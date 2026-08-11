КАМЕНЕВ ЛЕВ БОРИСОВИЧ

КАМЕНЕВ ЛЕВ БОРИСОВИЧ - российский ре­во­люционный дея­тель, советский государственный и партийный дея­тель.

Из се­мьи железнодорожного слу­жа­ще­го. В 1901-1902 годах учил­ся на юри­дическом факультете Мо­с­ков­ско­го университета , ис­клю­чён за уча­стие в сту­денческом дви­же­нии. Член РСДРП с 1901 года. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­сту и ссыл­ке. В 1902 году в Па­ри­же по­зна­ко­мил­ся с В. И. Ле­ни­ным и др. ру­ко­во­ди­те­ля­ми газеты «Ис­кра». В 1903-1905 годах вёл ре­во­люционную ра­бо­ту в Тиф­ли­се, Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге. Со­труд­ни­чал в боль­ше­ви­ст­ских из­да­ни­ях. Пуб­ли­ко­вал очер­ки по ис­то­рии русской литературы XIX века. С 1908 года в эмиг­ра­ции, ре­дак­тор (вме­сте с Ле­ни­ным и Г. Е. Зи­новь­е­вым) боль­ше­ви­ст­ской газеты «Про­ле­та­рий». Из­дал книгу «Две пар­тии» с пре­ди­сло­ви­ем Ле­ни­на, на­прав­лен­ную про­тив мень­ше­ви­ков. В начале 1914 года на­прав­лен Ле­ни­ным в Санкт-Пе­тер­бург для ру­ко­во­дства фрак­ци­ей боль­ше­ви­ков в 4-й Государственной ду­ме (сам де­пу­та­том не был), а так­же ре­дак­ци­ей газеты «Прав­да». Воз­гла­вил Русское бю­ро ЦК РСДРП. 22.10(04.11).1914 года аре­сто­ван. Ос­во­бо­ж­дён по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года.

Из­бран членом Ис­пол­ко­ма Пет­роградского со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов, вы­сту­пал за ус­та­нов­ле­ние жё­ст­ко­го кон­тро­ля над дей­ст­вия­ми Временного пра­ви­тель­ст­ва со сто­ро­ны Пет­роградского со­ве­та, осу­щест­в­ле­ние дав­ле­ния на не­го с це­лью пре­кра­ще­ния ми­ро­вой вой­ны и за де­мо­кра­тические пре­об­ра­зо­ва­ния. В ап­ре­ле - мае на­стой­чи­во и ак­тив­но кри­ти­ко­вал вы­дви­ну­тый Ле­ни­ным курс на со­циа­ли­с­тическую ре­во­лю­цию. В Со­ве­тах ви­дел «блок мел­ко­бур­жу­аз­ных и про­ле­тар­ских сил, пе­ред ко­то­ры­ми сто­ят ещё не­за­кон­чен­ные бур­жу­аз­но-де­мо­кра­ти­че­ские за­да­чи». Счи­тал, что российский ра­бо­чий класс от­но­си­тель­но слаб; от­вер­гал те­зис о том, что Ев­ро­па сто­ит на по­ро­ге про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции. 29.04(12.05).1917 года из­бран чле­ном ЦК РСДРП(б). Член Политбюро ЦК РСДРП(б) [10(23).10.1917 года - 04(17).11.1917 года]. На­ка­ну­не и в хо­де Июль­ских со­бы­тий 1917 года на­стаи­вал на не­об­хо­ди­мо­сти пре­дот­вра­тить ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ную де­мон­ст­ра­цию, ко­гда она всё-та­ки на­ча­лась, пы­тал­ся (вме­сте с др. боль­ше­ви­ка­ми) на­пра­вить её в мир­ное рус­ло. 9(22) ию­ля, пос­ле из­да­ния по­ста­нов­ле­ния Временного пра­ви­тель­ст­ва об аре­сте ли­де­ров боль­ше­ви­ков, Каменев доб­ро­воль­но сдал­ся вла­стям, со­дер­жал­ся в «Кре­стах». 4(17) августа ос­во­бо­ж­дён в свя­зи с от­сут­ст­ви­ем ос­но­ва­ний для об­ви­нения. 10(23) октября на за­се­да­нии ЦК РСДРП(б) вме­сте с Зи­но­вь­е­вым про­го­ло­со­вал про­тив ре­зо­лю­ции о воо­руженном вос­ста­нии.

Пред­ла­гал ог­ра­ни­чить­ся «обо­ро­ни­тель­ной по­зи­ци­ей», все­мер­но до­би­вать­ся под­держ­ки масс, что­бы по­лу­чить максимальное пред­ста­ви­тель­ст­во в Уч­ре­ди­тель­ном со­б­ра­нии. На­пра­вил (вме­сте с Зи­новь­е­вым) в важ­ней­шие ор­га­ни­за­ции боль­ше­ви­ков на мес­тах за­яв­ле­ние «К те­ку­ще­му мо­мен­ту» с из­ло­же­ни­ем сво­их до­во­дов про­тив взя­тия вла­сти воо­руженным пу­тём, вёл аги­та­цию сре­ди ли­де­ров пет­роградской ор­га­ни­за­ции боль­ше­ви­ков и де­ле­га­тов съез­да Со­ве­тов Северной об­лас­ти. 16(29) октября на рас­ши­рен­ном за­се­да­нии ЦК зая­вил, что «дан­ных за вос­ста­ние те­перь нет». По­сле при­ня­тия ле­нин­ской ре­зо­лю­ции Каменев по­дал за­яв­ле­ние о вы­хо­де из ЦК. 18(31) октября в газете «Но­вая жизнь» опуб­ли­ко­вал за­мет­ку, в ко­то­рой за­яв­лял, что взять на се­бя ини­циа­ти­ву воо­руженного вос­ста­ния «в на­стоя­щий мо­мент и при дан­ном со­от­но­ше­нии об­ще­ст­вен­ных сил, не­за­ви­си­мо и за не­сколь­ко дней до съез­да Со­ве­тов бы­ло бы не­до­пус­ти­мым, ги­бель­ным для де­ла ре­во­лю­ции и про­ле­та­риа­та ша­гом». Ле­нин по­тре­бо­вал ис­клю­че­ния Каменева из пар­тии. ЦК РКП(б) ог­ра­ни­чил­ся при­ня­ти­ем от­став­ки Каменева, од­на­ко он про­дол­жал при­сут­ст­во­вать на за­се­да­ни­ях ЦК.

На от­крыв­шем­ся 25 октября (7 но­ября) II-м Все­российском съез­де Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов из­бран чле­ном Пре­зи­диу­ма и председателем съез­да. С 27 октября (9 но­ября) председатель ВЦИК. 29 октября (11 но­ября) вме­сте с Г. Я. Со­коль­ни­ко­вым уча­ст­во­вал в со­ве­ща­нии со­циа­ли­стических пар­тий, ко­то­рое про­во­дил Вик­жель - Все­российский ис­пол­ни­тель­ный комитет проф­сою­за же­лез­но­до­рож­ни­ков (комитет уг­ро­жал все­об­щей за­бас­тов­кой на транс­пор­те в слу­чае от­ка­за боль­ше­ви­ков от соз­да­ния коа­ли­ци­он­но­го «од­но­род­но­го со­циа­ли­сти­че­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» из пред­ста­ви­те­лей всех со­циа­ли­стических пар­тий и групп от народных со­циа­ли­стов до боль­ше­ви­ков без уча­стия в нём В. И. Ле­ни­на и Л. Д. Троц­ко­го). Каменев зая­вил, что «со­гла­ше­ние воз­мож­но и не­об­хо­ди­мо» при ус­ло­вии при­зна­ния все­ми пар­тия­ми дек­ре­тов и плат­фор­мы 2-го съез­да Со­ве­тов, что для «ВЦИК на пер­вом мес­те сто­ит про­грам­ма пра­ви­тель­ст­ва и его от­вет­ст­вен­ность, а от­нюдь не лич­ный его со­став».

3(16) но­ября на за­се­да­нии ВЦИК бы­ла при­ня­та пред­ло­жен­ная Каменевым и Г. Е. Зи­новь­е­вым ре­зо­лю­ция о со­гла­сии пре­дос­та­вить по­ло­ви­ну мест в пра­ви­тель­ст­ве эсе­рам и мень­ше­ви­кам. В от­вет на тре­бо­ва­ние ЦК под­чи­нить­ся партийной дис­ци­п­ли­не Каменев 4(17) но­ября вы­шел из его со­ста­ва (вме­сте с Зи­новь­е­вым, А. И. Ры­ко­вым, В. П. Но­ги­ным и В. П. Ми­лю­ти­ным) в знак не­со­гла­сия с на­ме­ре­ни­ем боль­шин­ст­ва ЦК от­стаи­вать, по сло­вам Каменева, «чис­то боль­ше­ви­ст­ское пра­ви­тель­ст­во во что бы то ни ста­ло и ка­ких бы жертв ра­бо­чим и сол­да­там это ни стои­ло». 8(21) но­ября Каменев был от­стра­нён от по­ста председателя ВЦИК по ре­ше­нию ЦК РСДРП(б). По­сле соз­да­ния в но­яб­ре - де­каб­ре коа­ли­ци­он­но­го пра­ви­тель­ст­ва боль­ше­ви­ков и ле­вых эсе­ров Каменев и его сто­рон­ни­ки пе­ре­ста­ли от­кры­то про­ти­во­пос­тав­лять се­бя боль­ше­ви­ст­ско­му ру­ко­во­дству.

Член Уч­ре­дительного со­б­ра­ния (от Ви­теб­ско­го округа). Член советской де­ле­га­ции, под­пи­сав­шей 02(15).12.1917 года в Брест-Ли­тов­ске со­гла­ше­ние о пе­ре­ми­рии с Гер­ма­ни­ей и её со­юз­ни­ка­ми. В январе 1918 года Каменев на­прав­лен Ле­ни­ным в Ве­ли­ко­бри­танию и Фран­цию для ин­фор­ми­ро­ва­ния об­щест­вен­но­сти о по­ли­ти­ке боль­ше­ви­ков. Был вы­слан британским пра­ви­тель­ст­вом и за­дер­жан вла­стя­ми Фин­лян­дии на Аланд­ских островах (в ав­гу­сте ос­во­бо­ж­дён). С сентября 1918 года член Пре­зи­диу­ма ВЦИК. С ок­тяб­ря пред­се­да­тель Ис­пол­ко­ма Московского гу­берн­ско­го и Московского го­род­ско­го со­ве­тов.

Вновь из­бран членом ЦК РКП(б) и его По­лит­бю­ро (март 1919 года). В августе 1919 года - мар­те 1920 года член Орг­бю­ро ЦК РКП(б). В 1919 году упол­номо­чен­ный Со­ве­та обо­ро­ны на Южном фрон­те, член кол­ле­гии ВЧК. В ию­ле - августе 1920 года воз­глав­лял советскую де­ле­га­цию на пе­ре­го­во­рах в Лон­до­не об ус­ло­ви­ях вос­ста­нов­ле­ния мир­ных от­но­ше­ний со стра­на­ми Ан­тан­ты. В хо­де Дис­кус­сии о проф­сою­зах 1920-1921 годов под­дер­жи­вал плат­фор­му Ле­ни­на. В апреле 1922 года пред­ло­жил на­зна­чить И. В. Ста­ли­на генеральным сек­ре­та­рём ЦК РКП(б). Заместитель председателя СНК РСФСР (сентябрь 1922 года - февраль 1924 года). Заместитель председателя СНК СССР (июль 1923 года - январь 1926 года). Од­но­вре­мен­но председатель СТО СССР (февраль 1924 года - январь 1926 года; с ию­ля 1923 года заместитель), нар­ком внеш­ней и внут­рен­ней тор­гов­ли СССР (январь - август 1926 года). Председатель ди­рек­ции Института В. И. Ле­ни­на (1923-1926 годы), редактор 1-го издания Соб­ра­ния со­чи­не­ний Ле­ни­на и Ле­нин­ских сбор­ни­ков.

В 1923-1924 годах вме­сте с И. В. Ста­ли­ным и Г. Е. Зи­новь­е­вым вы­сту­пил про­тив Л. Д. Троц­ко­го. С осе­ни 1925 года вме­сте с Зи­новь­е­вым воз­гла­вил «но­вую оп­по­зи­цию», на­прав­лен­ную про­тив Ста­ли­на. В декабре 1925 года на 14-м съез­де ВКП(б) ут­вер­ждал, что Ста­лин не мо­жет иг­рать роль «объ­е­ди­ни­те­ля боль­ше­ви­ст­ско­го шта­ба». В 1926 году Каменев и Зи­новь­ев объ­е­ди­ни­лись с Троц­ким про­тив Ста­ли­на, сфор­ми­ро­вав на Июль­ском объ­е­ди­нён­ном пле­ну­ме ЦК и ЦКК ВКП(б) «объ­е­ди­нён­ную оп­по­зи­цию». За фрак­ци­он­ную дея­тель­ность Каменев в декабре 1925 года пе­ре­ве­дён в кан­ди­да­ты в чле­ны По­лит­бю­ро, в 1926 году окон­ча­тель­но иск­лю­чён из его со­ста­ва. В 1927 году вы­ве­ден из со­ста­ва ЦК. Тог­да же иск­лю­чён из пар­тии (в 1928 году вос­ста­нов­лен).

Председатель На­учно-тех­нического управ­ле­ния ВСНХ СССР (1928-1929 годы). Председатель Главного кон­цес­си­он­но­го комитета при СНК СССР (1929-1932 годы). В октябре 1932 года вновь ис­клю­чён из ВКП(б) за то, что, зная о су­ще­ст­во­ва­нии «контр­ре­во­люционной груп­пы» М. Н. Рю­ти­на и по­лу­чая от неё до­ку­мен­ты, не со­общил об этом пар­тии. По­ста­нов­ле­ни­ем кол­ле­гии ОГПУ от 11 октября от­прав­лен в ссыл­ку в Ми­ну­синск. Ре­дак­тор (совместно с В. Д. Бонч-Бруе­ви­чем, А. В. Лу­на­чар­ским) сборника ма­те­риа­лов и до­ку­мен­тов по ис­то­рии литературы, искусства и об­щественной мыс­ли XIX века «Зве­нья» (выпуск 1, 1932 год). Ав­тор био­гра­фического очер­ка, всту­пительной ста­тьи, ком­мен­та­ри­ев, от­ветственный ре­дак­тор книги «Бы­лое и ду­мы» А. И. Гер­це­на (т. 1-3, 1932 год). В 1933 году вос­ста­нов­лен в ВКП(б). По ре­ко­мен­да­ции М. Горь­ко­го (счи­тал Каменева «та­лант­ли­вым ис­сле­до­ва­те­лем рус­ской ли­те­ра­ту­ры») воз­гла­вил издательство «Aca­de­mia».

По ини­циа­ти­ве Каменева там бы­ло на­ча­то из­да­ние пол­но­го соб­ра­ния со­чи­не­ний А. С. Пуш­ки­на, се­рии «Рус­ская ли­те­ра­ту­ра». Од­но­вре­мен­но в 1933 году на­зна­чен чле­ном ди­рек­ции Института Мар­кса - Эн­гель­са - Ле­ни­на при ЦК ВКП(б). В 1934 году ди­рек­тор Института литературы имени М. Горь­ко­го (с 1938 года ИМЛИ АН СССР), ди­рек­тор Института рус­ской литературы АН СССР, из­бран чле­ном прав­ле­ния и пре­зи­диу­ма Сою­за пи­са­те­лей. 16.12.1934 года аре­сто­ван по об­ви­не­нию в при­ча­ст­но­сти к убий­ст­ву С. М. Ки­ро­ва, вновь ис­клю­чён из пар­тии. Во­енной кол­ле­ги­ей Вер­хов­но­го су­да СССР 16.01.1935 года Каменев был при­го­во­рён к 5 го­дам за­клю­че­ния. 27.07.1935 года срок уве­ли­чен до 10 лет по но­во­му об­ви­не­нию в под­го­тов­ке убий­ст­ва Ста­ли­на (т. н. де­ло Крем­лёв­ской биб­лио­те­ки и ко­мен­да­ту­ры Крем­ля). В августе 1936 года вклю­чён в чис­ло главных об­ви­ня­е­мых по де­лу «Ан­ти­со­вет­ско­го объ­е­ди­нён­но­го троц­ки­ст­ско-зи­новь­ев­ско­го цен­т­ра», 24.08.1936 года осу­ж­дён. Рас­стре­лян. 13.07.1988 года реа­би­ли­ти­ро­ван.

Сочинения:

Об А. И. Гер­це­не и Н. Г. Чер­ны­шев­ском. П., 1916;

Ста­тьи и ре­чи. 1905–1925. М.; Л., 1925–1929. Т. 1, 10–12;

Чер­ны­шев­ский. 2-е изд. М.; Л., 1934;

Ме­ж­ду дву­мя ре­во­лю­ция­ми. М., 2003.

Иллюстрация:

Л. Б. Ка­ме­нев. Ри­су­нок Ю. П. Ан­нен­ко­ва. 1920-е гг. Архив БРЭ.