КАЛМЫЦКОЕ ХАНСТВО

КАЛМЫЦКОЕ ХАНСТВО - автономное государственное образование в составе Русского государства, России и Российской империи в 1630-1650-е годы по 1771 год.

В ре­зуль­та­те борь­бы ме­ж­ду различными пле­ме­на­ми ой­ра­тов пле­мя тор­гу­тов и часть пле­ме­ни дэр­бэ­тов от­ко­че­ва­ли из Джун­га­рии и поя­ви­лись у гра­ниц Русского государства в Западной Си­би­ри в коце XVI - начале XVII веков.. В русских ис­точ­ни­ках они на­зы­ва­лись кал­мы­ка­ми . В 1607, 1608, 1610, 1615, 1616 годах их пра­ви­те­ли Хо-Ур­люк, Да­лай-Ба­тыр и др. че­рез сво­их пред­ста­ви­те­лей при­ся­га­ли русскому ца­рю, при­ни­мая русское под­дан­ст­во. Со­дер­жа­ние шер­тей (при­сяг) сви­де­тель­ст­ву­ет о при­ня­тии обеи­ми сто­ро­на­ми ря­да обя­за­тельств. Русское государство обя­зы­ва­лось за­щи­щать ин­те­ре­сы кал­мы­ков, ока­зы­вать вся­че­скую по­мощь, обо­ро­нять их от на­па­де­ний мон­го­лов (под управ­ле­ни­ем Ал­тын-ха­нов), но­га­ев и ка­за­хов; в свою оче­редь, калмыцкие пра­ви­те­ли бра­ли обя­за­тель­ст­во уп­ла­чи­вать дань ско­том и при­сы­лать за­лож­ни­ков (ама­на­тов) в ка­че­ст­ве га­ран­тии вер­но­сти русскому ца­рю. При этом кал­мы­кам пре­дос­тав­ля­лось пра­во ко­че­вать на зем­лях близ рек Ка­мыш­лов, Ишим, Ир­тыш и Омь и бес­по­шлин­но тор­го­вать в рай­оне Та­ры и Том­ска.

По­сте­пен­но кал­мы­ки про­дви­га­лись на за­пад, в При­ура­лье, где, стре­мясь за­хва­тить тер­ри­то­рию бывшего Си­бир­ско­го хан­ст­ва, под­чи­ни­ли улу­сы Но­гай­ской Ор­ды. В 1630-е годы кал­мы­ки впер­вые поя­ви­лись в ме­ж­ду­ре­чье Яи­ка и Вол­ги. В 1630-1640-е годы они пе­рио­ди­че­ски со­вер­ша­ли на­бе­ги на русские го­ро­да - Са­ма­ру (1639 год) и Ас­т­ра­хань (1644 год). В 1640 году Хо-Ур­люк с сы­новь­я­ми уча­ст­во­вал в т. н. Джун­гар­ском съез­де, при­няв­шем «Их ца­аз» («Ве­ли­кое уло­же­ние») - ко­декс за­ко­нов, став­ший пра­вовой ос­но­вой жиз­ни для всех ой­ра­тов, в т. ч. и кал­мы­ков. В середине 1650-х годов царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич за­кре­пил по­лу­пус­тую­щие степ­ные про­стран­ст­ва По­вол­жья в ка­че­ст­ве ко­че­вий кал­мы­ков. К 1658 году за­вер­ши­лась на­чав­шая­ся в середине 1640-х годов борь­ба за власть внут­ри ди­на­стии Хо-Ур­лю­ка, еди­но­вла­ст­ным пра­ви­те­лем над все­ми волж­ски­ми кал­мы­ка­ми и при­со­еди­нён­ны­ми но­гая­ми стал его стар­ший сын Дай­чин. Пре­ем­ни­ка­ми Дай­чи­на бы­ли его сын Мон­чак (1661-1669 годы) и внук Аю­ка (1669-1724 годы; в 1690 году воз­ве­дён в хан­ское дос­то­ин­ст­во от име­ни Да­лай-ла­мы V).

В шер­тях Дай­чи­на (1655, 1657 годы) и Мон­ча­ка (1661 год) ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу наи­бо­лее пол­но обо­зна­че­на тер­ри­то­рия ко­че­вий кал­мы­ков: на за­па­де она до­хо­ди­ла до при­дон­ских сте­пей, на вос­то­ке - до реки Яик, на юге - до пред­горий Северного Кав­ка­за; на се­ве­ре ог­ра­ни­чи­ва­лась ли­ни­ей Ца­ри­цын - Са­ра­тов - Гурь­ев. Основными обя­за­тель­ст­ва­ми кал­мы­ков ста­ли во­енная служ­ба русскому ца­рю и от­каз от кон­так­тов с Крым­ским хан­ст­вом и его со­юз­ни­ка­ми на Северном Кав­ка­зе.

С 1657 года калмыцкая кон­ни­ца ре­гу­ляр­но уча­ст­во­ва­ла в во­енных дей­ст­ви­ях в со­ста­ве русских войск. Ханство сыг­ра­ло важ­ную роль в ох­ра­не южных гра­ниц Русского государства, а впо­след­ст­вии Российской им­пе­рии, и в рас­ши­ре­нии российских вла­де­ний на Северном Кав­ка­зе. Ак­тив­ные на­сту­па­тель­ные дей­ст­вия кал­мыц­кой кон­ни­цы на крым­ском на­прав­ле­нии по­зво­ли­ли русскому пра­ви­тель­ст­ву ис­поль­зо­вать основную часть ар­мии на западном на­прав­ле­нии, од­но­вре­мен­но вы­ну­ж­дая крым­ских ха­нов дер­жать круп­ные си­лы под Азо­вом и на Ку­ба­ни. Кал­мы­ки при­ни­ма­ли уча­стие в русско-польской вой­не 1654-1667 годов. Они уча­ст­во­ва­ли в по­дав­ле­нии ря­да ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ных вы­сту­п­ле­ний в По­вол­жье: их ак­тив­ные дей­ст­вия по­зво­ли­ли ло­ка­ли­зо­вать тер­ри­то­рию рас­про­стра­не­ния Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годы (при этом часть кал­мы­ков при­ни­ма­ла уча­стие в нём на сто­ро­не пов­стан­цев), а так­же по­да­вить вы­сту­п­ле­ния баш­кир в 1662 и 1682-1683 годах. Уез­жая за гра­ни­цу в со­ста­ве «Ве­ли­ко­го по­соль­ст­ва» 1697-1698 годов, царь Пётр I по­ру­чил Аю­ке ох­ра­ну южных гра­ниц Рос­сии.

В начале XVIII века ханство ста­ло од­ним из круп­ных эт­но­по­ли­тических об­ра­зо­ва­ний в со­ста­ве Российской им­пе­рии. В хан­ст­ве от­сут­ст­во­вал раз­ветв­лён­ный бю­ро­кра­тический ап­па­рат, но при ха­не су­ще­ст­во­вал дос­та­точ­но боль­шой штат чи­нов­ни­ков и слу­жи­те­лей. Улус­ная сис­те­ма строи­лась по тра­диционному три­ад­но­му прин­ци­пу (улу­сы ад­ми­ни­ст­ра­тив­но рас­пре­де­ля­лись на центр и два кры­ла - ле­вое и пра­вое), основная мас­са под­вла­ст­но­го на­се­ле­ния бы­ла со­сре­до­то­че­на во вла­де­ни­ях ха­на и его на­след­ни­ков. Хан про­во­дил дос­та­точ­но са­мо­сто­ятельную внеш­нюю по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на под­дер­жа­ние мир­ных от­но­ше­ний кал­мы­ков с Ки­та­ем и Джун­гар­ским хан­ст­вом.

По­сле смер­ти Аю­ки (1724 год) российское пра­ви­тель­ст­во ус­та­но­ви­ло прак­ти­ку пря­мо­го на­зна­че­ния пра­ви­те­ля Калмыцкого ханства в ста­ту­се на­ме­ст­ни­ка. Пер­вым на­ме­ст­ни­ком стал сын Аю­ки Це­рен-Дон­дук (1724-1735 годы, с 1731 года хан). В 1732-1734 годах на­се­ле­ние круп­ной груп­пи­ров­ки улу­сов, не под­чи­няв­ших­ся ха­ну, от­ко­че­ва­ло на Ку­бань. Стре­мясь ста­би­ли­зи­ро­вать по­ли­тическое по­ло­же­ние в Калмыцком ханстве в пред­две­рии русско-турецкой вой­ны, российское пра­ви­тель­ст­во на­зна­чи­ло но­вым на­ме­ст­ни­ком вну­ка Аю­ки и пле­мян­ни­ка Це­рен-Дон­ду­ка Дон­дук-Ом­бо (пра­вил до 1741 года, с 1737 года хан), став­ше­го ро­до­на­чаль­ни­ком российского кня­же­ско­го ро­да Дон­ду­ко­вых (смотритн в статье Дон­ду­ко­вы-Кор­са­ко­вы ). Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов 40-ты­сяч­ное калмыцкое вой­ско под пред­во­ди­тель­ст­вом Дон­дук-Ом­бо сыг­ра­ло ре­шаю­щую роль на се­ве­ро­кав­каз­ском те­ат­ре во­енных дей­ст­вий.

В 1741 году по­сле смер­ти Дон­дук-Ом­бо во гла­ве ханства был по­став­лен его двою­род­ный брат - наи­бо­лее ло­яль­ный российскому пра­ви­тель­ст­ву ной­он Дон­дук-Да­ши (пра­вил до 1761 года, с 1757 года хан). В пе­ри­од его прав­ле­ния кал­мы­ки при­ня­ли уча­стие в русско-шведдской вой­не 1741-1743 годов и Се­ми­лет­ней вой­не 1756-1763 годов. При Дон­дук-Да­ши ин­сти­тут на­ме­ст­ни­ка Калмыцкого ханства был вклю­чён в сис­те­му административного управ­ле­ния Ас­т­ра­хан­ской губернии. Клю­че­вые во­про­сы управ­ле­ния Калмыцкого ханства рас­смат­ри­ва­лись и ре­ша­лись в Се­на­те и Кол­ле­гии иностранных дел, а не­по­средственное управ­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­ли гу­бер­на­тор Ас­т­ра­хан­ской губернии и на­хо­див­ший­ся в став­ке на­ме­ст­ни­ка российский чи­нов­ник - ру­ко­во­ди­тель «кал­мыц­ких дел».

По­след­ним на­ме­ст­ни­ком ханства стал сын Дон­дук-Да­ши - Уба­ши (1761-1771 годы). При нём по пла­ну Кол­ле­гии иностранных дел про­ве­де­на ре­фор­ма тра­диционного су­деб­но-административного ор­га­на - зар­го (1762 год). Из ор­га­на, под­чи­няв­ше­го­ся не­по­сред­ст­вен­но на­ме­ст­ни­ку (ха­ну), он пре­вра­тил­ся в ор­ган, в ко­то­ром бы­ли про­пор­цио­наль­но пред­став­ле­ны все круп­ные ной­он­ские (вла­дель­че­ские) вла­де­ния, часть из ко­то­рых не вхо­ди­ла в до­мен на­ме­ст­ни­ка. В ито­ге на­ме­ст­ник по­те­рял зна­чительный объ­ём су­деб­ной и по­ли­тической вла­сти в ханстве, по­лу­чив рав­ный ему по ста­ту­су пред­ста­ви­тель­ный ор­ган вла­сти. Круп­ные кон­тин­ген­ты калмыцкой кон­ни­цы (до 20 тыс. человек) уча­ст­во­ва­ли в русско-турецкой вой­не 1768-1774 годов.

Не­об­хо­ди­мость при­вле­че­ния боль­ших люд­ских ре­сур­сов за­став­ля­ла российское пра­ви­тель­ст­во уве­ли­чить чис­лен­ность калмыцкой кон­ни­цы. Од­на­ко во­енные по­хо­ды уже не толь­ко не при­но­си­ли кал­мы­кам бы­лую до­бы­чу, но и при­ве­ли к со­кра­ще­нию по­го­ло­вья ло­ша­дей. Хри­стиа­ни­за­ция кал­мы­ков и ко­ло­ни­за­ция Кал­мыц­кой сте­пи не­га­тив­но вос­при­ни­ма­лись ной­о­на­ми. В ре­зуль­та­те б. ч. кал­мы­ков от­ко­че­ва­ла из Рос­сии. По дан­ным от­чё­тов чи­нов­ни­ков Ас­т­ра­хан­ской губернии (ве­ро­ят­но, за­ни­жен­ным), пред­став­лен­ных в Кол­ле­гию иностранных дел, в январе 1771 года Уба­ши направил на вос­ток че­рез ка­захские сте­пи 30909 ки­би­ток (11198 ос­та­лись). В ию­ле то­го же го­да, по­те­ряв по­ло­ви­ну от­ко­че­вав­ше­го на­се­ле­ния и весь скот, кал­мы­ки дос­тиг­ли Ки­тая и под­чи­ни­лись ме­ст­но­му во­ен. ко­ман­до­ва­нию. 19(30).10.1771 года ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II Калмыцкое ханство бы­ло уп­разд­не­но, а его тер­ри­то­рия на пра­вах ав­то­ном­ной административной еди­ни­цы под названием Кал­мыц­кая степь вклю­че­на в со­став Ас­т­ра­хан­ской гу­бер­нии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)