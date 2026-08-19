КАЛМЫЦКОЕ ХАНСТВО
КАЛМЫЦКОЕ ХАНСТВО - автономное государственное образование в составе Русского государства, России и Российской империи в 1630-1650-е годы по 1771 год.
В результате борьбы между различными племенами ойратов племя торгутов и часть племени дэрбэтов откочевали из Джунгарии и появились у границ Русского государства в Западной Сибири в коце XVI - начале XVII веков.. В русских источниках они назывались калмыками. В 1607, 1608, 1610, 1615, 1616 годах их правители Хо-Урлюк, Далай-Батыр и др. через своих представителей присягали русскому царю, принимая русское подданство. Содержание шертей (присяг) свидетельствует о принятии обеими сторонами ряда обязательств. Русское государство обязывалось защищать интересы калмыков, оказывать всяческую помощь, оборонять их от нападений монголов (под управлением Алтын-ханов), ногаев и казахов; в свою очередь, калмыцкие правители брали обязательство уплачивать дань скотом и присылать заложников (аманатов) в качестве гарантии верности русскому царю. При этом калмыкам предоставлялось право кочевать на землях близ рек Камышлов, Ишим, Иртыш и Омь и беспошлинно торговать в районе Тары и Томска.
Постепенно калмыки продвигались на запад, в Приуралье, где, стремясь захватить территорию бывшего Сибирского ханства, подчинили улусы Ногайской Орды. В 1630-е годы калмыки впервые появились в междуречье Яика и Волги. В 1630-1640-е годы они периодически совершали набеги на русские города - Самару (1639 год) и Астрахань (1644 год). В 1640 году Хо-Урлюк с сыновьями участвовал в т. н. Джунгарском съезде, принявшем «Их цааз» («Великое уложение») - кодекс законов, ставший правовой основой жизни для всех ойратов, в т. ч. и калмыков. В середине 1650-х годов царь Алексей Михайлович закрепил полупустующие степные пространства Поволжья в качестве кочевий калмыков. К 1658 году завершилась начавшаяся в середине 1640-х годов борьба за власть внутри династии Хо-Урлюка, единовластным правителем над всеми волжскими калмыками и присоединёнными ногаями стал его старший сын Дайчин. Преемниками Дайчина были его сын Мончак (1661-1669 годы) и внук Аюка (1669-1724 годы; в 1690 году возведён в ханское достоинство от имени Далай-ламы V).
В шертях Дайчина (1655, 1657 годы) и Мончака (1661 год) царю Алексею Михайловичу наиболее полно обозначена территория кочевий калмыков: на западе она доходила до придонских степей, на востоке - до реки Яик, на юге - до предгорий Северного Кавказа; на севере ограничивалась линией Царицын - Саратов - Гурьев. Основными обязательствами калмыков стали военная служба русскому царю и отказ от контактов с Крымским ханством и его союзниками на Северном Кавказе.
С 1657 года калмыцкая конница регулярно участвовала в военных действиях в составе русских войск. Ханство сыграло важную роль в охране южных границ Русского государства, а впоследствии Российской империи, и в расширении российских владений на Северном Кавказе. Активные наступательные действия калмыцкой конницы на крымском направлении позволили русскому правительству использовать основную часть армии на западном направлении, одновременно вынуждая крымских ханов держать крупные силы под Азовом и на Кубани. Калмыки принимали участие в русско-польской войне 1654-1667 годов. Они участвовали в подавлении ряда антиправительственных выступлений в Поволжье: их активные действия позволили локализовать территорию распространения Разина восстания 1670-1671 годы (при этом часть калмыков принимала участие в нём на стороне повстанцев), а также подавить выступления башкир в 1662 и 1682-1683 годах. Уезжая за границу в составе «Великого посольства» 1697-1698 годов, царь Пётр I поручил Аюке охрану южных границ России.
В начале XVIII века ханство стало одним из крупных этнополитических образований в составе Российской империи. В ханстве отсутствовал разветвлённый бюрократический аппарат, но при хане существовал достаточно большой штат чиновников и служителей. Улусная система строилась по традиционному триадному принципу (улусы административно распределялись на центр и два крыла - левое и правое), основная масса подвластного населения была сосредоточена во владениях хана и его наследников. Хан проводил достаточно самостоятельную внешнюю политику, направленную на поддержание мирных отношений калмыков с Китаем и Джунгарским ханством.
После смерти Аюки (1724 год) российское правительство установило практику прямого назначения правителя Калмыцкого ханства в статусе наместника. Первым наместником стал сын Аюки Церен-Дондук (1724-1735 годы, с 1731 года хан). В 1732-1734 годах население крупной группировки улусов, не подчинявшихся хану, откочевало на Кубань. Стремясь стабилизировать политическое положение в Калмыцком ханстве в преддверии русско-турецкой войны, российское правительство назначило новым наместником внука Аюки и племянника Церен-Дондука Дондук-Омбо (правил до 1741 года, с 1737 года хан), ставшего родоначальником российского княжеского рода Дондуковых (смотритн в статье Дондуковы-Корсаковы). Во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов 40-тысячное калмыцкое войско под предводительством Дондук-Омбо сыграло решающую роль на северокавказском театре военных действий.
В 1741 году после смерти Дондук-Омбо во главе ханства был поставлен его двоюродный брат - наиболее лояльный российскому правительству нойон Дондук-Даши (правил до 1761 года, с 1757 года хан). В период его правления калмыки приняли участие в русско-шведдской войне 1741-1743 годов и Семилетней войне 1756-1763 годов. При Дондук-Даши институт наместника Калмыцкого ханства был включён в систему административного управления Астраханской губернии. Ключевые вопросы управления Калмыцкого ханства рассматривались и решались в Сенате и Коллегии иностранных дел, а непосредственное управление осуществляли губернатор Астраханской губернии и находившийся в ставке наместника российский чиновник - руководитель «калмыцких дел».
Последним наместником ханства стал сын Дондук-Даши - Убаши (1761-1771 годы). При нём по плану Коллегии иностранных дел проведена реформа традиционного судебно-административного органа - зарго (1762 год). Из органа, подчинявшегося непосредственно наместнику (хану), он превратился в орган, в котором были пропорционально представлены все крупные нойонские (владельческие) владения, часть из которых не входила в домен наместника. В итоге наместник потерял значительный объём судебной и политической власти в ханстве, получив равный ему по статусу представительный орган власти. Крупные контингенты калмыцкой конницы (до 20 тыс. человек) участвовали в русско-турецкой войне 1768-1774 годов.
Необходимость привлечения больших людских ресурсов заставляла российское правительство увеличить численность калмыцкой конницы. Однако военные походы уже не только не приносили калмыкам былую добычу, но и привели к сокращению поголовья лошадей. Христианизация калмыков и колонизация Калмыцкой степи негативно воспринимались нойонами. В результате б. ч. калмыков откочевала из России. По данным отчётов чиновников Астраханской губернии (вероятно, заниженным), представленных в Коллегию иностранных дел, в январе 1771 года Убаши направил на восток через казахские степи 30909 кибиток (11198 остались). В июле того же года, потеряв половину откочевавшего населения и весь скот, калмыки достигли Китая и подчинились местному воен. командованию. 19(30).10.1771 года указом императрицы Екатерины II Калмыцкое ханство было упразднено, а его территория на правах автономной административной единицы под названием Калмыцкая степь включена в состав Астраханской губернии.