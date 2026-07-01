КАЛЯЗИН
КАЛЯЗИН - город в России, в Тверской области.
Пристань на правом берегу Угличского водохранилища. Железнодорожная станция.
В конце XII или начале XIII века на месте будущего Калязина в устье реки Жабня (правый приток реки Волга) был основан Кашинский Никольский монастырь, ктиторами которого выступали владимирские князья. В 1238 году он был разорён во время монголо-татарского нашествия, вскоре восстановлен. Позднее предположительно здесь возник город Святославле Поле (впервые упомянут в источниках в 1339 году; городская жизнь угасла ко 2-й половине XIV века).
В середине XV века в лесу на левом берегу Волги монахом Кашинского Никольского Клобукова монах Макарием (в миру Матвей Васильевич Кожин) был основан Троицкий Макарьев Калязин монастырь. Обитель возникла на землях, принадлежавших местному вотчиннику Ивану Каляге (отсюда название - Калязин), который завещал их монастырю. Между 1444 и 1461 годами Троицкий Макарьев Калязин монастырь получил во владение и управление от великого князя тверского Бориса Александровича Никольский монастырь вместе со всеми его владениями и угодьями, в результате чего сформировалась Никольская слобода Троицкого Макарьева Калязина монастыря, где собирались таможенные сборы. Троицкий Макарьев Калязин монастырь быстро стал духовным центром Тверского княжества. Здесь воспитывался племянник прп. Макария - прп. Паисий Угличский. В 1479 году в поисках лучшего устава для монашеской жизни в монастыре некоторое время жил прп. Иосиф Волоцкий. В 1483 году великий князь тверской Михаил Борисович выдал монастырю льготную и несудимую слободскую грамоту на 20 лет на устройство монастырской слободки. В 1511 году дмитровский князь Юрий Иванович пожаловал Троицкому Макарьеву Калязину монастырю село Пирогово. В середине XV-XIX веках монастырь имел свои дворы в Кашине (три), Дмитрове, Москве, Твери и Угличе (по одному). Большой доход монастырю приносила Калязинская ярмарка, служившая во 2-й половине XV - начале XX веков стимулом для роста его Никольской и Подмонастырской слобод.
В 1521/1522 годах при игумене Иоасафе были обретены нетленные мощи прп. Макария Калязинского (канонизация состоялась в 1547 году). В Смутное время (1609 год), в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века, были разграблены Никольская слобода и село Пирогово. В том же году близ монастыря состоялось сражение войск князя М. В. Скопина-Шуйского и отряда Я. П. Сапеги. Весной 1610 года монастырь был осаждён войсками А. И. Лисовского и казаками стольника А. З. Просовецкого и в результате штурма захвачен, небольшой гарнизон и братия были убиты или казнены, монастырская казна разграблена.
Во время эпидемии «моровой язвы» 1654-1655 года в монастыре проживали семья царя Алексея Михайловича и патриарх Никон. В 1655 году при игумене Сергии (1652-1668 годы) монастырь получил статус архимандритии. С середины XVII века в Подмонастырской и Никольской слободах развивался кружевной промысел (достиг расцвета в 1-й половине XIX века; кружево экспортировалось в страны Европы и США), а также изразцовое производство. В конце XVII века Никольская и Подмонастырская слободы, а также село Пирогово объединились в единую Калязинскую слободу. В 1764 году Троицкий Макарьев Калязин монастырь получил статус первоклассного монастыря. В 1775 году Калязинская слобода преобразована в город Калязин. В 1775-1796 годах Калязин - уездный город Тверского наместничества; в 1796-1803 годах был лишён статуса города; в 1803-1922 годах уездный город Тверской губернии. Во 2-й половине XIX века в связи с открытием движения по Петербургско-Московской железной дороге (1851 год) торговое значение Калязина, оставшегося в стороне от неё, стало неуклонно снижаться. В 1918 году вступил в строй участок Савёлово - Калязин, в 1921 году - участок Калязин - Кашин Московско-Виндаво-Рыбинской (с 1921 года Московско-Балтийской) железной дороги. В 1920 году Троицкий Макарьев Калязин монастырь был закрыт. В 1922-1927 годах Калязин входил в состав Кашинского уезда, в 1927-1929 годах - Кимрского уезда Тверской губернии. В 1929-1935 годах районный центр Московской области, в 1935-1963 годах и с 1964 года - Калининской (с 1990 года Тверской) области (в 1963-1964 годах входил в состав Кимрского района). В 1939-1940 годах центральная часть Калязина с исторической застройкой (включая и комплекс Троицкого Макарьева Калязина монастыря) была затоплена в связи со строительством Угличского водохранилища. В 1943 году открыто регулярное движение по линии Калязин - Углич Северных железных дорог. Во 2-й половине XX века в состав Калязина вошли посёлки Давыдово, Октябрьский, Солоновка, Пёсье, Первомайский.
Сохранились: колокольня Никольского собора (1794-1800 годы) - неофициальный символ Калязина и памятник старому городу (нижний ярус затапливается во время половодья); ансамбль Вознесенской церкви (1787 год) с колокольней (1-я половина XIX века); жилые дома на улице К. Маркса (бывшей Московской), а также палаты Шаховских и дом Пановых (все - 2-я половина XVIII-XIX века); здание Богоявленской церкви [1781 год, в 1939 году сюда переведён открытый в 1920 году в Троицком Макарьеве Калязине монастыре Историко-краеведческий музей, в числе экспонатов - архитектурные, керамические, скульптурные фрагменты и росписи (1654-1656 годы) из Троицкого собора монастыря], Введенская церковь в русском стиле (1882 год); здание бывшего механико-технического училища (1903 год).
Машиностроительный завод (1967 год; входит в российскую самолётостроительную корпорацию «МиГ»; производство комплектующих деталей к самолётам «МиГ»), механический завод «Калязинский» (оборудование для нефтегазовой промышленности). Производство швейных изделий (в т. ч. постельное бельё, детская и женская одежда), валяной обуви и войлока (фирма «Битца»), различных заготовок верха обуви («Калязин-обувь»), манекенов и карнизов из пластика («Европластик») и др. На окраине Калязина - центр космической связи (филиал ОКБ МЭИ «Медвежьи озёра»; установлен радиотелескоп ТНА-1500).
В окрестностях Калязина сохранились: усадьба князей Урусовых в селе Рылово (барочный дом 2-й половина XVIII века), усадьба Н. П. Шубинского и М. Н. Ермоловой в деревне Калабриево (главный дом - середина XIX века); церкви - Богоявления (XVIII век) в селе Семендяево, Рождества Богородицы (1779-1787 годы, 2-я половина XIX века) в селе Поречье, Святого Духа (конец XVIII века - 1802 год) в селе Лучинниково, Благовещенская (1800 год) в селе Апухтино, Преображенская (1805 год) в селе Спасское, Казанская (1812 год) в селе Красное, Троицкая (1822-1838 годы) и Всех Святых (1913 год) в селе Нерль; колокольня Знаменской церкви (1830 год) в селе Капшино; церковь Воздвижения Креста (1867-1869 годы) в селе Старобислово; купеческие дома (XIX - начало XX веков) в сёлах Нерль и Поречье.