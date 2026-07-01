КАМЕНЬ-НА-ОБИ
КАМЕНЬ-НА-ОБИ - город в России, Алтайский край.
Население 44,9 тыс. человек (2007 год). Расположен на Приобском плато, на левом берегу реки Обь (пристань), близ её впадения в Новосибирское водохранилище. Железнодорожная станция.
Впервые упоминается в 1751 году как деревня Камень. В конце XIX века крупное торговое село (основной предмет торговли - зерно). С 1915 года городское поселение, с 1925 года город, в 1925-1930 годах в составе Сибирского края (окружной центр), в 1930-1937 годах - Западно-Сибирского края; в 1933 году переименован в Камень-на-Оби. С 1937 года в составе Алтайского края. В 1954-1957 годах через город прошла железнодорожная линия Карасук - Камень-на-Оби (в 1961 году вошла в состав Западно-Сибирской железной дороги). С 1974 года районный центр.
В исторической части города сохранилась застройка конца XIX - начала XX веков , в т. ч. Богоявленский храм (освящён в 1902 году) Богоявленского женского монастыря (1997 год), Покровский собор, бывшие торговые дома купцов А. С. Хомутова, Зорина, Пудовкина и др. Филиалы вузов Новосибирска, Барнаула, в т. ч. Алтайского государственного университета. Центральная городская библиотека (1915 год). Краеведческий музей (1920 год).
Каменский металлозавод (создан в конце 1890-х годов как чугунолитейный завод, современное название с 1960 года; выпускает насосное оборудование). Производство стройматериалов, мебели, хлопчатобумажных тканей, швейных изделий (ткацкая и швейная фабрики). Основная продукция пищевой промышленности - кондитерские, макаронные и мясные изделия, безалкогольные напитки. Элеватор.(смотрите Предпринимательская деятельность)