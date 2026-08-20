КАМЕРЛЕНГО
КАМЕРЛЕНГО - кардинал, возглавляющий Апостольскую палату.
Официальное название должности - камерарий святой Римской церкви (латинский Camerarius Sanctae Romanae Ecclesiae).
После прекращения гонений на христиан в Римской империи церковь получила во владение различное имущество, которым стал ведать управляющий - vice-dominus (с IV века, наиболее раннее упоминание в документах относится к 544 году). Первый кардинал в должности камерария (камерленго) упоминается в 1061 году.
Должностные обязанности камерленго неоднократно уточнялись папскими постановлениями и были значительно сокращены в связи с ликвидацией Папского государства в 1870 году (смотрите Папская область). До запрета кардиналам, достигшим 80 лет, голосовать на конклаве (1970 год) должность камерленго была пожизненной. В отличие от куриальных должностей, камерленго не оставляет свой пост со смертью папы Римского, т. к. одна из основных его обязанностей - управление имуществом в период вакантного престола, подготовка и проведение конклава. В этот период официальным символом государства Ватикан становится герб кардинала-камерленго.