КАЛИБАНГАН
КАЛИБАНГАН - город середины III-го - конца II-го тысячелетия до н. э. (Индия).
Открыт А. Гхошем в 1951 году. Раскопки Б. Б. Лала и Б. К. Тхапара в 1960-1969 годах. Выделяются периоды с перерывом около 100 лет: Калибанган I - дохараппский (5 строительных фаз), Калибанган II - «классический» хараппский (9 фаз).
Калибанган I в плане близок параллелограмму (4,5 га); окружён стеной (толщина до 4 м; отстраивалась дважды) из сырцового кирпича нехарактерных для хараппской цивилизации пропорций (3:2:1; из него строили и дома, из обожжённого - только канализацию); вход от реки, с северо-запада. Изучены улица, вытянутая с севера на юг, дома (комнаты вокруг двора, где располагались конусообразные печи типа тандыра, цилиндрич. ямы-хранилища), крытые желоба канализации (в Калибанган II отсутствовала).
Керамика (группы А - F) сделана на гончарном круге; кроме группы А (преобладавшей), расписана в основном чёрной и белой красками по ангобу (от тусклого фиолетового до красного); у группы В ангоб делали шероховатым панцирем черепахи или гребнем; поверхность керамики группы Е - тёмно-жёлтая, F - серая. Чашки, миски, сосуды на дисковидном поддоне расписывали мотивами многолучевой 5-лепестковой розетки, изображениями быка, оленя, утки, скорпиона, дополняемых орнаментом из широких лент, заштрихованных арок, решетчатых треугольников, рядов петель. В группах С и D есть типичные для дохараппских культур Амри и Кот-Диджи формы (высокие цилиндрические; с бортиком для крышки; блюда и чашки на ножке) и мотивы («рыбья чешуя», листья банана, птицы у растений и др.), ставшие ведущими в Калибанган II. Известны отдельные хараппские иероглифы (граффити на черепках). Костяные наконечники стрел; медные кельты; браслеты и бусы из раковин, терракоты, меди; терракотовый бычок. К югу от Калибангана обнаружены парные борозды, пересекающиеся под прямым углом, аналогичные схемам пашни в современных штатах Харьяна и Пенджаб. В конце фазы 5 (XXVI век) - следы землетрясения, одного из древнейших в мире среди зафиксированных археологически (нарушенные слои, треснутые стены). Руины Калибанган I и пашню перекрыл слой песка.
Калибанган II (общая площадь 25 га) имел двухчастную цитадель, в плане близкую параллелограмму (2,8 га); окружён стеной (толщина до 7 м) с прямоугольными башнями. В южной части - 6 прямоугольных кирпичных платформ; на одной - 7 «алтарей огня» (обмазанные глиной прямоугольные углубления с глиняным столбиком в центре; заполнены углями, золой, глиняными «хлебцами») и бассейн, на другой - «алтарь», кирпичный ларь: внутри него - кости быка, рога оленя, 7 терракотовых оттисков печатей и табличка, на одной стороне которой прочерчено антропоморфное существо с рогами (аналог божествам на печатях Мохенджо-Даро), на другой - человек, ведущий на поводу животное.
С востока к цитадели примыкал «Нижний город» - в плане параллелограмм (8,6 га); окружён стеной (толщина до 9 м) с прямоугольными башнями по углам, западными и северными воротами. На ранних фазах использован кирпич 40×20×10 см, на поздних - 30×15×7,5 см. Кварталы образовывали 4 главные улицы, вытянутые с севера на юг, и 4 - с запада на восток; в последней фазе улицы мостили кирпичом. Дома из 6-7 комнат имели внутренний двор, где были марши лестниц на крыши, кухня с хранилищами припасов, кормушками для скота, сосудами с водой и для нечистот.
В комнатах - керамические сосуды и «алтари огня». Среди находок: стеатитовая цилиндрическая печать, костяной орнаментированный гребень, терракотовая линейка с делениями; медная и терракотовая статуэтки быков, терракотовая голова мужчины, похожая на лицо «жреца из Мохенджо-Даро»; отсутствуют женские статуэтки, что характерно и для др. хараппских поселений региона. К востоку от «Нижнего города» - огороженное помещение с 5 «алтарями огня»; к юго-западу - квартал гончаров; к западу - раскопано 36 могил. Из них 12 аналогичны могильнику R в Хараппе: трупоположение на спине головой на север, в прямоугольной яме, с сосудами (до 72), найдены золотая и сердоликовая бусины. Прочие - круглые ямы без скелетов, с сосудами (до 30), найдены браслеты из раковин, стеатитовые и сердоликовые бусины, медные кольца и зеркало. Среди причин оставления Калибанган II называют высыхание реки Гхаггар около XIX века до н. э.
Иллюстрации:
Калибанган. Керамика периода I (по Б. К. Тхапару). Взято из архива БРЭ.
Калибанган. Период II. Цилиндрическая печать и её оттиск (по Б. К. Тхапару). Взято из архива БРЭ.