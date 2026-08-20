ИОАХИМ

ИОАХИМ (Joachim) Йозеф - немецкий скри­пач, пе­да­гог, ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр.

Один из круп­ней­ших ис­пол­ни­те­лей 2-й половины XIX века. Учил­ся иг­ре на скрип­ке у Г. Хель­мес­бер­ге­ра, М. Хау­зе­ра, Й. Бёма в Ве­не, Фер­ди­нан­да Да­ви­да в Лейп­циг­ской консерватории. Вы­сту­пал как вун­дер­кинд, с середины 1840-х годов га­ст­ро­ли­ро­вал, в том числе с испол­не­ни­ем Кон­цер­та Л. ван Бет­хо­ве­на . С 1849 года кон­церт­мей­стер При­двор­но­го ор­ке­ст­ра в Вей­ма­ре, где в 1852 году дал свой пер­вый ка­мер­ный ве­чер, ис­пол­нив в том числе «Крей­це­рову» (op. 47 A-dur) со­на­ту Бет­хо­ве­на (с Х. фон Бю­ло­вом). В 1853-1866 годах пер­вый скри­пач Ко­ро­лев­ской ка­пел­лы в Ган­но­ве­ре. Иоахим был дру­жен с Р. Шу­ма­ном и И. Брам­сом, ко­то­рые ока­за­ли силь­ное влия­ние на его твор­че­ст­во. С 1868 года - в Бер­ли­не, был ди­рек­то­ром и профессором Выс­шей шко­лы му­зыки (до 1872 года Ко­ро­лев­ская ака­де­мия), ди­ри­жи­ро­вал пуб­лич­ны­ми кон­цер­та­ми. В 1869 году ос­но­вал в Бер­ли­не зна­ме­ни­тый струн­ный квар­тет («Иоахим-квар­тет»), в ко­то­ром иг­рал до кон­ца жиз­ни. Сре­ди уче­ни­ков - Л.С. Ау­эр, В. Бур­ме­стер. Его же­ной в 1863-1884 годах бы­ла пе­ви­ца Ама­лия Вайс (1839-1898 годы; кон­траль­то), од­на из луч­ших ис­пол­ни­тель­ниц пе­сен Шу­ма­на и Брам­са.

Ос­но­ву соль­но­го ре­пер­туа­ра Иоахима (в от­ли­чие от боль­шин­ст­ва скри­па­чей его по­ко­ле­ния) со­став­ля­ли серь­ёз­ные со­чи­не­ния ком­по­зи­то­ров-клас­си­ков и ро­ман­ти­ков, в том числе соль­ные со­на­ты и пар­ти­ты И.С. Ба­ха (он ис­пол­нял их в ори­ги­на­ле, без при­ня­то­го в XIX веке со­про­вож­де­ния фортепиано), кон­цер­ты Дж. Ви­от­ти, Л. Шпо­ра, Ф. Мен­дель­со­на, Л. ван Бет­хо­ве­на. Спе­ци­аль­но для не­го И. Брамс на­пи­сал Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром и Двой­ной кон­церт (Иоахим - пер­вый ис­пол­ни­тель обо­их кон­цер­тов, со­от­вет­ст­вен­но в 1879 и 1888 годах), Р. Шу­ман - Фан­та­зию (ор. 131) и Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром. Как со­лист и в со­ста­ве квар­те­та Иоахим га­ст­ро­лиро­вал во Фран­ции, Ав­ст­рии, Рос­сии (1872 год, 1884 год) и других стра­нах Ев­ро­пы, по­след­ние вы­сту­п­ле­ния со­стоя­лись в со­ста­ве квар­те­та в 1905 году в Ри­ме (цикл квар­те­тов Бет­хо­ве­на) и в 1906 году в Лон­до­не (со­чи­не­ния Брам­са).

Ав­тор 4 ор­ке­ст­ро­вых увер­тюр, 3 кон­цер­тов для скрип­ки с ор­ке­ст­ром, пьес для скрип­ки и фортепиано, пе­сен, скри­пич­ных транс­крип­ций (в том числе «Вен­гер­ских тан­цев» И. Брам­са), ка­ден­ции к кон­цер­ту Л. ван Бет­хо­ве­на. Ре­дак­тор кон­цер­тов В.А. Мо­цар­та , а так­же (вме­сте с А. Мо­зе­ром) со­нат и пар­тит И.С. Ба­ха, со­нат и квар­те­тов Бет­хо­ве­на и др.

Сочинения:

Violinschule. B., [1905–1906]. Bd 1–3 (mit А. Moser);

Briefe / Hrsg. Joh. Joachim, A. Moser. B., 1911–1913. Bd 1–2.

Иллюстрация:

Портрет Иоахима Йозефа. Архив БРЭ.