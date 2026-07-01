КАЛИ
КАЛИ - город на западе Колумбии, административный центр деп-та Валье-дель-Каука.
Население 2167 тыс. человек (с пригородами, 2008 год). Третий по численности населения и экономическому значению город страны после Санта-Фе-де-Боготы и Медельина. Расположен на реке Кали, близ её впадения в реку Каука, на восточном склоне хребта Восточная Кордильера Анд, на высоте 1005 м. Крупный транспортный узел. Автомобильными и железными дорогами связан с тихоокеанским портом Буэнавентура; через Медельин - с портами Карибского моря. Международный аэропорт Пальмасека. Строится (2008 год) метрополитен.
Основан в 1536 году испанским конкистадором С. де Белалькасаром. С 1911 года столица департамента Валье-дель-Каука. Быстрое экономическое развитие Кали началось со строительством железной дороги Кали - Буэнавентура (завершено в 1914 году) и открытием Панамского канала. В начале XX века стал организационным центром крупного сахаропроизводящего района.
Кали - один из самых быстрорастущих (с 1980-1990-х годов; развивается в основном в восточном направлении) и благоустроенных городов страны. Исторический центр и б. ч. территории Кали находятся на правом (южном) берегу реки Кали. В центральной части города и прилегающих районах преобладают двухэтажные дома с черепичными крышами; много построек в стиле мудехар. С 1940-х годов появляются кварталы, застроенные в стиле европейских, американских, бразильских архитектурных школ; были сооружены первые небоскрёбы. Основные достопримечательности: кафедральный собор, церкви - Сан-Франсиско (1757-1764 годы, архитектор П. де ла Крус Эррера), Эрмита (1930-1948 годы) и Мерсед (1545 год), Сан-Антонио (1757 год); капелла Инмакулада и башня Мудехар (обе XVIII век). В левобережной части сложился новый торгово-развлекательный район с многочисленными школами сальсы («сальсотеки»).
Университет Дель Валье (1945 год), университет Сантьяго-де-Кали (1958 год), кампус Университета Сан-Буэнавентура (Санта-Фе-де-Богота); Олимпийская спортивная гимназия. Музеи: колониального искусства и археологии, естественной истории (1913 год), современного искусства «Ла Тертулия», золота (коллекция золотых изделий доколумбовой культуры), моря, сахарного тростника. Театры: «Кали театро», «Имажинарио», «Маскара», «Саламандра», Экспериментальный, «Домус театро», «Латинский уголок» и др. Проводятся: городской праздник (с 1957 года), театральный фестиваль (с 1999 года).
Крупный спортивный центр Колумбии. Футбольные клубы «Америка» (12-кратный чемпион Колумбии в 1979-2002 годах, финалист Кубка Либертадорес 1985, 1986, 1987, 1996 годы) и «Депортиво» (8-кратный чемпион Колумбии в 1965-2005 годах, финалист Кубка Либертадорес 1978, 1999 годы) проводят матчи на стадионе «Олимпико Паскуаль Герреро» (около 45 тыс. мест). В Кали проходили Панамериканские игры (1971 год), чемпионат мира по водным видам спорта (1975 год), матчи Кубка Америки по футболу (2001 год), чемпионатов мира по баскетболу среди женщин (1975 год) и мужчин (1982 год). Ипподром. Зоопарк (1981 год). Популярна коррида (традиционное место проведения - площадь Пласа-де-Торос-де-Канабералехо).