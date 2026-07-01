КАМОЗИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

Капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1943, 1944).

Биография

Родился 3 (по новому стилю – 16) июля 1917 года в городе Бежица (ныне – в черте Брянска). Окончил аэроклуб. В 1937 году был призван на службу в РККА . В 1938 году окончил Борисоглебскую ВАШП.

Великая Отечественная война

С первых дней войны находился в действующей армии. 23 июня 1941 года был ранен. Пройдя переобучение на истребитель ЛаГГ и прослужив некоторое время инструктором, Камозин вернулся на фронт в качестве командира звена 246-го истребительного авиаполка. Уже в первом вылете под Туапсе он сбил вражеский самолёт. В боях проявил себя как мужественный лётчик, обладающий исключительной организованностью, выдающимся мастерством пилота, лётчика-истребителя и командира. В октябре 1942 года он был представлен к первой своей награде – ордену Ленина, однако вышестоящее командование снизило её статус до ордена Отечественной войны 1-й степени.

В дальнейшем стал заместителем командира эскадрильи 269-го истребительного авиаполка. Многократно совершал вылеты в качестве ведущего четвёрок и шестёрок самолётов, не допуская потерь ведомых. Не раз вступал в бой с превосходящими силами врага, выходя из них победителем. Так, 15 февраля 1943 года он в одиночку сражался с двумя вражескими истребителями, сбив один из них и заставив второго ретироваться.

Большое внимание уделял вопросам боевой подготовки своих подчинённых, передавал им свой богатый боевой опыт. После каждого полёта и воздушного боя разбирал их с лётчиками, анализируя возникавшие ситуации.

К 18 марта 1943 года совершил 82 боевых вылета, принял участие в 23 воздушных боях, сбив 12 самолётов противника. За это Камозин был удостоен звания Героя Советского Союза.

Переобучился на «Аэрокобру». Вернувшись на фронт, стал командиром эскадрильи. В первом бою он сбил вражеский разведывательный самолёт, но и сам был подбит и был вынужден сесть на вынужденную посадку. В дальнейшем участвовал в освобождении Крыма.

К середине лета 1944 года Камозин совершил 131 боевой вылет, принял участие в 56 воздушных боях, сбив 29 самолётов противника лично и ещё 13 – в группе. За это он во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.

20 января 1945 года из-за неполадок в моторе произошла авиакатастрофа – Камозин получил тяжёлые травмы и длительное время лечился в госпиталях. К тому времени он совершил около 200 боевых вылетов, сбив 35 самолётов лично и 13 – в составе группы.

Послевоенная жизнь

В 1946 году был уволен из рядов Вооружённых Сил СССР. Проживал и работал в Брянске, занимался общественной деятельностью. Умер 24 ноября 1983 года.