КАМПАЛА
КАМПАЛА - столица Уганды.
Население 1507 тыс. человек (2008 год; крупнейший город страны). Расположен на юге Уганды, к северу от озера Виктория, на высоте около 1300 м. Транспортный узел. Железнодорожной магистралью связан с портом Момбаса (Кения). Международный аэропорт.
Основан в 1890 году британским колонистом Ф. Дж. Лугардом на холме Кампала (на языке луганда - антилопа; отсюда название) близ резиденции правителей государства Буганда - Менго. Развивался как торговый центр Буганды. До 1905 года резиденция британской колониальной администрации. Статус города с 1949 года. С 1962 года столица независимой Уганды. Расположенный на 46 холмах, город не имеет единой планировки. На холме Накасеро находится деловой центр Кампала: здание Парламента (1962 год; английские архитекторы У. Питфилд и Ф. Бодженер), железнодорожный вокзал, памятник Свободы (скульптор Г. Малоба). На холме Кибулы - прямоугольная мечеть с зубчатой стеной (1941-1951 годы), на холмах Нсамба и Рубага - католические храмы конца XIX - начала XX веков, протестантский собор Святого Павла (1913-1916 годы; цветные витражи). На холме Касуби - усыпальница правителей Буганды (1960-е годы).
Университет Макерере (1922 год, с 1970 года статус национального университета), 2 негосударственных университета. Среди научных учреждений - Угандийское общество (1923 год; современное название с 1933 года), Исследовательская корпорация хлопка, Институт сельскохозяйственных исследований (1937 год), Институт сельскохяйственной и животноводческой продукции (1950 год), Исследовательский центр лесоводства (1952 год). Публичная библиотека Уганды (1964 год), библиотеки университетов. Музей Уганды (1908 год; в т. ч. уникальная коллекция национальных музыкальных инструментов). Национальный театр. Футбольный клуб «Вилла» (Национальный стадион «Накивубо», около 15 тыс. мест) - 16-кратный чемпион Уганды (1982-2004 годы), финалист Кубка африканских чемпионов (1991 год) и Кубка Африканской конфедерации футбола (1992 год).
В Кампале расположены крупнейшие финансово-кредитные учреждения страны, среди них - государственный Central Bank of Uganda, Uganda Development Bank; 15 коммерческих банков (крупнейший - Uganda Commercial Bank; 1965 год); представительства крупных иностранных банков (в т. ч. британский Stanbic Bank и Barclays Bank of Uganda, американский Citibank, индийский Bank of Baroda) и др. финансовые учреждения (например «Housing Finance Company of Uganda» - ипотечное кредитование). Фондовая биржа Уганды (с 1997 года). Штаб-квартиры большинства национальных компаний: «Uganda Baati» (сталелитейное производство), «Celtel Uganda» (телекоммуникации), «Sameer Agriculture & Livestock» (пищевая промышленность) и др. Крупный промышленный центр. Предприятия пищевой (в т. ч. переработка кофе, производство муки, масла), химической, фармацевтической, текстильной (в т. ч. хлопкоочистка), кожевенно-обувной промышленности. Металло- и деревообработка; авторемонтные мастерские; производство стройматериалов.