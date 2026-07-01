КАМЕНЬ-НА-ОБИ

КАМЕНЬ-НА-ОБИ - город в России, Алтайский край.

Население 44,9 тыс. человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на При­об­ском пла­то, на ле­вом бе­ре­гу реки Обь (при­стань), близ её впа­де­ния в Но­во­си­бир­ское во­до­хра­ни­ли­ще. Железнодорожная стан­ция.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1751 году как деревня Ка­мень. В конце XIX века круп­ное тор­го­вое се­ло (основной пред­мет тор­гов­ли - зер­но). С 1915 года городское по­се­ле­ние , с 1925 года го­род, в 1925-1930 годах в со­ста­ве Си­бир­ско­го края (ок­руж­ной центр), в 1930-1937 годах - За­пад­но-Си­бир­ско­го края; в 1933 году пе­ре­име­но­ван в Камень-на-Оби. С 1937 года в со­ста­ве Ал­тай­ско­го края. В 1954-1957 годах че­рез го­род про­шла железнодорожная ли­ния Ка­ра­сук - Ка­мень-на-Оби (в 1961 году во­шла в со­став За­пад­но-Си­бир­ской железной дороги). С 1974 года рай­он­ный центр.

В ис­то­рической час­ти го­ро­да со­хра­ни­лась за­строй­ка конца XIX - начала XX веков , в т. ч. Бо­го­яв­лен­ский храм (ос­вя­щён в 1902 году) Бо­го­яв­лен­ско­го жен­ско­го монастыря (1997 год), По­кров­ский со­бор, бывшие тор­го­вые до­ма куп­цов А. С. Хо­му­то­ва, Зо­ри­на, Пу­дов­ки­на и др. Фи­лиа­лы ву­зов Но­во­си­бир­ска, Бар­нау­ла, в т. ч. Ал­тай­ско­го государственного университета. Центральная го­род­ская библиотека (1915 год). Крае­ведческий му­зей (1920 год).

Ка­мен­ский ме­тал­ло­за­вод (соз­дан в конце 1890-х годов как чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод, современное название с 1960 года; вы­пус­ка­ет на­сос­ное обо­ру­до­ва­ние). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов, ме­бе­ли, хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, швей­ных из­де­лий (ткац­кая и швей­ная фаб­ри­ки). Основная про­дук­ция пи­ще­вой промышленности - кон­ди­тер­ские, ма­ка­рон­ные и мяс­ные из­де­лия, без­ал­ко­голь­ные на­пит­ки. Эле­ва­тор.(смотрите Предпринимательская деятельность )

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