КАЛМАКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
КАЛМАКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский живописец, график, сценограф.
Сын русского генерала и итальянки. Окончил Училище правоведения в Санкт-Петербурге (1895 год). Специального художественного образования не получил. В 1895-1903 годах жил в Италии, где изучал живопись Возрождения. Как художник сложился к 1906 году; испытал влияние Л. С. Бакста, К. А. Сомова и О. Бёрдсли. Входил в авангардистскую группу «Треугольник» (1908-1910 год), участвовал в выставках «Мира искусства» (1912-1916 годы). Увлечение символизмом, тяготение к мистико-эротическим образам проявилось в оформлении спектаклей «Чёрные маски» Л. Н. Андреева (1907 год), «Саломея» («Царевна») О. Уайльда (1908 год; постановка была запрещена цензурой; оба - Театр В. Ф. Комиссаржевской), «Ночные пляски» Ф. К. Сологуба (1908 год, Литейный театр), «Великий князь Московский и гонимый император» Лопе Ф. де Веги Карпьо (1911 год, Старинный театр) и др. - в Санкт-Петербурге; «Жизнь есть сон» П. Кальдерона де ла Барки (1914 год, Камерный театр, Москва).
Живописные работы Калмакова, отмеченные изощрённым декоративизмом и графичностью, близки петербургскому варианту стиля модерн. Его композиции построены на резких контрастах цвета, художник использует рельефный мазок, серебряную краску и накладное золото; приёмы соединения мозаичной орнаментальности фона или деталей одежды с гладконаписанными фигурами заимствованы у Г. Климта («Атлас и Геспериды», 1911 год, частное собрание, Нью-Йорк; «Смерть», 1913 год, КГ, Вологда; «Ангел бездны», 1916 год, частное собрание, Франция; «Артемида и спящий Эндимион», 1917 год, ГРМ, и др.). Оформлял книги («Принцесса Лера» Н. И. Кронидова, 1911 год, и др.).
В целом произведения Калмакова явно эклектичны; в них преобладает литературный аллегоризм. В 1918-1922 годах жил в Стамбуле, затем в Финляндии и Эстонии, с 1924 года - в Париже, где работал главным образом в области станковой живописи и графики. Интерес к творчеству Калмакова (как одному из предшественников сюрреализма) возродился в 1960-е годы, после его ретроспективных выставок в Париже и Лондоне.
Иллюстрация:
Н. К. Калмаков. «Артемида и спящий Эндимион». 1917. Русский музей (С.-Петербург). Архив БРЭ.