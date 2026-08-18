КАЛУГА

КАЛУГА - город в России.

Население 327,5 тыс. человек (2007 год). Рас­по­ло­же­на в восточной час­ти об­лас­ти, на Сред­не­рус­ской воз­вы­шен­но­сти, на реке Ока (при­стань) и ря­де её при­то­ков (Ка­луж­ка, Ячен­ка, Ки­ев­ка и др.). Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Во­прос о вре­ме­ни и мес­те ос­но­ва­ния Калуги ос­та­ёт­ся от­кры­тым. По од­ной из наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ных вер­сий, Калуга бы­ла за­ло­же­на как кре­пость на ле­вом бе­ре­гу реки Ячен­ка, на мы­су ме­ж­ду Бе­ре­зуй­ским и Го­ро­дец­ким ов­ра­га­ми (т. н. Си­мео­но­во го­ро­ди­ще), около середины XIV века великим князем вла­ди­мир­ским Се­мё­ном Ива­но­ви­чем Гор­дым для за­щи­ты Московского княжества от Великого княжества Ли­тов­ско­го и Зо­ло­той Ор­ды. Пер­вое письменное упо­ми­на­ние о Калуге встре­ча­ет­ся в гра­мо­те ли­товского князя Оль­гер­да пат­ри­арху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му Фи­ло­фею (1371 год). Со­глас­но ду­хов­ной гра­мо­те великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го (1389 год) , Калуга бы­ла от­да­на в удел его сы­ну Ан­д­рею Дмит­рие­ви­чу. В 1505-1518 годах Калуга - центр удель­но­го кня­же­ст­ва великого князя мо­жай­ско­го Се­мё­на Ива­но­ви­ча, сы­на Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча. В 1512 году кре­пость Калуга под­вер­глась на­бе­гу крым­ских та­тар, но ус­тоя­ла. По­сле это­го бы­ла пе­ре­не­сена на ле­вый бе­рег Оки. Во 2-й половине XVI века в Калуге раз­ме­щал­ся пе­ре­до­вой полк русских войск, уча­ст­во­вав­ший в за­щи­те от крым­ских ха­нов на­бе­гов.

В Смут­ное вре­мя жи­те­ли Калуги под­дер­жа­ли Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ние 1606-1607 годов. В декабре 1606 год/январе 1607 года - мае 1607 года Калуга, где ук­рыл­ся со свои­ми сто­рон­ни­ка­ми И. И. Бо­лот­ни­ков, без­ус­пеш­но осаж­да­ли пра­ви­тельственные вой­ска. В декабре 1609 года - декабре 1610 года Калуга яв­ля­лась став­кой Лже­дмит­рия II.

В 1-й половине XVII века один из опор­ных пунк­тов в борь­бе с Ре­чью По­спо­ли­той. В 1618 году, во вре­мя по­хо­да войск польского ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва на Мо­ск­ву, Калуга бы­ла за­хва­че­на и ра­зо­ре­на вой­ска­ми гет­ма­на П. К. Са­гай­дач­но­го, кре­пость со­жже­на. В де­каб­ре то­го же го­да Калугу за­ня­ли русские вой­ска. В 1622 году к го­ро­ду вновь по­до­шли польские вой­ска, но бы­ли от­би­ты при­слан­ны­ми из Мо­ск­вы русскими от­ря­да­ми. В середине XVII века в Калуге ак­тив­но раз­ви­ва­лись ре­мёс­ла (об­ра­бот­ка ме­тал­ла, де­ре­ва, ко­жи и др.) и тор­гов­ля, в т. ч. по Оке. В 1708-1776 годах Калуга - уезд­ный го­род Мо­с­ков­ской гу­бер­нии, в 1719-1776 годах центр Ка­луж­ской про­вин­ции. В XVIII веке го­род стал круп­ным тор­гово-промышленным цен­тром. Поя­ви­лись пер­вые ма­ну­фак­ту­ры (по­лот­ня­ные, ко­же­вен­ные, мас­ло­бой­ные и др.). В 1776-1929 годах Калуга - центр Ка­луж­ской гу­бер­нии (до 1796 года на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1859-1868 годах на по­ло­же­нии по­чёт­но­го плен­ни­ка в Казани жил имам Ша­миль. В XIX веке на­чал­ся спад в хо­зяйственной жиз­ни Калуги. В 1874 году по­строе­на железнодорожная ли­ния Ка­лу­га - Ту­ла Сыз­ра­но-Вя­зем­ской железной дороги, в 1899 году че­рез Калугу про­шла Мо­с­ков­ско-Кие­во-Во­ро­неж­ская железная дорога. Советская власть в Калуге бы­ла ус­та­нов­ле­на 28.11(11.12).1917 года мир­ным пу­тём. В 1929-1934 годах рай­он­ный центр Московской области, в 1934-1944 годах - Туль­ской области. В Великую Отечественную вой­ну Калуга бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми 13.10-30.12.1941 года, ос­во­бо­ж­де­на в хо­де Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годов. С 05.07.1944 года Калуга - центр Ка­луж­ской об­лас­ти.

Де­ревянное строи­тель­ст­во пре­об­ла­да­ло в Калуге до 1760-х годов. От ка­мен­ной жи­лой за­строй­ки XVII века со­хра­ни­лись 2-этаж­ные па­ла­ты Ко­ро­бо­вых в рай­оне За­вер­шья, схо­жие по сво­ему де­ко­ру с близ­ле­жа­щей церковью Святого Ге­ор­гия за Вер­хом (1700-1701 годы) на вы­со­ком под­кле­те, с от­кры­ты­ми пер­во­на­чаль­но гуль­би­ща­ми. В ар­хитектурных тра­ди­ци­ях середины XVII века по­строе­ны ка­мен­ные церк­ви - По­кро­ва на Рву (1687 или 1685 годы, ко­ло­коль­ня - XVIII век), Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в Ро­мо­да­но­ве (1691 год), Спа­са Пре­об­ра­же­ния что под Го­рой (1709-1711, 1802-1827 годы), в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1709-1717 годы, ко­ло­коль­ня и тра­пез­ная - XIX век), Зна­ме­ния (1720-1731 годы) и Бо­го­яв­ле­ния (1735 или 1746 год, ко­ло­коль­ня - 1832 год).

В сти­ле ба­рок­ко - церк­ви Ус­пе­ния с 4-ярус­ной ко­ло­коль­ней (1754-1762 годы), Святого Ио­ан­на Пред­те­чи (1734-1735 годы), Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на (1794 год), Жён-ми­ро­но­сиц (1798-1815 годы). Сре­ди ря­до­вой ка­мен­ной за­строй­ки XVIII века - скром­ные по мас­шта­бу па­ла­ты Ма­ка­ро­ва (над Бе­ре­зуй­ским ов­ра­гом) и т. н. дом Обо­лен­ско­го (в дей­ст­ви­тель­но­сти - Коль­цо­вых). В по­след­ней четверти XVIII века был раз­ра­бо­тан ген­план Калуги (ар­хи­тек­то­ры П. Р. Ни­ки­тин и И. Д. Яс­ны­гин, при уча­стии калуж­ско­го на­ме­ст­ни­ка М. Н. Кре­чет­ни­ко­ва), в его ос­но­ве - 3-лу­че­вая схе­ма основных ма­ги­ст­ра­лей и увяз­ка ре­гу­ляр­но­го гео­мет­рического пла­на с ме­ст­ны­ми ус­ло­вия­ми. В 1780-е годы осу­ще­ст­в­ле­на по­строй­ка или за­клад­ка основных «ка­зён­ных строе­ний» Калуги: ан­самб­ля При­сут­ст­вен­ных мест (1778-1787 годы, архитектор Ни­ки­тин; в стро­гих клас­си­ци­стических фор­мах), Тро­иц­ко­го со­бо­ра (за­ло­жен по по­ве­ле­нию императрицы Ека­те­ри­ны II в 1786 году на мес­те ста­ро­го со­бо­ра; стро­ил­ся в 1804-1811, 1815-1819 годах, архитектор Яс­ны­гин), Дво­рян­ско­го училища (1779 год; позд­нее - Главное на­род­ное училище, с 1804 года Ни­ко­ла­ев­ская муж­ская гим­на­зия, ны­не од­но из зда­ний Государственного пе­да­го­гического университета имени К. Э. Ци­ол­ков­ско­го), поч­там­та (1782 год; де­кор фа­са­да - середина XX века), Гос­ти­но­го дво­ра (1782-1796, 1811-1823 годы, архитектор Яс­ны­гин).

Об­щий клас­си­ци­стический ха­рак­тер городской за­строй­ки в Калуге оп­ре­де­ли­ло воз­ве­де­ние многих ча­ст­ных особ­ня­ков (б. ч. по ти­по­вым про­ек­там Ни­ки­ти­на и Яс­ны­ги­на). В 1800-е годы в тра­ди­ци­ях московского клас­си­циз­ма, но в бо­лее ка­мер­ных мас­шта­бах, вы­строе­ны (по про­ек­там ар­хи­тек­то­ров шко­лы М. Ф. Ка­за­ко­ва) городские усадь­бы Зо­ло­та­рё­вых - Ко­лог­ри­во­вых (1805-1808 годы, с 1922 года - Об­ла­ст­ной крае­ведческий му­зей) и Би­ли­би­ных - Чис­то­кле­то­вых (1809-1810 годы, с 1969 года - Об­ла­ст­ной ху­дожественный му­зей), от­час­ти со­хра­нив­шие пер­во­на­чаль­ное уб­ран­ст­во ин­терь­е­ров. В сти­ле ам­пир воз­ве­де­ны дом Меш­ко­ва (1826 год, архитектор Н. Ф. Со­ко­лов; ны­не Гос­банк) и мно­го де­ревянных особ­ня­ков. Во 2-й половине XIX века на­сту­пил рез­кий спад строи­тель­ст­ва (сре­ди не­мно­го­численных по­стро­ек в сти­ле мо­дерн и не­оклас­си­циз­ма - уни­вер­маг куп­ца Ра­ко­ва и Народный дом у Московской за­ста­вы). В конце XX - начале XXI веков по­строе­ны церк­ви Святого Ио­ан­на Вои­на (1994-2001 годы) и Святого мученика Три­фо­на (2000-2001 годы).

Сре­ди на­учных ор­га­ни­за­ций - НИИ те­ле­ме­ха­нических уст­ройств (1959 год), Ка­луж­ский на­учный центр (1997 год), Н.-и. центр «Кос­ми­че­ское ма­те­риа­ло­ве­де­ние» Института кри­стал­ло­гра­фии имени А. В. Шуб­ни­ко­ва РАН (1997 год), Ла­бо­ра­то­рия кос­мической тех­ни­ки, Н.-и. ла­бо­ра­то­рия авиационной и кос­мической тех­ни­ки (НИЛАКТ) и др. 16 ву­зов (вклю­чая фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва), вт. ч. Государственный пе­да­го­ги­че­ский университет имени К. Э. Ци­ол­ков­ско­го (ос­но­ван в 1786 году как Главное на­род­ное училище, современное название с 1963 года; в его со­ста­ве - ка­би­нет-му­зей А. Л. Чи­жев­ско­го), Институт управ­ле­ния и биз­не­са [1998 год; вхо­дит в об­ра­зо­вательный кон­сор­ци­ум «Сред­не­рус­ский уни­вер­си­тет» (2004 год)]; фи­лиа­лы: МГТУ имени Н. Э. Бау­ма­на, РГГУ, Московской фи­нан­со­во-юри­дической ака­де­мии и др. ву­зов.

Государственная об­ла­ст­ная на­учная библиотека имени В. Г. Бе­лин­ско­го (1891 год; современное на­зва­ние и ста­тус с 1944 года), Центральная городская библиотека имени Н. В. Го­го­ля (1947 год) и др. Му­зеи: об­ла­ст­ной крае­вед­че­ский (1897 год), об­ла­ст­ной ху­до­же­ст­вен­ный (1918 год); Государственный му­зей ис­то­рии кос­мо­нав­ти­ки имени К. Э. Ци­ол­ков­ско­го (1967 год), в его со­став вхо­дят пла­не­та­рий, Дом-му­зей К. Э. Ци­ол­ков­ско­го (1936 год), На­уч­но-ме­мо­ри­аль­ный и куль­тур­ный центр А. Л. Чи­жев­ско­го (2000 год); Му­зей ре­мес­ла, ар­хи­тек­ту­ры и бы­та (1991 год).

Те­ат­ры: Об­ла­ст­ной дра­ма­ти­че­ский (1917 год), ТЮЗ (1964 год), ку­кольный (1992 год). Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния, в её со­ста­ве - Хо­ро­вая ка­пел­ла маль­чи­ков и юно­шей, Ор­кестр русских народных ин­ст­ру­мен­тов. Ка­мер­ные кол­лек­ти­вы: му­ни­ци­паль­ные ор­кестр и хор, хор «Ро­ж­де­ст­вен­ский кон­церт». Ме­ж­ду­народный кон­курс ка­мер­ных ан­самб­лей имени С. И. Та­нее­ва (с 2002 года, ка­ж­дые 3 го­да). Все­российский фес­ти­валь «Ста­рей­шие те­ат­ры Рос­сии в Ка­лу­ге» (с 2002 года, ка­ж­дые 3 го­да), Все­российский фес­ти­валь ис­кусств «Ка­луж­ская вес­на» (с 2004 года).

Близ Калуги - ан­самбль Спа­со-Во­ро­тын­ско­го монастыря в селе Спас (Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор, 2-я половина XVI века; церковь Вве­де­ния Бо­го­ро­ди­цы и тра­пез­ная, середина XVII-XVIII веков), Свя­то-Ти­хо­но­ва Ус­пен­ская пус­тынь в поселке Льва Тол­сто­го (ос­но­ва­на в конце XV века; Ус­пен­ская церковь, 1894-1904 годы; ко­ло­коль­ня - 1892-1894 годы); бывшие усадь­бы: Ав­чу­ри­но Га­га­ри­ных - Пол­то­рац­ких (руи­ны Ни­коль­ской церкви, 1770-е годы, 1820-1833 годы, архитектор В. П. Ста­сов; нео­го­тический дом, 1840-е годы, 1911-1913 годы), Граб­це­во Ероп­ки­ных (главный дом - конец XIX века; Ус­пен­ская церковь, 1722 год, архитектор Д. Ф. Ероп­кин; Ни­коль­ская церковь, 1791 год; нео­го­тическая ко­ло­коль­ня - конец XVIII века).

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