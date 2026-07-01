КАЛЛАТИС

КАЛЛАТИС - древнегреческий и римско-ранневизантийский город в Нижнем Подунавье.

Рас­по­ла­гал­ся на бе­ре­гу Чёр­но­го моря, на мес­те современного города Ман­га­лия (у города Кон­стан­ца; Ру­мы­ния). Ар­хео­ло­гическое изу­че­ние Каллатиса и ок­ру­ги на­ча­ты Г. То­чи­ле­ску в 1897 году и си­сте­ма­ти­чес­ки про­дол­жа­ют­ся др. румынскими ар­хео­ло­га­ми с 1920-х годов.

Ос­но­ван ко­ло­ни­ста­ми из Ге­рак­леи Пон­тий­ской при ма­кедонском ца­ре Амин­те I (540-498 годы до н. э.) или Амин­те III (392-370 годы до н. э.); пер­во­на­чаль­ное на­име­но­ва­ние фра­кий­ское - (A)cerbatis. Воз­мож­но, упо­мя­нут в спи­ске афин­ских со­юз­ни­ков 425/424 года до н. э. (со­хра­ни­лись толь­ко на­чаль­ные бу­к­вы КА). Су­дя по над­пи­сям, оли­гар­хическое прав­ле­ние сме­ни­лось де­мо­кра­тическим уст­рой­ст­вом не позд­нее IV века до н. э.

Че­кан­ка мо­не­ты на­ча­лась с конца IV века до н. э. В 313 году до н. э. Каллатис стал во гла­ве вос­ста­ния про­тив стра­те­га Фра­кии Ли­си­ма­ха, но по­сле ожес­то­чён­ной борь­бы по­ко­рён им в ре­зуль­та­те оса­ды в 304 году до н. э.; 1000 жи­те­лей Каллатиса эмиг­ри­ро­ва­ли к пра­ви­те­лю Бос­пор­ско­го го­су­дар­ст­ва Ев­ме­лу. По­сле смер­ти Ли­си­ма­ха в 281 году до н. э. го­род вос­ста­но­вил не­за­ви­си­мость и вме­сте с Ис­т­ри­ей около 262 года до н. э. вёл не­удач­ную вой­ну про­тив города Ви­зан­тий за То­мы.

В конце III-II веков до н. э. был в за­ви­си­мо­сти от ца­рей Ма­лой Ски­фии. С конца II века до н. э. на­сту­па­ет упа­док Каллатиса, со­сто­ял в сою­зе с Апол­ло­ни­ей Пон­тий­ской (ны­не на её ме­сте город Со­зо­пол, Бол­га­рия). Под­дер­жал Мит­ри­да­та VI про­тив Ри­ма, в 72/71 году до н. э. под­чи­нён римским пол­ко­вод­цем Лу­кул­лом. Около 60-50 годов до н. э. вре­мен­но под­чи­нён «гет­ским» ца­рём Бу­ре­би­стой. Вклю­чён императором Ав­гу­стом в римское кли­ен­тель­ное цар­ст­во Фра­кия с со­хра­не­ни­ем ав­то­но­мии.

Око­ло ру­бе­жа эр в Каллатисе до­ри­че­ский диа­лект сме­нил­ся об­ще­гре­че­ским кой­не. В 170 году н. э. по­стра­дал от втор­же­ния да­кий­ско­го пле­ме­ни кос­то­бо­ков во Фра­кию. При императоре Фи­лип­пе Ара­бе (244-249 годы) Каллатис пре­кра­тил че­кан­ку мо­не­ты. В на­ча­ле прав­ле­ния императора Гал­лие­на (253-268 годы) в хо­де Скиф­ских войн, по край­ней ме­ре, часть го­рода бы­ла сож­же­на го­та­ми.

Но­вый рас­цвет Каллатиса от­но­сит­ся к IV-VI векам; вслед­ст­вие ава­ро-ви­зантийских войн конца VI века окон­ча­тель­но при­шёл в упа­док. Изу­че­ны ос­тат­ки жи­лых квар­та­лов, хри­сти­ан­ской ба­зи­ли­ки, двух ли­ний ук­ре­п­ле­ний (эл­ли­ни­сти­че­ских и рим­ских), в т. ч. кре­по­ст­ных во­рот и ба­шен, нек­ро­по­ли, римские вил­лы близ Каллатиса. Сре­ди на­хо­док - мо­заи­ки, над­пи­си, па­пи­рус 2-й половины IV века до н. э., мо­не­ты, дра­го­цен­ные ук­ра­ше­ния. От­чё­ты и ма­те­риа­лы о рас­коп­ках еже­год­но с 1973 года пуб­ли­ку­ют­ся в журнале «Pontica».

Иллюстрация:

Кал­ла­тис. Зо­ло­тая под­вес­касо встав­кой из аль­ман­ди­на. 4–3 вв. до н. э. Ис­то­ри­чес­кий му­зей Ру­мы­нии (Бу­ха­рест). Архив БРЭ.

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