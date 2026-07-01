КАМИ

КАМИ - Кхами, руины древнего города в Зимбабве.

Рас­по­ло­же­ны на ска­ли­стых хол­мах по бе­ре­гам реки Ка­ми, в 22 км к юго-за­па­ду от города Бу­ла­вайо. Сто­ли­ца государства Тор­ва с середины XV века. За­хва­чен пле­ме­нем роз­ви во 2-й половине XVII века. По­ки­нут из-за втор­же­ния пле­мён нго­ни в 1830-е годы. В 1947-1956 годах про­во­ди­лись рас­коп­ки под руководством ар­хео­ло­га К. Р. Ро­бин­со­на.

В ком­плекс вхо­дят: северное по­се­ле­ние «Холм ле­о­пар­дов» (X-XIII века); семь жи­лых зон с руи­на­ми кре­по­ст­ных стен, ок­ру­жав­ших хи­жи­ны из гли­ны (круг­лые, ино­гда на де­ревянном кар­ка­се); на хол­ме, рас­по­ло­жен­ном на западном бе­ре­гу (в 40 м над уров­нем ре­ки), - ос­тат­ки ко­ро­лев­ско­го ан­самб­ля со сте­на­ми, ук­ра­шен­ны­ми зуб­ца­ми и поя­са­ми ор­на­мен­таль­ной клад­ки «в ёлоч­ку» из го­лу­бо­го кам­ня. Со­ору­же­ния по­строе­ны в ар­хитектурных тра­ди­ци­ях города Боль­шой Зим­баб­ве. Руи­ны го­ро­да вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Близ Ками - на­скаль­ные рос­пи­си гор Ма­то­по, так­же вклю­чён­ные в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)