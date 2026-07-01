КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ - город в России, Свердловская область.
Население 181,6 тыс. человек (2007 год), третий по числу жителей город области. Расположен на юго-восточном склоне Среднего Урала, в месте впадения реки Каменка в реку Исеть. Железнодорожный узел. Автодорогой связан с Екатеринбургом.
Возник в 1682 году как поселение крестьян Свято-Успенского Далматовского Исетского мужского монастыря (1644 год; закрыт в начале 1920-х годов, возобновлён в 1992 году), близ месторождения железной руды. Поселение получило название Каменская слобода; в 1699 году переведена из монастырских владений в казённые. В 1700 году неподалёку от неё начато строительство Каменского чугунолитейного завода (пущен в 1701 году, закрыт в 1926 году); слобода преобразована в поселок Каменский Завод.
Чугунолитейный завод стал одним из основных поставщиков пушек для российской армии; одновременно здесь стали отливать различные художественные изделия (наиболее известны готические чугунные ворота Екатерининского парка Царского Села, 1770-е годы, проект архитектора Ю. М. Фельтена). Жители посёлка участвовали в Пугачёва восстании 1773-1775 годов. После постройки в 1885 году железнодорожных линий Екатеринбург - Тюмень и Богданович - Островская (Синарская) поселое Каменский Завод стал транспортным узлом. В 1918 году занят силами Колчака армии, в 1919 году освобождён войсками РККА. Уездный центр Екатеринбургской губернии (1921-1922 годы), районный центр Уральской (1924-1934 годы), Челябинской (1934-1942 годы) и Свердловской (1942-1959 годы, с 1965 года) областей. С 1926 года рабочий поселок Каменск, с 1935 года город, в 1940 году переименован в Каменск-Уральский.
Исторический центр Каменск-Уральского расположен у слияния рек Исеть и Каменка. Территория города вытянута с северо-запада на юго-восток более чем на 20 км; для современной застройки характерна разобщённость отдельных жилых массивов, сосредоточенных вокруг промышленных предприятий. Сохранились: Свято-Троицкий собор (1790-1808 годы; перестроен в 1839-1840 годы, архитектор М. П. Малахов), Преображенская церковь (1872-1878 годы) на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря (основан в 1860 году как женская община, закрыт в 1920 году, возрождён в 1998 году), церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1883 год), Покровская церковь в поселке Волково (1914-1916 годы; ныне в черте города). Александро-Невская часовня (2001 год). Памятник «Пушка» (1967 год, скульптор В. В. Пермяков).
В Каменске-Уральском функционируют свыше 10 филиалов и представительств вузов Екатеринбурга, Кургана, Санкт-Петербурга, Москвы, в т. ч. Уральского государственного университета имени А. М. Горького, Уральского государственного технического университета, Уральской государственной юридической академии; несколько негосударственных вузов.
Среди библиотек - Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина (1899 год), Центральная детская библиотека имени П. П. Бажова (1952 год). Музеи: городской краеведческий имени И. Я. Стяжкина (1924 год, в здании бывшей конторы чугунолитейного завода, 1820-е годы, архитектор М. П. Малахов), геологический имени академика А. Е. Ферсмана (1965 год). Театр драмы «Драма номер три» (1924 год), детский музыкально-драматический театр-студия «Да здравствуют дети!», Театр актёра и куклы «Гонг».