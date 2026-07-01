КАМИЗАРЫ
КАМИЗАРЫ - участники протестантского восстания 1702-1704 годов в провинции Лангедок.
Восстание было вызвано возобновлением Людовиком XIV гонений на гугенотов после отмены Нантского эдикта 1598 года, а также резким усилением налогового бремени, связанным с началом войны за Испанское наследство. Вспыхнув в июне 1702 года в Жеводане и Севеннах, восстание быстро распространилось на весь Лангедок, а затем и на соседние провинции Виваре, Пюи, Веле, Руэрг и Оранж. В ряде мест к восставшим гугенотам присоединились крестьяне-католики, также недовольные усилением налогового гнёта.
Народное выступление возглавили Ж. Кавалье и Ролан (Пьер Лапорт). Повстанцы жгли замки и церкви, убивали чиновников и дворян, не позволяли населению платить налоги. Требовали от правительства отмены всех налогов, а также восстановления Нантского эдикта. Идейным знаменем камизар стал кальвинизм. В ответ папа Климент XI объявил крестовый поход против «еретиков» из Лангедока. Отряды повстанцев (преимущественно ремесленники - 58% и крестьяне - 31%) действовали самостоятельно, взяв на вооружение тактику партизанской войны. Они наносили неожиданные удары по отдельным частям правительственных войск, нанося им ощутимый урон. При этом сами партизаны оставались неуловимыми.
Недовольный король отозвал из Лангедока посланного на подавление восстания маршала Монревеля, заменив его маршалом К. Л. Э. де Вилларом. Одновременно Людовик XIV, опасаясь, что повстанцы могут получить поддержку со стороны Англии, был вынужден согласиться на уступки. Он пообещал гугенотам свободу вероисповедания и снижение налогов. В мае 1704 года удалось заключить мирное соглашение с Кавалье, а осенью того же года были разгромлены последние отряды повстанцев, не принявшие условий соглашения. Лидером непримиримого крыла был Ролан, погибший в августе 1704 года. Преследования активных участников восстания продолжались до конца 1705 года.