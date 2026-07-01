КАМИ
КАМИ - Кхами, руины древнего города в Зимбабве.
Расположены на скалистых холмах по берегам реки Ками, в 22 км к юго-западу от города Булавайо. Столица государства Торва с середины XV века. Захвачен племенем розви во 2-й половине XVII века. Покинут из-за вторжения племён нгони в 1830-е годы. В 1947-1956 годах проводились раскопки под руководством археолога К. Р. Робинсона.
В комплекс входят: северное поселение «Холм леопардов» (X-XIII века); семь жилых зон с руинами крепостных стен, окружавших хижины из глины (круглые, иногда на деревянном каркасе); на холме, расположенном на западном берегу (в 40 м над уровнем реки), - остатки королевского ансамбля со стенами, украшенными зубцами и поясами орнаментальной кладки «в ёлочку» из голубого камня. Сооружения построены в архитектурных традициях города Большой Зимбабве. Руины города включены в список Всемирного наследия.
Близ Ками - наскальные росписи гор Матопо, также включённые в список Всемирного наследия.