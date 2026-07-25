КАЛИНИНА Татьяна Михайловна

В 1970 г. окончила исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова . В 1974 г. завершила обучение в аспирантуре Института истории СССР АН СССР и в 1976 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Древняя Русь и страны Востока (Средневековые арабо-персидские источники о Руси)».

С августа 1997 г. работает в Институте всеобщей истории РАН в центре «Восточная Европа в античном и средневековом мире», занимает пост старшего научного сотрудника. Является ответственным секретарем ежегодно проводимых Чтений памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто.

Тема исследований - изучение средневековых арабо-персидских источников по истории Древней Руси, сопредельных народов и государств Азии и Европы.

Сочинения : Древняя Русь и страны Востока (Средневековые арабо-персидские источники о Руси). Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1976.

Сведения ранних ученых Арабского халифата. Тексты, перевод, комментарий. М., 1988 (Древнейшие источники по истории народов СССР).

Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М., 1991. Коммент. к гл. 37, коммент. в соавт. к гл. 11, 42.

Ал-Ахтал, Ал-Фазари (Текст, пер., коммент.) // Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 2. М., 1995. С. 508–510.

«Русская река»: Речные пути Восточной Европы в античной и средневековой географии (в соавторстве с Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой, А.В. Подосиновым). М., 2007. С. 101–172.

Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. Т. III: Восточные источники. Часть I (в соавторстве в И. Г. Коноваловой). М., 2009.