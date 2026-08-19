КАЛЬКУТТА
КАЛЬКУТТА - город на востоке Индии.
Население 5021,5 тыс. человек (2008 год). С близлежащими городами (всего около 15, в т. ч. Хаора, Бхатпара, Саут-Дам-Дам, Панихати, Камархат) образует агломерацию Большая Калькутта с населением 15185,7 тыс. человек (третья по численности населения в стране после агломераций Мумбаи и Дели). Расположен в дельте реки Ганг, на одном из её рукавов - Хугли, в 150 км от побережья Бенгальского залива. Крупный транспортный узел (в рамках проекта «Золотой четырёхугольник» город соединён автострадами и железнодорожными ветками с Нью-Дели, Ченнаи, Мумбаи). 2 крупных железнодорожных вокзала (международный - в Силдахе и внутренний - в Ховрахе). Крупнейший на восточном побережье Индии морской порт (грузооборот свыше 10 млн. т в год). Аэропорты: международный - в городе Дам-Дам, внутренний - в городе Саут-Дам-Дам. Метрополитен (1984 год). Значительную роль в городских пассажирских перевозках играют 3-колёсные моторикши.
Датой основания города считается 1690 год, когда был заложен форт Уильям. Первоначально фактория британской Ост-Индской компании во владениях наваба Бенгалии. В XVIII - 1-й половине XIX веков столица Бенгальского президентства, с середины XIX века до 1911 года столица Британской Индии и Бенгальской провинции, штаб-квартира британской администрации. Название города происходит от расположенного неподалёку от места строительства английского форта храма Кали-Гхат, посвящённого богине Кали. В колониальный период Калькутта быстро развивалась как торговый и промышленный центр. Основой экономики города была переработка джутового волокна; эта специализация сохраняется и поныне. Во 2-й половине XIX - 1-й половине XX веков один из крупнейших центров индийского национально-освободительного движения.
Своеобразие облика Калькутта определяют контрасты архитектурных стилей, как европейских (викторианский стиль, неоготика, необарокко), так и восточных (индо-исламские, индуистские и др. мотивы). В центре Калькутта, на восточном берегу реки Хугли, - форт Уильям (1758-1781 годы). В окружающем форт парке Майдан: необарочный мемориал «Виктория» (1906-1935 годы; Музей королевы Виктории, Национальная портретная галерея; Галерея Калькутта - основана в 1992 году), «Райский сад» с прудами, пагодой (привезена из Бирмы в 1856 году) и стадионом; памятник сэру Д. Октерлони (Шахид-Минар; 1828 год, архитектор Дж. П. Паркер, 48-метровая колонна). К северу от Майдана - старая резиденция правительства Радж-Бхаван (1799-1803 годы; ныне резиденция губернатора Западной Бенгалии), англиканская церковь Святого Иоанна (1787 год; архитектор Дж. Эгг) с памятником основателю города - Дж. Чарноку, правительственное здание Райтерс-билдинг (1780 год, фасад - 1880 год), Торговая палата (1870-1895 годы, архитектор Т. С. Грегсон), Главный почтамт (1868 год, архитектор У. Гранвилл), здания Законодательного собрания (1811 год) и Верховного суда (1872 год, Гранвилл), мечеть Накхода (1926 год).
К югу, в районе Чоуринги, - неоготический собор Святого Павла (1839-1847 годы). Среди др. архитектурных памятников: Армянская церковь (1724 год), монастырь Лорето (1760-1764 годы; бывший дом губернатора Бенгалии; в 1931-1997 годах там подвизалась Тереза Калькуттская), индуистский храм Кали-Гхат (1809 год), церковь Святого Андрея в стиле классицизма (1818 год), старый монетный двор в неогреческом стиле (1831 год), джайнистский храм Парешнатх в Белгачиа (1867 год), здание Национальной библиотеки (Бельведер-хаус; около 1770 года). На западном берегу - ботанический сад (заложен в 1786 году), кришнаитский центр Белур-Матх (1899 год), храм Кали в Дакшинесваре (1847-1855 годы), окружённый 12 храмами Шивы.
Калькутта - крупный научный и культурный центр Индии. Среди научных учреждений - Индийская ассоциация содействия развитию наук (1876 год), организует и координирует исследования по физике, химии и математике; Национальный центр по фундаментальным наукам имени Ш. Бозе (1986 год); Индийский статистический институт (1931 год), Индийский институт химической биологии (1935 год), Институт ядерной физики имени М. Саха (1949 год), Центральный исследовательский институт стекла и керамики (1950 год), Индийский институт общественного благосостояния и делового управления (1953 год), Медицинский центр и исследовательский институт имени Котари (1971 год), Индийский институт педагогических наук и исследований.
Крупные вузы: Калькуттский университет [1857 год; 13 кампусов, свыше 200 колледжей, музей искусств (1937 год), обсерватория (1875 год)], Всеиндийский институт гигиены и общественного здравоохранения (1932 год), университет Джадавпур (1955 год), Индийский институт управления (1961 год), Западно-Бенгальский национальный университет юридических наук (1999 год), Западно-Бенгальский технологический университет (2000 год; 118 колледжей и институтов), Институт Рабиндра Бхарати (ориентирован на обучение языку бенгали и тагороведение). Национальная библиотека [открыта в 1903 году на основе слияния Публичной (1836 год) и Имперской (1891 год) библиотек; современное название с 1948 года].
Музеи: Индийский (основан в 1814 году; здание - 1875 год; ворота Бхархут - II век до н. э.; собрание скульптуры), индийского искусства Асутош, Академии художеств, Азиатские общества Бенгалии, археологический, этнографический, ремёсел, Академии искусства и культуры Бирлы (1966 год), Индустриально-технологический музей Бирлы, Художественная галерея Мраморного дворца (здание - 1835 год; частная коллекция скульптуры и живописи, работы П. П. Рубенса, Дж. Рейнолдса).
Один из крупнейших центров музыкальной и театральной жизни Индии, соединивший северо-индийскую (классическая музыка хиндустани и др.) и европейские традиции. В 1790-х годах российский путешественник и музыкант Г. С. Лебедев основал музыкально-театральную антрепризу - одну из первых в Индии. В XX веке здесь работали индийские классические музыканты Назрул Ислам, Р. Шанкар, реформатор индийского классического танца У. Шанкар. Проходят различные фестивали, во время индуистских фестивалей (Дурга-пуджа, Дивали, Холи и др.) исполняются различные формы джатры. Центры образования в области искусств - университеты «Шантиникетан» и «Вишва Бхарати» (оба основаны Р. Тагором). Европейскую музыку пропагандируют Молодёжный хор (1958 год), Калькуттская школа музыки (1915 год). Театры: «Минерва» (основан в 1873 году как Большой национальный театр), «Нью Стар» (1888 год), «Нандикар» (1960 год), кукольный (1973 год), «Рангана» (1974 год), «Джогеш Мим Академи» (1977 год), «Биджан» (1979 год) и др. Национальный театральный фестиваль (с 1984 года). Крупный центр киноиндустрии. Международный кинофестиваль (c 1995 года).
Крупный индийский спортивный центр. Футбольные клубы «Мохун Баган» (чемпион Индии 1998, 2000, 2002 годы) и «Ист Бенгал» (чемпион Индии 2001, 2003, 2004 годы) проводят матчи на стадионе «Солт Лейк» (120 тыс. мест, один из крупнейших в мире). На стадионе «Иден Гарденс» (120 тыс. мест) в 1987 году и 1996 году проходили матчи Кубка мира по крикету. В 1987 году проходили Южно-Азиатские игры. С 2005 года ежегодно проводится женский теннисный турнир серии WTA.
Иллюстрация:
Калькутта. Мемориал «Виктория». 1906–35. Архив БРЭ.