КАЛЛАТИС
КАЛЛАТИС - древнегреческий и римско-ранневизантийский город в Нижнем Подунавье.
Располагался на берегу Чёрного моря, на месте современного города Мангалия (у города Констанца; Румыния). Археологическое изучение Каллатиса и округи начаты Г. Точилеску в 1897 году и систематически продолжаются др. румынскими археологами с 1920-х годов.
Основан колонистами из Гераклеи Понтийской при македонском царе Аминте I (540-498 годы до н. э.) или Аминте III (392-370 годы до н. э.); первоначальное наименование фракийское - (A)cerbatis. Возможно, упомянут в списке афинских союзников 425/424 года до н. э. (сохранились только начальные буквы КА). Судя по надписям, олигархическое правление сменилось демократическим устройством не позднее IV века до н. э.
Чеканка монеты началась с конца IV века до н. э. В 313 году до н. э. Каллатис стал во главе восстания против стратега Фракии Лисимаха, но после ожесточённой борьбы покорён им в результате осады в 304 году до н. э.; 1000 жителей Каллатиса эмигрировали к правителю Боспорского государства Евмелу. После смерти Лисимаха в 281 году до н. э. город восстановил независимость и вместе с Истрией около 262 года до н. э. вёл неудачную войну против города Византий за Томы.
В конце III-II веков до н. э. был в зависимости от царей Малой Скифии. С конца II века до н. э. наступает упадок Каллатиса, состоял в союзе с Аполлонией Понтийской (ныне на её месте город Созопол, Болгария). Поддержал Митридата VI против Рима, в 72/71 году до н. э. подчинён римским полководцем Лукуллом. Около 60-50 годов до н. э. временно подчинён «гетским» царём Буребистой. Включён императором Августом в римское клиентельное царство Фракия с сохранением автономии.
Около рубежа эр в Каллатисе дорический диалект сменился общегреческим койне. В 170 году н. э. пострадал от вторжения дакийского племени костобоков во Фракию. При императоре Филиппе Арабе (244-249 годы) Каллатис прекратил чеканку монеты. В начале правления императора Галлиена (253-268 годы) в ходе Скифских войн, по крайней мере, часть города была сожжена готами.
Новый расцвет Каллатиса относится к IV-VI векам; вследствие аваро-византийских войн конца VI века окончательно пришёл в упадок. Изучены остатки жилых кварталов, христианской базилики, двух линий укреплений (эллинистических и римских), в т. ч. крепостных ворот и башен, некрополи, римские виллы близ Каллатиса. Среди находок - мозаики, надписи, папирус 2-й половины IV века до н. э., монеты, драгоценные украшения. Отчёты и материалы о раскопках ежегодно с 1973 года публикуются в журнале «Pontica».
Иллюстрация:
Каллатис. Золотая подвескасо вставкой из альмандина. 4–3 вв. до н. э. Исторический музей Румынии (Бухарест). Архив БРЭ.