гра­вю­ра Ни­ко­ла­са де Лар­мес­си­на. 17 в. Архив БРЭ.