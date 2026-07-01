КАМИЗАРЫ

КАМИЗАРЫ - участники протестантского восстания 1702-1704 годов в провинции Лан­ге­док.

Вос­ста­ние бы­ло вы­зва­но во­зоб­нов­ле­ни­ем Лю­до­ви­ком XIV го­не­ний на гу­ге­но­тов по­сле от­ме­ны Нант­ско­го эдик­та 1598 года, а так­же рез­ким уси­ле­ни­ем на­ло­го­во­го бре­ме­ни, свя­зан­ным с на­ча­лом вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во. Вспых­нув в ию­не 1702 года в Же­во­да­не и Се­вен­нах, вос­ста­ние бы­ст­ро рас­про­стра­ни­лось на весь Лан­ге­док, а за­тем и на со­сед­ние про­вин­ции Ви­ва­ре, Пюи, Ве­ле, Ру­эрг и Оранж. В ря­де мест к вос­став­шим гу­ге­но­там при­сое­ди­ни­лись кре­сть­я­не-ка­то­ли­ки, так­же не­до­воль­ные уси­ле­ни­ем на­ло­го­во­го гнё­та.

Народное вы­сту­п­ле­ние воз­гла­ви­ли Ж. Ка­ва­лье и Ро­лан (Пьер Ла­порт). Пов­стан­цы жгли зам­ки и церк­ви, уби­ва­ли чи­нов­ни­ков и дво­рян, не по­зво­ля­ли на­се­ле­нию пла­тить на­ло­ги. Тре­бо­ва­ли от пра­ви­тель­ст­ва от­ме­ны всех на­ло­гов, а так­же вос­ста­нов­ле­ния Нант­ско­го эдик­та . Идей­ным зна­ме­нем камизар стал каль­ви­низм. В от­вет па­па Кли­мент XI объ­я­вил кре­сто­вый по­ход про­тив «ере­ти­ков» из Лан­ге­до­ка. От­ря­ды пов­стан­цев (пре­имущественно ре­мес­лен­ни­ки - 58% и кре­сть­я­не - 31%) дей­ст­во­ва­ли са­мо­стоя­тель­но, взяв на воо­ру­же­ние так­ти­ку пар­ти­зан­ской вой­ны. Они на­но­си­ли не­ожи­дан­ные уда­ры по отдельным час­тям пра­вительственных войск, на­но­ся им ощу­ти­мый урон. При этом са­ми пар­ти­за­ны ос­та­ва­лись не­уло­ви­мы­ми.

Не­до­воль­ный ко­роль ото­звал из Лан­ге­до­ка по­слан­но­го на по­дав­ле­ние вос­ста­ния мар­ша­ла Мон­ре­ве­ля, за­ме­нив его мар­ша­лом К. Л. Э. де Вил­ла­ром. Од­но­вре­мен­но Лю­до­вик XIV, опа­са­ясь, что пов­стан­цы мо­гут по­лу­чить под­держ­ку со сто­ро­ны Анг­лии, был вы­ну­ж­ден со­гла­сить­ся на ус­туп­ки. Он по­обе­щал гу­ге­но­там сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния и сни­же­ние на­ло­гов. В мае 1704 года уда­лось за­клю­чить мир­ное со­гла­ше­ние с Ка­ва­лье, а осе­нью то­го же го­да бы­ли раз­гром­ле­ны по­след­ние от­ря­ды пов­стан­цев, не при­няв­шие ус­ло­вий со­гла­ше­ния. Ли­де­ром не­при­ми­ри­мо­го кры­ла был Ро­лан, по­гиб­ший в августе 1704 года. Пре­сле­дова­ния ак­тив­ных уча­ст­ни­ков вос­ста­ния про­дол­жа­лись до кон­ца 1705 года.

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