КАМЕНЕВ ЛЕВ БОРИСОВИЧ
КАМЕНЕВ ЛЕВ БОРИСОВИЧ - российский революционный деятель, советский государственный и партийный деятель.
Из семьи железнодорожного служащего. В 1901-1902 годах учился на юридическом факультете Московского университета, исключён за участие в студенческом движении. Член РСДРП с 1901 года. Неоднократно подвергался аресту и ссылке. В 1902 году в Париже познакомился с В. И. Лениным и др. руководителями газеты «Искра». В 1903-1905 годах вёл революционную работу в Тифлисе, Москве, Санкт-Петербурге. Сотрудничал в большевистских изданиях. Публиковал очерки по истории русской литературы XIX века. С 1908 года в эмиграции, редактор (вместе с Лениным и Г. Е. Зиновьевым) большевистской газеты «Пролетарий». Издал книгу «Две партии» с предисловием Ленина, направленную против меньшевиков. В начале 1914 года направлен Лениным в Санкт-Петербург для руководства фракцией большевиков в 4-й Государственной думе (сам депутатом не был), а также редакцией газеты «Правда». Возглавил Русское бюро ЦК РСДРП. 22.10(04.11).1914 года арестован. Освобождён после Февральской революции 1917 года.
Избран членом Исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, выступал за установление жёсткого контроля над действиями Временного правительства со стороны Петроградского совета, осуществление давления на него с целью прекращения мировой войны и за демократические преобразования. В апреле - мае настойчиво и активно критиковал выдвинутый Лениным курс на социалистическую революцию. В Советах видел «блок мелкобуржуазных и пролетарских сил, перед которыми стоят ещё незаконченные буржуазно-демократические задачи». Считал, что российский рабочий класс относительно слаб; отвергал тезис о том, что Европа стоит на пороге пролетарской революции. 29.04(12.05).1917 года избран членом ЦК РСДРП(б). Член Политбюро ЦК РСДРП(б) [10(23).10.1917 года - 04(17).11.1917 года]. Накануне и в ходе Июльских событий 1917 года настаивал на необходимости предотвратить антиправительственную демонстрацию, когда она всё-таки началась, пытался (вместе с др. большевиками) направить её в мирное русло. 9(22) июля, после издания постановления Временного правительства об аресте лидеров большевиков, Каменев добровольно сдался властям, содержался в «Крестах». 4(17) августа освобождён в связи с отсутствием оснований для обвинения. 10(23) октября на заседании ЦК РСДРП(б) вместе с Зиновьевым проголосовал против резолюции о вооруженном восстании.
Предлагал ограничиться «оборонительной позицией», всемерно добиваться поддержки масс, чтобы получить максимальное представительство в Учредительном собрании. Направил (вместе с Зиновьевым) в важнейшие организации большевиков на местах заявление «К текущему моменту» с изложением своих доводов против взятия власти вооруженным путём, вёл агитацию среди лидеров петроградской организации большевиков и делегатов съезда Советов Северной области. 16(29) октября на расширенном заседании ЦК заявил, что «данных за восстание теперь нет». После принятия ленинской резолюции Каменев подал заявление о выходе из ЦК. 18(31) октября в газете «Новая жизнь» опубликовал заметку, в которой заявлял, что взять на себя инициативу вооруженного восстания «в настоящий момент и при данном соотношении общественных сил, независимо и за несколько дней до съезда Советов было бы недопустимым, гибельным для дела революции и пролетариата шагом». Ленин потребовал исключения Каменева из партии. ЦК РКП(б) ограничился принятием отставки Каменева, однако он продолжал присутствовать на заседаниях ЦК.
На открывшемся 25 октября (7 ноября) II-м Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов избран членом Президиума и председателем съезда. С 27 октября (9 ноября) председатель ВЦИК. 29 октября (11 ноября) вместе с Г. Я. Сокольниковым участвовал в совещании социалистических партий, которое проводил Викжель - Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников (комитет угрожал всеобщей забастовкой на транспорте в случае отказа большевиков от создания коалиционного «однородного социалистического правительства» из представителей всех социалистических партий и групп от народных социалистов до большевиков без участия в нём В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого). Каменев заявил, что «соглашение возможно и необходимо» при условии признания всеми партиями декретов и платформы 2-го съезда Советов, что для «ВЦИК на первом месте стоит программа правительства и его ответственность, а отнюдь не личный его состав».
3(16) ноября на заседании ВЦИК была принята предложенная Каменевым и Г. Е. Зиновьевым резолюция о согласии предоставить половину мест в правительстве эсерам и меньшевикам. В ответ на требование ЦК подчиниться партийной дисциплине Каменев 4(17) ноября вышел из его состава (вместе с Зиновьевым, А. И. Рыковым, В. П. Ногиным и В. П. Милютиным) в знак несогласия с намерением большинства ЦК отстаивать, по словам Каменева, «чисто большевистское правительство во что бы то ни стало и каких бы жертв рабочим и солдатам это ни стоило». 8(21) ноября Каменев был отстранён от поста председателя ВЦИК по решению ЦК РСДРП(б). После создания в ноябре - декабре коалиционного правительства большевиков и левых эсеров Каменев и его сторонники перестали открыто противопоставлять себя большевистскому руководству.
Член Учредительного собрания (от Витебского округа). Член советской делегации, подписавшей 02(15).12.1917 года в Брест-Литовске соглашение о перемирии с Германией и её союзниками. В январе 1918 года Каменев направлен Лениным в Великобританию и Францию для информирования общественности о политике большевиков. Был выслан британским правительством и задержан властями Финляндии на Аландских островах (в августе освобождён). С сентября 1918 года член Президиума ВЦИК. С октября председатель Исполкома Московского губернского и Московского городского советов.
Вновь избран членом ЦК РКП(б) и его Политбюро (март 1919 года). В августе 1919 года - марте 1920 года член Оргбюро ЦК РКП(б). В 1919 году уполномоченный Совета обороны на Южном фронте, член коллегии ВЧК. В июле - августе 1920 года возглавлял советскую делегацию на переговорах в Лондоне об условиях восстановления мирных отношений со странами Антанты. В ходе Дискуссии о профсоюзах 1920-1921 годов поддерживал платформу Ленина. В апреле 1922 года предложил назначить И. В. Сталина генеральным секретарём ЦК РКП(б). Заместитель председателя СНК РСФСР (сентябрь 1922 года - февраль 1924 года). Заместитель председателя СНК СССР (июль 1923 года - январь 1926 года). Одновременно председатель СТО СССР (февраль 1924 года - январь 1926 года; с июля 1923 года заместитель), нарком внешней и внутренней торговли СССР (январь - август 1926 года). Председатель дирекции Института В. И. Ленина (1923-1926 годы), редактор 1-го издания Собрания сочинений Ленина и Ленинских сборников.
В 1923-1924 годах вместе с И. В. Сталиным и Г. Е. Зиновьевым выступил против Л. Д. Троцкого. С осени 1925 года вместе с Зиновьевым возглавил «новую оппозицию», направленную против Сталина. В декабре 1925 года на 14-м съезде ВКП(б) утверждал, что Сталин не может играть роль «объединителя большевистского штаба». В 1926 году Каменев и Зиновьев объединились с Троцким против Сталина, сформировав на Июльском объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) «объединённую оппозицию». За фракционную деятельность Каменев в декабре 1925 года переведён в кандидаты в члены Политбюро, в 1926 году окончательно исключён из его состава. В 1927 году выведен из состава ЦК. Тогда же исключён из партии (в 1928 году восстановлен).
Председатель Научно-технического управления ВСНХ СССР (1928-1929 годы). Председатель Главного концессионного комитета при СНК СССР (1929-1932 годы). В октябре 1932 года вновь исключён из ВКП(б) за то, что, зная о существовании «контрреволюционной группы» М. Н. Рютина и получая от неё документы, не сообщил об этом партии. Постановлением коллегии ОГПУ от 11 октября отправлен в ссылку в Минусинск. Редактор (совместно с В. Д. Бонч-Бруевичем, А. В. Луначарским) сборника материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века «Звенья» (выпуск 1, 1932 год). Автор биографического очерка, вступительной статьи, комментариев, ответственный редактор книги «Былое и думы» А. И. Герцена (т. 1-3, 1932 год). В 1933 году восстановлен в ВКП(б). По рекомендации М. Горького (считал Каменева «талантливым исследователем русской литературы») возглавил издательство «Academia».
По инициативе Каменева там было начато издание полного собрания сочинений А. С. Пушкина, серии «Русская литература». Одновременно в 1933 году назначен членом дирекции Института Маркса - Энгельса - Ленина при ЦК ВКП(б). В 1934 году директор Института литературы имени М. Горького (с 1938 года ИМЛИ АН СССР), директор Института русской литературы АН СССР, избран членом правления и президиума Союза писателей. 16.12.1934 года арестован по обвинению в причастности к убийству С. М. Кирова, вновь исключён из партии. Военной коллегией Верховного суда СССР 16.01.1935 года Каменев был приговорён к 5 годам заключения. 27.07.1935 года срок увеличен до 10 лет по новому обвинению в подготовке убийства Сталина (т. н. дело Кремлёвской библиотеки и комендатуры Кремля). В августе 1936 года включён в число главных обвиняемых по делу «Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра», 24.08.1936 года осуждён. Расстрелян. 13.07.1988 года реабилитирован.
Сочинения:
Об А. И. Герцене и Н. Г. Чернышевском. П., 1916;
Статьи и речи. 1905–1925. М.; Л., 1925–1929. Т. 1, 10–12;
Чернышевский. 2-е изд. М.; Л., 1934;
Между двумя революциями. М., 2003.
Иллюстрация:
Л. Б. Каменев. Рисунок Ю. П. Анненкова. 1920-е гг. Архив БРЭ.