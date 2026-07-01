КАЛЯЗИН

КАЛЯЗИН - город в России, в Тверской области.

При­стань на пра­вом бе­ре­гу Уг­лич­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща. Железнодорожная стан­ция.

В конце XII или начале XIII века на мес­те буду­ще­го Калязина в устье реки Жаб­ня (пра­вый при­ток реки Вол­га) был ос­но­ван Ка­шин­ский Ни­коль­ский монастырь, кти­то­ра­ми ко­то­ро­го вы­сту­па­ли вла­ди­мир­ские кня­зья. В 1238 году он был ра­зо­рён во вре­мя мон­голо-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия , вско­ре вос­ста­нов­лен. Позд­нее пред­по­ло­жи­тель­но здесь воз­ник город Свя­то­слав­ле По­ле (впер­вые упо­мя­нут в ис­точ­ни­ках в 1339 году; городская жизнь угас­ла ко 2-й половине XIV века).

В середине XV века в ле­су на ле­вом бе­ре­гу Вол­ги мо­на­хом Ка­шин­ско­го Ни­коль­ско­го Кло­бу­ко­ва монах Ма­ка­ри­ем (в ми­ру Мат­вей Ва­силь­е­вич Ко­жин) был ос­но­ван Тро­иц­кий Ма­карь­ев Ка­ля­зин монастырь. Оби­тель воз­ник­ла на зем­лях, при­над­ле­жав­ших ме­ст­но­му вот­чин­ни­ку Ива­ну Ка­ля­ге (от­сю­да название - Ка­ля­зин), ко­то­рый за­ве­щал их мо­на­сты­рю. Ме­ж­ду 1444 и 1461 годами Тро­иц­кий Ма­карь­ев Ка­ля­зин монастырь по­лу­чил во вла­де­ние и управ­ле­ние от великого князя твер­ско­го Бо­ри­са Алек­сан­д­ро­ви­ча Ни­коль­ский монастырь вме­сте со все­ми его вла­де­ния­ми и угодь­я­ми, в ре­зуль­тате че­го сфор­ми­ро­ва­лась Ни­коль­ская сло­бо­да Тро­иц­ко­го Ма­карь­е­ва Ка­ля­зи­на монастыря, где со­би­ра­лись та­мо­жен­ные сбо­ры. Тро­иц­кий Ма­карь­ев Ка­ля­зин монастырь бы­ст­ро стал ду­хов­ным цен­тром Твер­ско­го княжества. Здесь вос­пи­ты­вал­ся пле­мян­ник прп. Ма­ка­рия - прп. Паи­сий Уг­лич­ский. В 1479 году в по­ис­ках луч­ше­го ус­та­ва для мо­на­ше­ской жиз­ни в мо­на­сты­ре не­ко­то­рое вре­мя жил прп. Ио­сиф Во­лоц­кий. В 1483 году великий князь твер­ской Ми­ха­ил Бо­ри­со­вич вы­дал мо­на­сты­рю льгот­ную и не­су­ди­мую сло­бод­скую гра­мо­ту на 20 лет на уст­рой­ст­во мо­на­стыр­ской сло­бод­ки. В 1511 году дмит­ров­ский князь Юрий Ива­но­вич по­жало­вал Тро­иц­ко­му Ма­карь­е­ву Ка­ля­зи­ну монастырю село Пи­ро­го­во. В середине XV-XIX веках мо­на­стырь имел свои дво­ры в Ка­ши­не (три), Дмит­ро­ве, Мо­ск­ве, Тве­ри и Уг­ли­че (по од­но­му). Боль­шой до­ход мо­на­сты­рю при­но­си­ла Ка­ля­зин­ская яр­мар­ка, слу­жив­шая во 2-й половине XV - начале XX веков сти­му­лом для рос­та его Ни­коль­ской и Под­мо­на­стыр­ской сло­бод.

В 1521/1522 годах при игу­ме­не Ио­а­са­фе бы­ли об­ре­те­ны не­тлен­ные мо­щи прп. Ма­ка­рия Ка­ля­зин­ско­го (ка­но­ни­за­ция со­стоя­лась в 1547 году). В Смут­ное вре­мя (1609 год), в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века, бы­ли раз­граб­ле­ны Ни­коль­ская сло­бо­да и село Пи­ро­го­во. В том же го­ду близ мо­на­сты­ря со­стоя­лось сра­же­ние войск князя М. В. Ско­пи­на-Шуй­ско­го и от­ря­да Я. П. Са­пе­ги. Вес­ной 1610 года мо­на­стырь был оса­ж­дён вой­ска­ми А. И. Ли­сов­ско­го и ка­за­ка­ми столь­ни­ка А. З. Про­со­вец­ко­го и в ре­зуль­та­те штур­ма за­хва­чен, не­боль­шой гар­ни­зон и бра­тия бы­ли уби­ты или каз­не­ны, мо­на­стыр­ская каз­на раз­граб­ле­на.

Во вре­мя эпи­де­мии «мо­ро­вой яз­вы» 1654-1655 года в мо­на­сты­ре про­жи­ва­ли се­мья ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча и пат­ри­арх Ни­кон. В 1655 году при игу­ме­не Сер­гии (1652-1668 годы) мо­на­стырь по­лу­чил ста­тус ар­хи­ман­д­ри­тии. С середины XVII века в Под­мо­на­стыр­ской и Ни­коль­ской сло­бо­дах раз­ви­вал­ся кру­жев­ной про­мы­сел (дос­тиг рас­цве­та в 1-й половине XIX века; кру­же­во экс­пор­ти­ро­ва­лось в стра­ны Ев­ро­пы и США), а так­же из­раз­цо­вое про­изводство. В конце XVII века Ни­коль­ская и Под­мо­на­стыр­ская сло­бо­ды, а так­же село Пи­ро­го­во объ­е­ди­ни­лись в еди­ную Ка­ля­зин­скую сло­бо­ду. В 1764 году Тро­иц­кий Ма­карь­ев Ка­ля­зин монастырь по­лу­чил ста­тус пер­во­класс­но­го мо­на­сты­ря. В 1775 году Ка­ля­зин­ская сло­бо­да пре­об­ра­зо­ва­на в го­род Калязин. В 1775-1796 годах Калязин - уезд­ный го­род Твер­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва; в 1796-1803 годах был ли­шён ста­ту­са го­ро­да; в 1803-1922 годах уезд­ный го­род Твер­ской губернии. Во 2-й половине XIX века в свя­зи с от­кры­ти­ем дви­же­ния по Пе­тербургско-Московской железной дороге (1851 год) тор­го­вое зна­че­ние Калязина, ос­тав­ше­го­ся в сто­ро­не от неё, ста­ло не­ук­лон­но сни­жать­ся. В 1918 году всту­пил в строй уча­сток Са­вё­ло­во - Ка­ля­зин, в 1921 году - уча­сток Ка­ля­зин - Ка­шин Мо­с­ков­ско-Вин­да­во-Ры­бин­ской (с 1921 года Мо­с­ков­ско-Бал­тий­ской) железной дороги. В 1920 году Тро­иц­кий Ма­карь­ев Ка­ля­зин монастырь был за­крыт. В 1922-1927 годах Калязин вхо­дил в со­став Ка­шин­ско­го уезда, в 1927-1929 годах - Кимр­ско­го уезда Твер­ской губернии. В 1929-1935 годах рай­он­ный центр Московской области, в 1935-1963 годах и с 1964 года - Ка­ли­нин­ской (с 1990 года Твер­ской) области (в 1963-1964 годах вхо­дил в со­став Кимр­ско­го района). В 1939-1940 годах центральная часть Калязина с ис­то­рической за­строй­кой (вклю­чая и ком­плекс Тро­иц­ко­го Ма­карь­е­ва Ка­ля­зи­на монастыря) бы­ла за­то­п­ле­на в свя­зи со строи­тель­ст­вом Уг­лич­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща. В 1943 году от­кры­то ре­гу­ляр­ное дви­же­ние по ли­нии Ка­ля­зин - Уг­лич Се­вер­ных же­лез­ных до­рог. Во 2-й половине XX века в со­став Калязина во­шли по­сёл­ки Да­вы­до­во, Ок­тябрь­ский, Со­ло­нов­ка, Пё­сье, Пер­во­май­ский.

Со­хра­ни­лись: ко­ло­коль­ня Ни­ко­ль­ско­го со­бо­ра (1794-1800 годы) - не­офи­ци­аль­ный сим­вол Ка­ля­зи­на и па­мят­ник ста­ро­му го­ро­ду (ниж­ний ярус за­та­п­ли­ва­ет­ся во вре­мя по­ло­во­дья); ан­самбль Воз­не­сен­ской церкви (1787 год) с ко­ло­коль­ней (1-я половина XIX века); жи­лые до­ма на улице К. Мар­кса (бывшей Мо­с­ков­ской), а так­же па­ла­ты Ша­хов­ских и дом Па­но­вых (все - 2-я половина XVIII-XIX века); зда­ние Бо­го­яв­лен­ской церкви [1781 год, в 1939 году сю­да пе­ре­ве­дён от­кры­тый в 1920 году в Тро­иц­ком Ма­карье­ве Ка­ля­зи­не монастыре Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей, в чис­ле экс­по­на­тов - ар­хитектурные, ке­ра­мические , скульп­тур­ные фраг­мен­ты и рос­пи­си (1654-1656 годы) из Тро­иц­ко­го со­бо­ра мо­на­сты­ря], Вве­ден­ская церковь в рус­ском сти­ле (1882 год); зда­ние бывшего ме­ха­ни­ко-тех­нического учи­ли­ща (1903 год).

Ма­ши­но­стро­ительный за­вод (1967 год; вхо­дит в российскую са­мо­лё­то­стро­ительную кор­по­ра­цию «МиГ»; про­изводство ком­плек­тую­щих де­та­лей к са­мо­лё­там «МиГ»), ме­ха­нический за­вод «Ка­ля­зин­ский» (обо­ру­до­ва­ние для неф­те­га­зо­вой промышленности). Про­изводство швей­ных из­де­лий (в т. ч. по­стель­ное бе­льё, дет­ская и жен­ская оде­ж­да), ва­ля­ной обу­ви и вой­ло­ка (фир­ма «Бит­ца»), различных за­го­то­вок вер­ха обу­ви («Ка­ля­зин-обувь»), ма­не­ке­нов и кар­ни­зов из пла­сти­ка («Ев­ро­пла­стик») и др. На ок­раи­не Калязина - центр кос­мической свя­зи (фи­ли­ал ОКБ МЭИ «Мед­ве­жьи озё­ра»; ус­та­нов­лен ра­дио­те­ле­скоп ТНА-1500).

В ок­ре­ст­но­стях Калязина со­хра­ни­лись: усадь­ба кня­зей Уру­со­вых в селе Ры­ло­во (ба­роч­ный дом 2-й половина XVIII века), усадь­ба Н. П. Шу­бин­ско­го и М. Н. Ер­мо­ло­вой в деревне Ка­лаб­рие­во (главный дом - середина XIX века); церк­ви - Бо­го­яв­ле­ния (XVIII век) в селе Се­мен­дяе­во, Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1779-1787 годы, 2-я половина XIX века) в селе По­ре­чье, Святого Ду­ха (конец XVIII века - 1802 год) в селе Лу­чин­ни­ко­во, Бла­го­ве­щен­ская (1800 год) в селе Апух­ти­но, Пре­об­ра­жен­ская (1805 год) в селе Спас­ское, Ка­зан­ская (1812 год) в селе Крас­ное, Тро­иц­кая (1822-1838 годы) и Всех Свя­тых (1913 год) в селе Нерль; ко­ло­коль­ня Зна­мен­ской церкви (1830 год) в селе Кап­ши­но; церковь Воз­дви­же­ния Кре­ста (1867-1869 годы) в селе Ста­ро­би­сло­во; ку­печеские до­ма (XIX - начало XX веков) в сё­лах Нерль и По­ре­чье.

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