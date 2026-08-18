КАЛУГА
КАЛУГА - город в России.
Население 327,5 тыс. человек (2007 год). Расположена в восточной части области, на Среднерусской возвышенности, на реке Ока (пристань) и ряде её притоков (Калужка, Яченка, Киевка и др.). Железнодорожная станция. Узел автомобильных дорог.
Вопрос о времени и месте основания Калуги остаётся открытым. По одной из наиболее распространённых версий, Калуга была заложена как крепость на левом берегу реки Яченка, на мысу между Березуйским и Городецким оврагами (т. н. Симеоново городище), около середины XIV века великим князем владимирским Семёном Ивановичем Гордым для защиты Московского княжества от Великого княжества Литовского и Золотой Орды. Первое письменное упоминание о Калуге встречается в грамоте литовского князя Ольгерда патриарху Константинопольскому Филофею (1371 год). Согласно духовной грамоте великого князя владимирского Дмитрия Ивановича Донского (1389 год), Калуга была отдана в удел его сыну Андрею Дмитриевичу. В 1505-1518 годах Калуга - центр удельного княжества великого князя можайского Семёна Ивановича, сына Ивана III Васильевича. В 1512 году крепость Калуга подверглась набегу крымских татар, но устояла. После этого была перенесена на левый берег Оки. Во 2-й половине XVI века в Калуге размещался передовой полк русских войск, участвовавший в защите от крымских ханов набегов.
В Смутное время жители Калуги поддержали Болотникова восстание 1606-1607 годов. В декабре 1606 год/январе 1607 года - мае 1607 года Калуга, где укрылся со своими сторонниками И. И. Болотников, безуспешно осаждали правительственные войска. В декабре 1609 года - декабре 1610 года Калуга являлась ставкой Лжедмитрия II.
В 1-й половине XVII века один из опорных пунктов в борьбе с Речью Посполитой. В 1618 году, во время похода войск польского королевича Владислава на Москву, Калуга была захвачена и разорена войсками гетмана П. К. Сагайдачного, крепость сожжена. В декабре того же года Калугу заняли русские войска. В 1622 году к городу вновь подошли польские войска, но были отбиты присланными из Москвы русскими отрядами. В середине XVII века в Калуге активно развивались ремёсла (обработка металла, дерева, кожи и др.) и торговля, в т. ч. по Оке. В 1708-1776 годах Калуга - уездный город Московской губернии, в 1719-1776 годах центр Калужской провинции. В XVIII веке город стал крупным торгово-промышленным центром. Появились первые мануфактуры (полотняные, кожевенные, маслобойные и др.). В 1776-1929 годах Калуга - центр Калужской губернии (до 1796 года наместничество). В 1859-1868 годах на положении почётного пленника в Казани жил имам Шамиль. В XIX веке начался спад в хозяйственной жизни Калуги. В 1874 году построена железнодорожная линия Калуга - Тула Сызрано-Вяземской железной дороги, в 1899 году через Калугу прошла Московско-Киево-Воронежская железная дорога. Советская власть в Калуге была установлена 28.11(11.12).1917 года мирным путём. В 1929-1934 годах районный центр Московской области, в 1934-1944 годах - Тульской области. В Великую Отечественную войну Калуга была оккупирована германскими войсками 13.10-30.12.1941 года, освобождена в ходе Московской битвы 1941-1942 годов. С 05.07.1944 года Калуга - центр Калужской области.
Деревянное строительство преобладало в Калуге до 1760-х годов. От каменной жилой застройки XVII века сохранились 2-этажные палаты Коробовых в районе Завершья, схожие по своему декору с близлежащей церковью Святого Георгия за Верхом (1700-1701 годы) на высоком подклете, с открытыми первоначально гульбищами. В архитектурных традициях середины XVII века построены каменные церкви - Покрова на Рву (1687 или 1685 годы, колокольня - XVIII век), Рождества Пресвятой Богородицы в Ромоданове (1691 год), Спаса Преображения что под Горой (1709-1711, 1802-1827 годы), в честь Казанской иконы Божией Матери (1709-1717 годы, колокольня и трапезная - XIX век), Знамения (1720-1731 годы) и Богоявления (1735 или 1746 год, колокольня - 1832 год).
В стиле барокко - церкви Успения с 4-ярусной колокольней (1754-1762 годы), Святого Иоанна Предтечи (1734-1735 годы), Святых Космы и Дамиана (1794 год), Жён-мироносиц (1798-1815 годы). Среди рядовой каменной застройки XVIII века - скромные по масштабу палаты Макарова (над Березуйским оврагом) и т. н. дом Оболенского (в действительности - Кольцовых). В последней четверти XVIII века был разработан генплан Калуги (архитекторы П. Р. Никитин и И. Д. Ясныгин, при участии калужского наместника М. Н. Кречетникова), в его основе - 3-лучевая схема основных магистралей и увязка регулярного геометрического плана с местными условиями. В 1780-е годы осуществлена постройка или закладка основных «казённых строений» Калуги: ансамбля Присутственных мест (1778-1787 годы, архитектор Никитин; в строгих классицистических формах), Троицкого собора (заложен по повелению императрицы Екатерины II в 1786 году на месте старого собора; строился в 1804-1811, 1815-1819 годах, архитектор Ясныгин), Дворянского училища (1779 год; позднее - Главное народное училище, с 1804 года Николаевская мужская гимназия, ныне одно из зданий Государственного педагогического университета имени К. Э. Циолковского), почтамта (1782 год; декор фасада - середина XX века), Гостиного двора (1782-1796, 1811-1823 годы, архитектор Ясныгин).
Общий классицистический характер городской застройки в Калуге определило возведение многих частных особняков (б. ч. по типовым проектам Никитина и Ясныгина). В 1800-е годы в традициях московского классицизма, но в более камерных масштабах, выстроены (по проектам архитекторов школы М. Ф. Казакова) городские усадьбы Золотарёвых - Кологривовых (1805-1808 годы, с 1922 года - Областной краеведческий музей) и Билибиных - Чистоклетовых (1809-1810 годы, с 1969 года - Областной художественный музей), отчасти сохранившие первоначальное убранство интерьеров. В стиле ампир возведены дом Мешкова (1826 год, архитектор Н. Ф. Соколов; ныне Госбанк) и много деревянных особняков. Во 2-й половине XIX века наступил резкий спад строительства (среди немногочисленных построек в стиле модерн и неоклассицизма - универмаг купца Ракова и Народный дом у Московской заставы). В конце XX - начале XXI веков построены церкви Святого Иоанна Воина (1994-2001 годы) и Святого мученика Трифона (2000-2001 годы).
Среди научных организаций - НИИ телемеханических устройств (1959 год), Калужский научный центр (1997 год), Н.-и. центр «Космическое материаловедение» Института кристаллографии имени А. В. Шубникова РАН (1997 год), Лаборатория космической техники, Н.-и. лаборатория авиационной и космической техники (НИЛАКТ) и др. 16 вузов (включая филиалы и представительства), вт. ч. Государственный педагогический университет имени К. Э. Циолковского (основан в 1786 году как Главное народное училище, современное название с 1963 года; в его составе - кабинет-музей А. Л. Чижевского), Институт управления и бизнеса [1998 год; входит в образовательный консорциум «Среднерусский университет» (2004 год)]; филиалы: МГТУ имени Н. Э. Баумана, РГГУ, Московской финансово-юридической академии и др. вузов.
Государственная областная научная библиотека имени В. Г. Белинского (1891 год; современное название и статус с 1944 года), Центральная городская библиотека имени Н. В. Гоголя (1947 год) и др. Музеи: областной краеведческий (1897 год), областной художественный (1918 год); Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского (1967 год), в его состав входят планетарий, Дом-музей К. Э. Циолковского (1936 год), Научно-мемориальный и культурный центр А. Л. Чижевского (2000 год); Музей ремесла, архитектуры и быта (1991 год).
Театры: Областной драматический (1917 год), ТЮЗ (1964 год), кукольный (1992 год). Областная филармония, в её составе - Хоровая капелла мальчиков и юношей, Оркестр русских народных инструментов. Камерные коллективы: муниципальные оркестр и хор, хор «Рождественский концерт». Международный конкурс камерных ансамблей имени С. И. Танеева (с 2002 года, каждые 3 года). Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге» (с 2002 года, каждые 3 года), Всероссийский фестиваль искусств «Калужская весна» (с 2004 года).
Близ Калуги - ансамбль Спасо-Воротынского монастыря в селе Спас (Спасо-Преображенский собор, 2-я половина XVI века; церковь Введения Богородицы и трапезная, середина XVII-XVIII веков), Свято-Тихонова Успенская пустынь в поселке Льва Толстого (основана в конце XV века; Успенская церковь, 1894-1904 годы; колокольня - 1892-1894 годы); бывшие усадьбы: Авчурино Гагариных - Полторацких (руины Никольской церкви, 1770-е годы, 1820-1833 годы, архитектор В. П. Стасов; неоготический дом, 1840-е годы, 1911-1913 годы), Грабцево Еропкиных (главный дом - конец XIX века; Успенская церковь, 1722 год, архитектор Д. Ф. Еропкин; Никольская церковь, 1791 год; неоготическая колокольня - конец XVIII века).