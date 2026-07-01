КАМБОДЖИЙСКИЕ НАДПИСИ

Камбоджийские надписи — обширный корпус памятников эпиграфики (в основном надписей по камню или металлу), относящийся к ареалу распространения кхмерской цивилизации в VI—XV вв. (совр. Камбоджа, части Таиланда, Лаоса, Вьетнама).

Являются практически единственными письменными источниками, на основании которых можно вести изучение доангкорского (VI—VIII вв.) и ангкорского (IX—XV вв.) периодов истории Камбоджи.

Наиболее ранние надписи составлены на санскрите, что отражает значительную индианизацию региона, содержат датировки по так называемой сакской эре (отсчет от 15 марта 78 н. э.). Позднее наряду с сохранявшимся использованием санскрита и пали появляется также эпиграфика на древнекхмерском. К. н. позволяют в том числе проследить эволюцию восходящего к классическому брахми южноиндийского письма паллава к собственно кхмерской письменности.

Значительная часть надписей происходит из индуистских и — в отдельные периоды — буддистских храмов и представляет собой записи о дарениях и основаниях новых святилищ и монастырей, описи храмового имущества и владений, списки повинностей зависимого населения, что позволяет изучать религиозную, экономическую и социальную жизнь кхмерского общества. Ряд К. н. содержит описания судебных процессов, установления в отношении мер веса, клятвы верности правителям и др. Во многих надписях, составлявшихся по приказам кхмерских государей и представителей знати, со 2-й половины VII в. встречаются их генеалогии, зачастую вымышленные.

Изучение кхмерской эпиграфики началось в последней трети XIX в. и велось в основном французами, в 1880-е включившими Камбоджу в состав своих колониальных владений. Значительная часть памятников с К. н. была перевезена во Францию. Появившееся в 1930—1960-е 8-томное издание К. н., подготовленное Ж. Сёдесом, включало 1005 текстов. Оно было дополнено Ж. Клодом, опубликовавшем в 1971 еще 45 надписей. Приход к власти в Камбодже «красных кхмеров» в 1975 прервал процесс поиска эпиграфики, некоторые памятники были перемещены или уничтожены. Исследовательский интерес к ним возродился в конце в 1990-х.

В 2004 Французской школой Дальнего Востока (École française d’Extrême Orient) в Сием Реапе совместно с другими исследовательскими центрами Франции, Камбоджи и Таиланда была начата масштабная программа «Корпус кхмерских надписей», объединившая усилия филологов, археологов и историков. На разных этапах она предполагает: инвентаризацию уже известных опубликованных и неизданных надписей, поиск новых (за последние десятилетия найдено около 250), их оцифровку и создание максимально полной электронной базы, перевод и комментирование, а также локализацию в пространстве для получения более полного представления о пространстве, освоенном кхмерской цивилизацией.

Лит.: Claude J. Supplément au Tome VIII des inscriptions du Cambodge // Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient 58. 1971. P. 177—195. Coedès G. Inscriptions du Cambodge.Vol. 1—8. Hanoi–Paris, 1937—1966; Corpus des inscriptions khmères // https://www.efeo.fr/CIK/; Espace Khmer Ancien // https://efeo.fr/base.php?code=530.