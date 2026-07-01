КАМЕНСКОЕ ГОРОДИЩЕ

КАМЕНСКОЕ ГОРОДИЩЕ - городище раннего железного века в степях Северного При­чер­но­мо­рья.

Круп­ней­ший в ре­гио­не па­мят­ник скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры (пло­щадь около 12 км2). Пер­вые рас­коп­ки учи­те­ля Д. Я. Сер­дю­ко­ва в 1899-1900 годах; мас­штаб­ные - Б. Н. Гра­ко­ва в 1937-1940 годах, 1944-1946 годах, 1949-1950 годах; Н. Н. По­гре­бо­вой и П. Д. Ли­бе­ро­ва в 1952 году; В. И. Бид­зи­ли в 1981 году; Г. И. Ша­по­ва­лов изу­чал за­то­п­лен­ную часть в 1987 году; с 1987 года сис­те­ма­тические ис­сле­до­ва­ния Н. А. Гав­ри­люк.

Го­ро­ди­ще за­щи­ще­но со сто­ро­ны сте­пи на юго-вос­то­ке и юго-за­па­де зем­ля­ным ва­лом и рвом, на др. на­прав­ле­ни­ях - ес­тественными пре­гра­да­ми (об­ры­ва­ми над Днеп­ром, реки Кон­ка и Бе­ло­зер­ским ли­ма­ном). Рас­цвет Каменского городища от­но­сит­ся к концу V - началу III веков до н. э.; за­строе­на бы­ла его не­боль­шая часть, ос­таль­ное про­стран­ст­во в пре­де­лах ук­ре­п­ле­ний, воз­мож­но, пред­на­зна­ча­лось для за­го­на ско­та, раз­ме­ще­ния ки­би­ток и юрт. Оваль­ные и че­ты­рёх­уголь­ные на­зем­ные до­ма стол­бо­вой кон­ст­рук­ции (сте­ны из пе­ре­пле­тён­ных пруть­ев ли­бо за­ве­шаны кош­ма­ми; кры­ши, су­дя по все­му, дву­скат­ные) и че­ты­рёх­уголь­ные зем­лян­ки; име­ли гли­но­бит­ные оча­ги.

Внут­ри на­зем­ных жи­лищ и во дво­ри­ках, при­мы­каю­щих к зем­лян­кам, - мно­го­численные сле­ды же­ле­зо­де­ла­тель­но­го и брон­зо­ли­тей­но­го ре­мё­сел; ис­сле­до­ва­ны сле­ды тка­че­ст­ва, ко­сторез­но­го и ке­ра­мического про­изводства . Прак­ти­ко­ва­лись так­же зем­ле­де­лие и ско­то­вод­ст­во. Каменское городище это­го вре­ме­ни - важ­ный ре­мес­лен­ный центр ски­фов и узел тор­гов­ли с ан­тич­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми Северного При­чер­но­мо­рья.

По мне­нию од­них ис­сле­до­ва­те­лей, оно бы­ло еди­ным по­се­ле­ни­ем, по мне­нию дру­гих - конг­ло­ме­ра­том не­сколь­ких не­боль­ших раз­но­вре­мен­ных по­се­ле­ний. В юго-западном уг­лу Каменского городища рас­по­ло­жен т. н. Зна­мен­ский го­ро­док, в западной ча­сти ко­то­ро­го - «ак­ро­поль» (площадь 32,5 га), ог­раж­дён­ный рвом, сте­ной из сыр­цо­во­го кир­пи­ча на зем­ля­ном ва­лу и, воз­мож­но, вто­рой (ка­мен­ной) сте­ной; со­хра­ни­лись сле­ды ка­мен­ных и др. по­стро­ек. Основные ма­те­риа­лы III века до н. э. - III век н. э. Су­ще­ст­ву­ет мне­ние, что «ак­ро­поль» был не ци­та­де­лью Каменского городища, а осо­бым, бо­лее позд­ним, па­мят­ни­ком. Сре­ди на­хо­док - им­порт­ные из­де­лия, ору­дия, ору­жие .

Иллюстрация:

Ка­мен­ское го­ро­ди­ще: 1 - на­вер­шие из глу­хо­го цвет­но­го стек­ла; 2 - брон­зо­вый пер­стень; 3 - брон­зо­вый штамп для зо­ло­тых бля­шек; 4 - же­лез­ная под­вес­ка с ро­зет­кой; 5 - брон­зо­вый брас­лет (по Б. Н. Гра­ко­ву). Архив БРЭ.

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