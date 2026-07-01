КАЛИ

КАЛИ - го­род на за­па­де Ко­лум­бии, административный центр деп-та Ва­лье-дель-Кау­ка.

Население 2167 тыс. человек (с при­го­ро­да­ми, 2008 год). Тре­тий по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния и эко­но­мическому зна­че­нию го­род стра­ны по­сле Сан­та-Фе-де-Бо­го­ты и Ме­дель­и­на. Рас­по­ло­жен на реке Ка­ли, близ её впа­де­ния в реку Кау­ка, на восточном скло­не хреб­та Восточная Кор­диль­е­ра Анд, на высоте 1005 м. Круп­ный транс­порт­ный узел. Ав­то­мо­биль­ны­ми и же­лез­ны­ми до­ро­га­ми свя­зан с ти­хо­оке­ан­ским пор­том Бу­эна­вен­ту­ра; че­рез Ме­дель­ин - с пор­та­ми Ка­риб­ско­го моря. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Паль­ма­се­ка. Стро­ит­ся (2008 год) мет­ро­по­ли­тен.

Ос­но­ван в 1536 году испанским кон­ки­ста­до­ром С. де Бе­лаль­ка­са­ром. С 1911 года сто­ли­ца департамента Ва­лье-дель-Кау­ка. Бы­строе эко­но­мическое раз­ви­тие Кали на­ча­лось со строи­тель­ст­вом железной дороги Ка­ли - Бу­эна­вен­ту­ра (за­вер­ше­но в 1914 году) и от­кры­ти­ем Па­нам­ско­го ка­на­ла. В начале XX века стал ор­га­ни­зационным цен­тром круп­но­го са­ха­ро­про­из­во­дя­ще­го рай­она.

Кали - один из са­мых бы­ст­ро­рас­ту­щих (с 1980-1990-х годов; раз­ви­ва­ет­ся в основном в восточном на­прав­ле­нии) и бла­го­ус­т­ро­ен­ных го­ро­дов стра­ны. Ис­то­рический центр и б. ч. тер­ри­то­рии Кали на­хо­дят­ся на пра­вом (юж­ном) бе­ре­гу реки Ка­ли. В центральной час­ти го­ро­да и при­ле­гаю­щих рай­онах пре­об­ла­да­ют двух­этаж­ные до­ма с че­ре­пич­ны­ми кры­ша­ми; мно­го по­стро­ек в сти­ле му­дехар. С 1940-х годов по­яв­ля­ют­ся квар­та­лы, за­стро­ен­ные в сти­ле ев­ропейских, американских, бразильских ар­хи­тек­тур­ных школ; бы­ли со­ору­же­ны пер­вые не­бо­скрё­бы. Основные до­сто­при­ме­ча­тель­но­сти: ка­фед­раль­ный со­бор, церк­ви - Сан-Фран­си­ско (1757-1764 годы, архитектор П. де ла Крус Эр­ре­ра), Эр­ми­та (1930-1948 годы) и Мер­сед (1545 год), Сан-Ан­то­нио (1757 год); ка­пел­ла Ин­ма­ку­ла­да и баш­ня Му­де­хар (обе XVIII век). В ле­во­бе­реж­ной час­ти сло­жил­ся но­вый тор­го­во-раз­вле­ка­тель­ный рай­он с мно­го­численными шко­ла­ми саль­сы («саль­со­те­ки»).

Университет Дель Ва­лье (1945 год), университет Сан­ть­я­го-де-Ка­ли (1958 год), кам­пус Университета Сан-Бу­эна­вен­ту­ра (Сан­та-Фе-де-Бо­го­та); Олим­пий­ская спор­тив­ная гим­на­зия. Му­зеи: ко­ло­ни­аль­но­го искусства и ар­хео­ло­гии, ес­тественной ис­то­рии (1913 год), современного искусства «Ла Тер­ту­лия», зо­ло­та (кол­лек­ция зо­ло­тых из­де­лий до­ко­лум­бо­вой куль­ту­ры), мо­ря, са­хар­но­го тро­ст­ни­ка. Те­ат­ры: «Ка­ли те­ат­ро», «Има­жи­на­рио», «Мас­ка­ра», «Са­ла­ман­д­ра», Экс­пе­ри­мен­таль­ный, «До­мус те­ат­ро», «Ла­тин­ский уго­лок» и др. Про­во­дят­ся: городской празд­ник (с 1957 года), те­ат­раль­ный фес­ти­валь (с 1999 года).

Круп­ный спор­тив­ный центр Ко­лум­бии. Фут­боль­ные клу­бы «Аме­ри­ка» (12-крат­ный чем­пи­он Ко­лум­бии в 1979-2002 годах, фи­на­лист Куб­ка Ли­бер­та­до­рес 1985, 1986, 1987, 1996 годы) и «Де­пор­ти­во» (8-крат­ный чем­пи­он Ко­лум­бии в 1965-2005 годах, фи­на­лист Куб­ка Ли­бер­та­до­рес 1978, 1999 годы) про­во­дят мат­чи на ста­дио­не «Олим­пи­ко Пас­ку­аль Гер­ре­ро» (около 45 тыс. мест). В Кали про­хо­ди­ли Пан­аме­ри­кан­ские иг­ры (1971 год), чем­пио­нат ми­ра по вод­ным ви­дам спор­та (1975 год), мат­чи Куб­ка Аме­ри­ки по фут­бо­лу (2001 год), чем­пио­на­тов ми­ра по бас­кет­бо­лу сре­ди жен­щин (1975 год) и муж­чин (1982 год). Ип­по­дром. Зоо­парк (1981 год). По­пу­ляр­на кор­ри­да (тра­диционное ме­сто про­ве­де­ния - площадь Пла­са-де-То­рос-де-Ка­на­бе­ра­ле­хо).

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