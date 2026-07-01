КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ - город в России, Свердловская область.

Население 181,6 тыс. человек (2007 год), тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род об­лас­ти. Рас­по­ло­жен на юго-восточном скло­не Среднего Ура­ла, в мес­те впа­де­ния реки Ка­мен­ка в реку Исеть. Железнодорожный узел. Ав­то­до­ро­гой свя­зан с Ека­те­рин­бур­гом.

Воз­ник в 1682 году как по­се­ле­ние кре­сть­ян Свя­то-Ус­пен­ско­го Дал­ма­тов­ско­го Исет­ско­го муж­ско­го монастыря (1644 год; за­крыт в начале 1920-х годов, во­зоб­нов­лён в 1992 году), близ ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ной ру­ды. По­се­ле­ние по­лу­чи­ло название Ка­мен­ская сло­бо­да; в 1699 году пе­ре­ве­де­на из мо­на­стыр­ских вла­де­ний в ка­зён­ные. В 1700 году не­по­да­лё­ку от неё на­ча­то строи­тель­ст­во Ка­мен­ско­го чу­гу­но­ли­тей­но­го за­во­да (пу­щен в 1701 году, за­крыт в 1926 году); сло­бо­да пре­об­ра­зо­ва­на в поселок Ка­мен­ский Завод.

Чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод стал од­ним из основных по­став­щи­ков пу­шек для российской ар­мии ; од­но­вре­мен­но здесь ста­ли от­ли­вать различные ху­дожественные из­де­лия (наи­бо­лее из­вест­ны го­тические чу­гун­ные во­ро­та Ека­те­ри­нин­ско­го пар­ка Цар­ско­го Се­ла, 1770-е годы, про­ект архитектора Ю. М. Фель­те­на). Жи­те­ли по­сёл­ка уча­ст­во­ва­ли в Пу­га­чё­ва вос­ста­нии 1773-1775 годов. По­сле по­строй­ки в 1885 году железнодорожных ли­ний Ека­те­рин­бург - Тю­мень и Бо­гда­но­вич - Ост­ров­ская (Си­нар­ская) поселое Ка­мен­ский За­вод стал транс­порт­ным уз­лом. В 1918 году за­нят си­ла­ми Кол­ча­ка ар­мии, в 1919 году ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми РККА. Уезд­ный центр Ека­те­рин­бург­ской губернии (1921-1922 годы), рай­он­ный центр Ураль­ской (1924-1934 годы), Че­ля­бин­ской (1934-1942 годы) и Сверд­лов­ской (1942-1959 годы, с 1965 года) об­ла­стей. С 1926 года ра­бо­чий поселок Ка­менск, с 1935 года го­род, в 1940 году пе­ре­име­но­ван в Ка­менск-Ураль­ский.

Ис­то­ри­че­ский центр Каменск-Уральского рас­по­ло­жен у слия­ния рек Исеть и Ка­мен­ка. Тер­ри­то­рия го­ро­да вы­тя­ну­та с се­ве­ро-за­па­да на юго-вос­ток бо­лее чем на 20 км; для современной за­строй­ки ха­рак­тер­на ра­зоб­щён­ность отдельных жи­лых мас­си­вов, со­сре­до­то­чен­ных во­круг промышленных пред­при­ятий. Со­хра­ни­лись: Свя­то-Тро­иц­кий со­бор (1790-1808 годы; пе­ре­стро­ен в 1839-1840 годы, архитектор М. П. Ма­лахов), Пре­об­ра­жен­ская церковь (1872-1878 годы) на тер­ри­то­рии Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го муж­ско­го монастыря (ос­но­ван в 1860 году как жен­ская об­щи­на, за­крыт в 1920 году, воз­ро­ж­дён в 1998 году), церковь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1883 год), По­кров­ская церковь в поселке Вол­ко­во (1914-1916 годы; ны­не в чер­те го­ро­да). Алек­сан­д­ро-Нев­ская ча­сов­ня (2001 год). Па­мят­ник «Пуш­ка» (1967 год, скульп­тор В. В. Пер­мя­ков).

В Каменске-Уральском функ­цио­ни­ру­ют свыше 10 фи­лиа­лов и пред­ста­ви­тельств ву­зов Ека­те­рин­бур­га, Кур­га­на, Санкт-Пе­тер­бур­га, Мо­ск­вы, в т. ч. Ураль­ско­го государственного университета имени А. М. Горь­ко­го, Ураль­ско­го государственного тех­нического университета, Ураль­ской государственной юри­дической ака­де­мии; несколько не­го­су­дар­ст­вен­ных ву­зов.

Сре­ди биб­лио­тек - Центральная го­род­ская библиотека имени А. С. Пуш­ки­на (1899 год), Центральная дет­ская библиотека имени П. П. Ба­жо­ва (1952 год). Му­зеи: городской крае­вед­че­ский име­ни И. Я. Стяж­ки­на (1924 год, в зда­нии бывшей кон­то­ры чу­гу­но­ли­тей­но­го за­во­да, 1820-е годы, архитектор М. П. Ма­ла­хов), гео­ло­ги­че­ский име­ни академика А. Е. Ферс­ма­на (1965 год). Те­атр дра­мы «Дра­ма но­мер три» (1924 год), дет­ский музыкально-дра­ма­тический те­атр-сту­дия «Да здрав­ст­ву­ют де­ти!», Те­атр ак­тё­ра и кук­лы «Гонг».

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