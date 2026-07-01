КАМПАЛА

КАМПАЛА - столица Уганды.

Население 1507 тыс. человек (2008 год; круп­ней­ший го­род стра­ны). Рас­по­ло­жен на юге Уган­ды, к се­ве­ру от озера Вик­то­рия, на высоте около 1300 м. Транс­порт­ный узел. Железнодорожной ма­ги­ст­ра­лью свя­зан с пор­том Мом­ба­са (Ке­ния). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1890 году британским ко­ло­ни­стом Ф. Дж. Лу­гар­дом на хол­ме Кам­па­ла (на языке лу­ган­да - ан­ти­ло­па; от­сю­да название) близ ре­зи­ден­ции пра­ви­те­лей государства Бу­ган­да - Мен­го. Раз­ви­вал­ся как тор­го­вый центр Бу­ган­ды. До 1905 года ре­зи­ден­ция британской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. Ста­тус го­ро­да с 1949 года. С 1962 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Уган­ды. Рас­по­ло­жен­ный на 46 хол­мах, го­род не име­ет еди­ной пла­ни­ров­ки. На хол­ме На­ка­се­ро на­хо­дит­ся де­ло­вой центр Кампала: зда­ние Пар­ла­мен­та (1962 год; английские ар­хи­тек­то­ры У. Пит­филд и Ф. Бод­же­нер), железнодорожный во­кзал, па­мят­ник Сво­бо­ды (скульп­тор Г. Ма­ло­ба). На хол­ме Ки­бу­лы - пря­мо­уголь­ная ме­четь с зуб­ча­той сте­ной (1941-1951 годы), на хол­мах Нсам­ба и Ру­ба­га - ка­то­лические хра­мы конца XIX - начала XX веков, про­тес­тант­ский со­бор Святого Пав­ла (1913-1916 годы; цвет­ные вит­ра­жи). На хол­ме Ка­су­би - усы­паль­ни­ца пра­ви­те­лей Бу­ган­ды (1960-е годы).

Университет Ма­ке­ре­ре (1922 год, с 1970 года ста­тус национального университета), 2 не­го­су­дар­ст­вен­ных уни­вер­си­те­та. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Уган­дий­ское общество (1923 год; современное название с 1933 года), Ис­сле­до­ва­тель­ская кор­по­ра­ция хлоп­ка, Институт сельскохозяйственных ис­сле­до­ва­ний (1937 год), Институт сельскохяйственной и жи­вот­но­вод­че­ской про­дук­ции (1950 год), Ис­сле­до­ва­тель­ский центр ле­со­во­дства (1952 год). Пуб­лич­ная библиотека Уган­ды (1964 год), биб­лио­те­ки уни­вер­си­те­тов. Му­зей Уган­ды (1908 год; в т. ч. уни­каль­ная кол­лек­ция национальных музыкальных ин­ст­ру­мен­тов ). Национальный те­атр. Фут­боль­ный клуб «Вил­ла» (Национальный ста­ди­он «На­ки­ву­бо», около 15 тыс. мест) - 16-крат­ный чем­пи­он Уган­ды (1982-2004 годы), фи­на­лист Куб­ка африканских чем­пио­нов (1991 год) и Куб­ка Африканской кон­фе­де­ра­ции фут­бо­ла (1992 год).

В Кампале рас­по­ло­же­ны круп­ней­шие фи­нан­со­во-кре­дит­ные уч­ре­ж­де­ния стра­ны, сре­ди них - государственный Central Bank of Uga­nda, Uganda Development Bank; 15 ком­мерческих бан­ков (круп­ней­ший - Uganda Com­mer­ci­al Bank; 1965 год); пред­ста­ви­тель­ст­ва круп­ных иностранных бан­ков (в т. ч. британский Stan­bic Bank и Barclays Bank of Ugan­da, американский Citibank, индийский Bank of Baro­da) и др. фи­нан­со­вые уч­ре­ж­де­ния (например «Ho­using Fi­nance Company of Ugan­da» - ипо­теч­ное кре­ди­то­ва­ние). Фон­до­вая бир­жа Уган­ды (с 1997 года). Штаб-квар­ти­ры боль­шин­ст­ва национальных ком­па­ний: «Ugan­da Ba­ati» (ста­ле­ли­тей­ное про­изводство), «Cel­tel Ugan­da» (те­ле­ком­му­ни­ка­ции), «Sameer Agriculture & Livestock» (пи­ще­вая промышленность) и др. Круп­ный промышленный центр. Пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. пе­ре­ра­бот­ка ко­фе, про­изводство му­ки, мас­ла), хи­мической, фар­ма­цев­тической, тек­стиль­ной (в т. ч. хлоп­ко­очи­ст­ка), ко­же­вен­но-обув­ной промышленности. Ме­тал­ло- и де­ре­во­об­ра­бот­ка; ав­то­ре­монт­ные мас­тер­ские; про­изводство строй­ма­те­риа­лов.

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