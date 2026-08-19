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КАЛИКИ
КАЛИКИ - первоначально - русские паломники по Святым местам и монастырям.
Среди каликов были, кроме простолюдинов, представители высших духовных и светских сословий. Быт древних паломников отображён в былине «Сорок калик со каликою» и др.
Впоследствии обозначение «калики» закрепилось только за нищими, чаще всего бродячими слепцами, добывавшими средства к существованию пением духовных стихов. Украинские и белорусские нищие паломники исполняли свои песни под аккомпанемент лиры или бандуры, у русских каликов музыкальное сопровождение обычно отсутствовало.
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