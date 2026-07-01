КАЛИБАНГАН

КАЛИБАНГАН - город середины III-го - конца II-го тысячелетия до н. э. (Индия).

От­крыт А. Гхо­шем в 1951 году. Рас­коп­ки Б. Б. Ла­ла и Б. К. Тха­па­ра в 1960-1969 годах. Вы­де­ля­ют­ся пе­рио­ды с пе­ре­ры­вом около 100 лет: Калибанган I - до­ха­рапп­ский (5 стро­ительных фаз), Калибанган II - «клас­си­ческий» ха­рапп­ский (9 фаз).

Калибанган I в пла­не бли­зок па­рал­ле­ло­грам­му (4,5 га); ок­ру­жён сте­ной (тол­щи­на до 4 м; от­страи­ва­лась два­ж­ды) из сыр­цо­во­го кир­пи­ча не­ха­рак­тер­ных для ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции про­пор­ций (3:2:1; из не­го строи­ли и до­ма, из обож­жён­но­го - толь­ко ка­на­ли­за­цию); вход от ре­ки, с се­ве­ро-за­па­да. Изу­че­ны ули­ца, вы­тя­ну­тая с се­ве­ра на юг, до­ма (ком­на­ты во­круг дво­ра, где рас­по­ла­га­лись ко­ну­со­об­раз­ные пе­чи ти­па тан­ды­ра, ци­лин­д­рич. ямы-хра­ни­ли­ща), кры­тые же­ло­ба ка­на­ли­за­ции (в Калибанган II от­сут­ст­во­ва­ла).

Ке­ра­ми­ка (груп­пы А - F) сде­ла­на на гончарном кру­ге; кро­ме груп­пы А (пре­об­ла­дав­шей), рас­пи­са­на в основном чёр­ной и бе­лой крас­ка­ми по ан­го­бу (от туск­ло­го фио­ле­то­во­го до крас­но­го); у груп­пы В ан­гоб де­ла­ли ше­ро­хо­ва­тым пан­ци­рем че­ре­па­хи или греб­нем; по­верх­ность ке­ра­ми­ки груп­пы Е - тём­но-жёл­тая, F - се­рая. Чаш­ки, мис­ки, со­су­ды на дис­ко­вид­ном под­до­не рас­пи­сы­ва­ли мотивами многолучевой 5-ле­пе­ст­ко­вой розетки, изо­бра­же­ния­ми бы­ка, оле­ня, ут­ки, скор­пио­на, дополняемых орнаментом из ши­ро­ких лент, за­штри­хо­ван­ных арок, ре­шет­ча­тых тре­уголь­ни­ков, ря­дов пе­тель. В груп­пах С и D есть ти­пич­ные для до­ха­рапп­ских куль­тур Ам­ри и Кот-Дид­жи фор­мы (вы­со­кие ци­лин­д­ри­че­ские; с бор­ти­ком для крыш­ки; блю­да и чаш­ки на нож­ке) и мо­ти­вы («ры­бья че­шуя», ли­стья ба­на­на, пти­цы у рас­те­ний и др.), став­шие ве­ду­щи­ми в Калибанган II. Из­вест­ны отдельные ха­рапп­ские ие­рог­ли­фы (граф­фи­ти на че­реп­ках). Кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел; мед­ные кель­ты; брас­ле­ты и бу­сы из ра­ко­вин, тер­ра­ко­ты, ме­ди; тер­ра­ко­то­вый бы­чок. К югу от Калибангана об­на­ру­же­ны пар­ные бо­роз­ды, пе­ре­се­каю­щие­ся под пря­мым уг­лом, ана­ло­гич­ные схе­мам паш­ни в современных шта­тах Харь­я­на и Пенд­жаб. В кон­це фа­зы 5 (XXVI век) - сле­ды зем­ле­тря­се­ния, од­но­го из древ­ней­ших в ми­ре сре­ди за­фик­си­ро­ван­ных ар­хео­ло­ги­чес­ки (на­ру­шен­ные слои, трес­ну­тые сте­ны). Руи­ны Калибанган I и паш­ню пе­ре­крыл слой пес­ка.

Калибанган II (об­щая площадь 25 га) имел двух­част­ную ци­та­дель, в пла­не близ­кую па­рал­ле­ло­грам­му (2,8 га); ок­ру­жён сте­ной (тол­щи­на до 7 м) с пря­мо­уголь­ны­ми баш­ня­ми. В южной час­ти - 6 пря­мо­уголь­ных кир­пич­ных плат­форм; на од­ной - 7 «ал­та­рей ог­ня» (об­ма­зан­ные гли­ной пря­мо­уголь­ные уг­луб­ле­ния с гли­ня­ным стол­би­ком в цен­тре; за­пол­не­ны уг­ля­ми, зо­лой, гли­ня­ны­ми «хлеб­ца­ми») и бас­сейн, на дру­гой - «ал­тарь», кир­пич­ный ларь: внут­ри не­го - кос­ти бы­ка, ро­га оле­ня, 7 тер­ра­ко­то­вых от­тис­ков пе­ча­тей и таб­лич­ка, на од­ной сто­ро­не ко­то­рой про­чер­че­но ан­тро­по­морф­ное су­ще­ст­во с ро­га­ми (ана­лог бо­же­ст­вам на пе­ча­тях Мо­хенд­жо-Да­ро), на дру­гой - че­ло­век, ве­ду­щий на по­вод­у жи­вот­ное.

С вос­то­ка к ци­таде­ли при­мы­кал «Ниж­ний го­род» - в пла­не па­рал­ле­ло­грамм (8,6 га); ок­ружён сте­ной (тол­щи­на до 9 м) с пря­моуголь­ны­ми баш­ня­ми по уг­лам, западными и северными во­ро­та­ми. На ран­них фа­зах ис­поль­зо­ван кир­пич 40×20×10 см, на позд­них - 30×15×7,5 см. Квар­та­лы об­ра­зо­вы­ва­ли 4 главные ули­цы, вы­тя­ну­тые с се­ве­ра на юг, и 4 - с за­па­да на вос­ток; в по­след­ней фа­зе ули­цы мос­ти­ли кир­пи­чом . До­ма из 6-7 ком­нат име­ли внутренний двор, где бы­ли мар­ши ле­ст­ниц на кры­ши, кух­ня с хра­ни­ли­ща­ми при­па­сов, кор­муш­ка­ми для ско­та, со­су­да­ми с во­дой и для не­чис­тот.

В ком­на­тах - ке­ра­мические со­су­ды и «ал­та­ри ог­ня». Сре­ди на­хо­док: стеа­ти­то­вая ци­лин­д­рическая пе­чать, кос­тя­ной ор­на­мен­ти­ро­ван­ный гре­бень, тер­ра­ко­то­вая ли­ней­ка с де­ле­ния­ми; мед­ная и тер­ра­ко­то­вая ста­ту­эт­ки бы­ков, тер­ра­ко­то­вая го­ло­ва муж­чи­ны, по­хо­жая на ли­цо «жре­ца из Мо­хенд­жо-Да­ро»; от­сут­ству­ют жен­ские ста­ту­эт­ки, что ха­рак­тер­но и для др. ха­рап­пских по­се­ле­ний ре­гио­на. К вос­то­ку от «Ниж­не­го го­ро­да» - ого­ро­жен­ное по­ме­ще­ние с 5 «ал­та­ря­ми ог­ня»; к юго-за­па­ду - квар­тал гон­ча­ров; к за­па­ду - рас­ко­па­но 36 мо­гил. Из них 12 ана­ло­гич­ны мо­гиль­ни­ку R в Ха­рап­пе: тру­по­по­ло­же­ние на спи­не го­ло­вой на се­вер, в пря­мо­уголь­ной яме, с со­су­да­ми (до 72), най­де­ны зо­ло­тая и сер­до­ли­ко­вая бу­си­ны. Про­чие - круг­лые ямы без ске­ле­тов, с со­су­да­ми (до 30), най­де­ны брас­ле­ты из ра­ко­вин, стеа­ти­то­вые и сер­до­ли­ко­вые бу­си­ны, мед­ные коль­ца и зер­ка­ло. Сре­ди при­чин ос­тав­ле­ния Калибанган II на­зы­ва­ют вы­сы­ха­ние реки Гхаг­гар около XIX века до н. э.

Иллюстрации:

Ка­ли­бан­ган. Ке­ра­ми­ка пе­рио­да I (по Б. К. Тха­па­ру). Взято из архива БРЭ.

Ка­ли­бан­ган. Пе­ри­од II. Ци­лин­дри­чес­кая пе­чать и её от­тиск (по Б. К. Тха­па­ру). Взято из архива БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)