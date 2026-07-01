КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Каменск-Уральский краеведческий музей имени Ивана Яковлевича Стяжкина основан в 1924 году как природоведческий. Первые экспонаты - частные коллекции основателя музея И.Я. Стяжкина.

Музей расположен в здании бывшей конторы Каменского казенного чугунолитейного завода постройки 1825 года (архитектор М.П. Малахов) - памятник архитектуры , находящийся на государственной охране. До 1931 года музей существовал как общественный. В 1931 году обрел статус государственного. В 1955 году музей принял участие в археологической экспедиции УрГУ.

Было раскопано одно из древнейших поселений людей на территории Каменского района, названное по местонахождению "селищем Лужки", а также стоянки Черноскутовская, Марай и Воронинская. Найдены каменные орудия труда, а также многочисленные фрагменты керамики , которая была датирована 11 тысячелетием до н.э.

Иллюстрации:

Каменск-Уральский краеведческий музей имени Ивана Яковлевича Стяжкина.