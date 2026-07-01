КАМЕНСКОЕ ГОРОДИЩЕ
КАМЕНСКОЕ ГОРОДИЩЕ - городище раннего железного века в степях Северного Причерноморья.
Крупнейший в регионе памятник скифской археологической культуры (площадь около 12 км2). Первые раскопки учителя Д. Я. Сердюкова в 1899-1900 годах; масштабные - Б. Н. Гракова в 1937-1940 годах, 1944-1946 годах, 1949-1950 годах; Н. Н. Погребовой и П. Д. Либерова в 1952 году; В. И. Бидзили в 1981 году; Г. И. Шаповалов изучал затопленную часть в 1987 году; с 1987 года систематические исследования Н. А. Гаврилюк.
Городище защищено со стороны степи на юго-востоке и юго-западе земляным валом и рвом, на др. направлениях - естественными преградами (обрывами над Днепром, реки Конка и Белозерским лиманом). Расцвет Каменского городища относится к концу V - началу III веков до н. э.; застроена была его небольшая часть, остальное пространство в пределах укреплений, возможно, предназначалось для загона скота, размещения кибиток и юрт. Овальные и четырёхугольные наземные дома столбовой конструкции (стены из переплетённых прутьев либо завешаны кошмами; крыши, судя по всему, двускатные) и четырёхугольные землянки; имели глинобитные очаги.
Внутри наземных жилищ и во двориках, примыкающих к землянкам, - многочисленные следы железоделательного и бронзолитейного ремёсел; исследованы следы ткачества, косторезного и керамического производства. Практиковались также земледелие и скотоводство. Каменское городище этого времени - важный ремесленный центр скифов и узел торговли с античными государствами Северного Причерноморья.
По мнению одних исследователей, оно было единым поселением, по мнению других - конгломератом нескольких небольших разновременных поселений. В юго-западном углу Каменского городища расположен т. н. Знаменский городок, в западной части которого - «акрополь» (площадь 32,5 га), ограждённый рвом, стеной из сырцового кирпича на земляном валу и, возможно, второй (каменной) стеной; сохранились следы каменных и др. построек. Основные материалы III века до н. э. - III век н. э. Существует мнение, что «акрополь» был не цитаделью Каменского городища, а особым, более поздним, памятником. Среди находок - импортные изделия, орудия, оружие.
Иллюстрация:
Каменское городище: 1 - навершие из глухого цветного стекла; 2 - бронзовый перстень; 3 - бронзовый штамп для золотых бляшек; 4 - железная подвеска с розеткой; 5 - бронзовый браслет (по Б. Н. Гракову). Архив БРЭ.