КАМЕРЛЕНГО

КАМЕРЛЕНГО - кардинал , возглавляющий Апостольскую палату.

Офи­ци­аль­ное название долж­но­сти - ка­ме­ра­рий свя­той Рим­ской церк­ви (латинский Camerarius Sanctae Romanae Ecclesiae).

По­сле пре­кра­ще­ния го­не­ний на хри­с­ти­ан в Римской им­пе­рии цер­ковь по­лу­чи­ла во вла­де­ние различное иму­ще­ст­во, ко­то­рым стал ве­дать управ­ляю­щий - vice-domi­nus (с IV века, наи­бо­лее ран­нее упо­ми­на­ние в до­ку­мен­тах от­но­сит­ся к 544 году). Пер­вый кар­ди­нал в долж­но­сти ка­ме­ра­рия (ка­мер­лен­го) упо­ми­на­ет­ся в 1061 году.

Долж­но­ст­ные обя­зан­но­сти камерленго не­од­но­крат­но уточ­ня­лись пап­ски­ми по­ста­нов­ле­ния­ми и бы­ли зна­чи­тель­но со­кра­ще­ны в свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей Пап­ско­го го­су­дар­ст­ва в 1870 году (смотрите Пап­ская об­ласть ). До за­пре­та кар­ди­на­лам, дос­тиг­шим 80 лет, го­ло­со­вать на конк­ла­ве (1970 год) долж­ность камерленго бы­ла по­жиз­нен­ной. В от­ли­чие от ку­ри­аль­ных долж­но­стей, камерленго не ос­тав­ля­ет свой пост со смер­тью па­пы Рим­ско­го, т. к. од­на из ос­нов­ных его обя­зан­но­стей - уп­рав­ле­ние иму­ще­ст­вом в пе­ри­од ва­кант­но­го пре­сто­ла, под­го­тов­ка и про­ве­де­ние конк­ла­ва. В этот пе­ри­од официальным символом государства Ва­ти­кан становится герб кар­ди­на­ла-ка­мер­лен­го.

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