КАЛЬКУТТА

КАЛЬКУТТА - город на востоке Индии.

Население 5021,5 тыс. человек (2008 год). С близ­ле­жа­щи­ми го­ро­да­ми (все­го около 15, в т. ч. Хао­ра, Бхат­па­ра, Са­ут-Дам-Дам, Па­ни­ха­ти, Ка­мар­хат) об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию Боль­шая Каль­кут­та с населением 15185,7 тыс. человек (тре­тья по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния в стра­не по­сле аг­ло­ме­ра­ций Мум­баи и Де­ли). Рас­по­ло­жен в дель­те реки Ганг, на од­ном из её ру­ка­вов - Хуг­ли, в 150 км от по­бе­ре­жья Бен­галь­ско­го залива. Круп­ный транс­порт­ный узел (в рам­ках про­ек­та «Зо­ло­той че­ты­рёх­уголь­ник» го­род со­еди­нён ав­то­стра­да­ми и железнодорожными вет­ка­ми с Нью-Де­ли, Чен­наи, Мум­баи). 2 круп­ных железнодорожных во­кза­ла (ме­ж­ду­на­род­ный - в Сил­да­хе и внут­рен­ний - в Хов­ра­хе). Круп­ней­ший на восточном по­бе­ре­жье Ин­дии морской порт (гру­зо­обо­рот свыше 10 млн. т в год). Аэ­ро­пор­ты: ме­ж­ду­на­род­ный - в городе Дам-Дам, внут­рен­ний - в городе Са­ут-Дам-Дам. Мет­ро­по­ли­тен (1984 год). Зна­чительную роль в городских пас­са­жир­ских пе­ре­воз­ках иг­ра­ют 3-ко­лёс­ные мо­то­рик­ши.

Да­той ос­но­ва­ния го­ро­да счи­та­ет­ся 1690 год, ко­гда был за­ло­жен форт Уиль­ям. Пер­во­на­чаль­но фак­то­рия британской Ост-Инд­ской ком­па­нии во вла­де­ни­ях на­ва­ба Бен­га­лии. В XVIII - 1-й половине XIX веков сто­ли­ца Бен­галь­ско­го пре­зи­дент­ст­ва, с середины XIX века до 1911 года сто­ли­ца Бри­тан­ской Ин­дии и Бен­галь­ской провинции, штаб-квар­ти­ра британской ад­ми­ни­ст­ра­ции. Название го­ро­да про­ис­хо­дит от рас­по­ло­жен­но­го не­по­да­лё­ку от мес­та строи­тель­ст­ва английского фор­та хра­ма Ка­ли-Гхат, по­свя­щён­но­го бо­ги­не Ка­ли. В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од Калькутта бы­ст­ро раз­ви­ва­лась как тор­го­вый и промышленный центр. Ос­но­вой эко­но­ми­ки го­ро­да бы­ла пе­ре­ра­бот­ка джу­то­во­го во­лок­на; эта спе­циа­ли­за­ция со­хра­ня­ет­ся и по­ны­не. Во 2-й половине XIX - 1-й половине XX веков один из круп­ней­ших цен­тров индийского национально-ос­во­бодительного дви­же­ния.

Свое­об­ра­зие об­ли­ка Калькутта оп­ре­де­ля­ют кон­тра­сты ар­хитектурных сти­лей, как ев­ро­пей­ских (вик­то­ри­ан­ский стиль, нео­го­ти­ка, не­о­ба­рок­ко ), так и вос­точ­ных (ин­до-ис­лам­ские, ин­дуи­ст­ские и др. мо­ти­вы). В цен­тре Калькутта, на восточном бере­гу реки Хуг­ли, - форт Уиль­ям (1758-1781 годы). В ок­ру­жаю­щем форт пар­ке Май­дан: не­оба­роч­ный ме­мо­ри­ал «Вик­то­рия» (1906-1935 годы; Му­зей ко­ро­ле­вы Вик­то­рии, Национальная порт­рет­ная га­ле­рея; Га­ле­рея Калькутта - ос­но­ва­на в 1992 году), «Рай­ский сад» с пру­да­ми, па­го­дой (при­ве­зе­на из Бир­мы в 1856 году) и ста­дио­ном; па­мят­ник сэ­ру Д. Ок­тер­ло­ни (Ша­хид-Ми­нар; 1828 год, архитектор Дж. П. Пар­кер, 48-мет­ро­вая ко­лон­на). К се­ве­ру от Май­да­на - ста­рая ре­зи­ден­ция пра­ви­тель­ст­ва Радж-Бха­ван (1799-1803 годы; ны­не ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра Западной Бен­га­лии), анг­ли­кан­ская церковь Святого Ио­ан­на (1787 год; архитектор Дж. Эгг) с па­мят­ни­ком ос­но­ва­те­лю го­ро­да - Дж. Чар­но­ку, пра­ви­тельственное зда­ние Рай­терс-бил­динг (1780 год, фа­сад - 1880 год), Тор­го­вая па­ла­та (1870-1895 годы, архитектор Т. С. Грег­сон), Глав­ный поч­тамт (1868 год, архитектор У. Гран­вилл), зда­ния За­ко­но­дательного со­б­ра­ния (1811 год) и Вер­хов­но­го су­да (1872 год, Гран­вилл), ме­четь На­кхо­да (1926 год).

К югу, в районе Чо­урин­ги, - нео­го­тический со­бор Святого Пав­ла (1839-1847 годы). Сре­ди др. ар­хитектурных па­мят­ни­ков: Ар­мян­ская церковь (1724 год), монастырь Ло­ре­то (1760-1764 годы; бывший дом гу­бер­на­то­ра Бен­га­лии; в 1931-1997 годах там по­дви­за­лась Те­ре­за Каль­кут­тская), ин­дуи­ст­ский храм Ка­ли-Гхат (1809 год), церковь Святого Ан­д­рея в сти­ле клас­си­циз­ма (1818 год), ста­рый мо­нет­ный двор в не­о­г­ре­че­ском сти­ле (1831 год), джай­ни­ст­ский храм Па­ре­ш­натх в Бел­га­чиа (1867 год), зда­ние Национальной библиотеки (Бель­ве­дер-ха­ус; около 1770 года). На западном бе­ре­гу - бо­та­нический сад (за­ло­жен в 1786 году), криш­на­ит­ский центр Бе­лур-Матх (1899 год), храм Ка­ли в Дак­ши­нес­ва­ре (1847-1855 годы), ок­ру­жён­ный 12 хра­ма­ми Ши­вы.

Калькутта - круп­ный на­уч­ный и куль­тур­ный центр Ин­дии. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Индийская ас­со­циа­ция со­дей­ст­вия раз­ви­тию на­ук (1876 год), ор­га­ни­зу­ет и ко­ор­ди­ни­ру­ет ис­сле­до­ва­ния по фи­зи­ке, хи­мии и ма­тема­ти­ке; Национальный центр по фун­даментальным нау­кам имени Ш. Бо­зе (1986 год); Индийский ста­ти­стический институт (1931 год), Индийский институт хи­мической био­ло­гии (1935 год), Институт ядер­ной фи­зи­ки имени М. Са­ха (1949 год), Центральный ис­сле­до­ва­тель­ский институт стек­ла и ке­ра­ми­ки (1950 год), Индийский институт об­ще­ст­вен­но­го бла­го­сос­тоя­ния и де­ло­во­го уп­рав­ле­ния (1953 год), Медицинский центр и ис­сле­до­ва­тель­ский институт имени Ко­та­ри (1971 год), Индийский институт пе­да­го­гических на­ук и ис­сле­до­ва­ний.

Круп­ные ву­зы: Каль­кутт­ский университет [1857 год; 13 кам­пу­сов, свыше 200 кол­лед­жей, му­зей ис­кусств (1937 год), об­сер­ва­то­рия (1875 год)], Все­ин­дий­ский институт ги­гие­ны и об­щественного здра­во­охра­не­ния (1932 год), университет Джа­дав­пур (1955 год), Индийский институт управ­ле­ния (1961 год), Западно-Бен­галь­ский национальный университет юри­дических на­ук (1999 год), Западно-Бен­галь­ский тех­но­ло­гический университет (2000 год; 118 кол­лед­жей и институтов), Институт Ра­би­нд­ра Бха­ра­ти (ори­ен­ти­ро­ван на об­уче­ние язы­ку бен­гали и та­го­ро­ве­де­ние). Национальная библиотека [от­кры­та в 1903 году на ос­но­ве слия­ния Пуб­лич­ной (1836 год) и Им­пер­ской (1891 год) биб­лио­тек; современное название с 1948 года].

Му­зеи: Ин­дий­ский (ос­но­ван в 1814 году; зда­ние - 1875 год; во­ро­та Бхар­хут - II век до н. э.; со­б­ра­ние скульп­ту­ры), индийского искусства Асу­тош, Ака­де­мии ху­до­жеств, Ази­атские общества Бен­га­лии, ар­хео­ло­ги­че­ский, эт­но­гра­фи­че­ский, ре­мё­сел, Ака­де­мии искусства и куль­ту­ры Бир­лы (1966 год), Ин­дустриально-тех­но­ло­гический му­зей Бир­лы, Ху­дожественная га­ле­рея Мра­мор­но­го двор­ца (зда­ние - 1835 год; ча­ст­ная кол­лек­ция скульп­ту­ры и жи­во­пи­си, ра­бо­ты П. П. Ру­бен­са, Дж. Рей­нол­дса).

Один из круп­ней­ших цен­тров музыкальной и те­ат­раль­ной жиз­ни Ин­дии, со­еди­нив­ший северо-ин­дий­скую (клас­сическая му­зы­ка хин­ду­ста­ни и др.) и ев­ропейские тра­ди­ции. В 1790-х годах российский пу­те­ше­ст­вен­ник и му­зы­кант Г. С. Ле­бе­дев ос­но­вал музыкально-те­ат­раль­ную ан­тре­при­зу - од­ну из пер­вых в Ин­дии. В XX веке здесь ра­бо­та­ли индийские клас­сические му­зы­кан­ты На­зрул Ис­лам, Р. Шан­кар, ре­фор­ма­тор индийского клас­сического тан­ца У. Шан­кар. Про­хо­дят различные фес­ти­ва­ли, во вре­мя ин­дуи­ст­ских фес­ти­ва­лей (Дур­га-пуд­жа, Ди­ва­ли, Хо­ли и др.) ис­пол­ня­ют­ся различные фор­мы джат­ры . Цен­тры об­ра­зо­ва­ния в об­лас­ти ис­кусств - университеты «Шан­ти­ни­ке­тан» и «Виш­ва Бха­ра­ти» (оба ос­но­ва­ны Р. Та­го­ром). Ев­ропейскую му­зы­ку про­па­ган­ди­ру­ют Мо­ло­дёж­ный хор (1958 год), Каль­кутт­ская шко­ла му­зы­ки (1915 год). Те­ат­ры: «Ми­нер­ва» (ос­но­ван в 1873 году как Боль­шой национальный те­атр), «Нью Стар» (1888 год), «Нан­ди­кар» (1960 год), ку­коль­ный (1973 год), «Ран­га­на» (1974 год), «Джо­геш Мим Ака­де­ми» (1977 год), «Бид­жан» (1979 год) и др. Национальный те­ат­раль­ный фес­ти­валь (с 1984 года). Круп­ный центр ки­но­ин­ду­ст­рии. Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь (c 1995 года).

Круп­ный индийский спор­тив­ный центр. Фут­боль­ные клу­бы «Мо­хун Ба­ган» (чем­пион Ин­дии 1998, 2000, 2002 годы) и «Ист Бен­гал» (чем­пи­он Ин­дии 2001, 2003, 2004 годы) про­во­дят мат­чи на ста­дио­не «Солт Лейк» (120 тыс. мест, один из круп­ней­ших в ми­ре). На ста­дио­не «Иден Гар­денс» (120 тыс. мест) в 1987 году и 1996 году про­хо­ди­ли мат­чи Куб­ка ми­ра по кри­ке­ту. В 1987 году про­хо­ди­ли Юж­но-Ази­ат­ские иг­ры. С 2005 года еже­год­но про­во­дит­ся жен­ский тен­нис­ный тур­нир се­рии WTA.

Иллюстрация:

Каль­кут­та. Ме­мо­ри­ал «Вик­то­рия». 1906–35. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)