КАМБАСЕРЕС ЖАН ЖАК РЕЖИ ДЕ

Камбасерес (фр. Cambacérès), Жан Жак Режи де (18.10.1753, Монпелье — 08.02.1824, Париж) — французский государственный деятель.

Происходил из семьи дворянства мантии. Сын мэра Монпелье. Получил юридическое образование, занимал судебные должности, был советником Счетной палаты Монпелье. С началом Французской революции XVIII в. — председатель уголовного суда департамента Эро. В 1792—1795 — депутат Конвента , принадлежал к «Болоту». Член Комитета по законодательству. На процессе Людовика XVI голосовал за смертную казнь короля в случае иностранного вторжения во Францию. Поддержал переворот 9 термидора, после которого вошел в Комитет общественного спасения . Подозревался в роялизме. В 1795—1797 — член Совета пятисот, участвовал в подготовке Гражданского кодекса. Министр юстиции (1799), Второй консул (1800), член Французской академии (1803—1816). Один из ближайших советников Наполеона I , член Сената и председатель Государственного совета, Великий канцлер империи (1804), герцог Пармский (1808), член тайного совета императора. После первого низложения Наполеона (1814) — член регентского совета. В период Ста дней вновь поддержал императора. С началом второй Реставрации Бурбонов (1815) был отправлен в изгнание как цареубийца. В 1818 получил разрешение вернуться во Францию.

Соч.: Lettres inédites à Napoléon: 1802—1814. Paris, 1973; Idem. Mémoires inédits: éclaircissements publiés par Cambacérès sur les principaux événements de sa vie politique. 2 vol. Paris, 1999.

Лит.: Chatel de Brancion L. Cambacérès: maître d’oeuvre de Napoléon. Paris, 2001; Cambacérès: fondateur de la justice moderne. Saint-Rémy-en-l’Eau, 2001; Faivre d’Arcier L. Cambacérès: l’art de servir tous les régimes. Paris, 2015.