КАЛГАРИ

КАЛГАРИ - город в юго-западной части Канады.

Население 1032,6 тыс. человек (2008 год; с при­го­ро­да­ми 1140,9 тыс. человек), 4-й по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны (по­сле То­рон­то, Мон­реа­ля и Ван­ку­ве­ра); свыше 15% на­се­ле­ния - вы­ход­цы из стран Восточной и Юго-Восточной Азии (из них около 1/2 - ки­тай­цы). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Ска­ли­стых гор, на реке Боу. Че­рез Калгари про­хо­дят транс­ка­над­ские железнодорожные и ав­то­мо­биль­ные ма­ги­ст­ра­ли. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

На­чал фор­ми­ро­вать­ся во­круг за­ло­жен­но­го в 1875 году фор­та Бриз­буа (Brise­bois), пе­ре­име­но­ван­но­го в 1876 году в форт Калгари. В 1883 году че­рез Калгари. про­шла же­лез­ная до­ро­га, по­сле че­го по­се­ле­ние ста­ло бы­ст­ро раз­ви­вать­ся. Го­род с 1884 года.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - те­ле­баш­ня (высота 190 м), с ко­то­рой от­кры­ва­ет­ся вид на Ска­ли­стые го­ры. Тех­но­ло­гический инстиут Южной Аль­бер­ты (SAIT; 1916 год; современное название и ста­тус с 1960 год), университет Калгари [ос­но­ван в 1945 году как фи­ли­ал университета Аль­бер­ты; современное название и ста­тус с 1966 года; при университете с 1979 года - научно-исследовательский Арк­ти­че­ский институт Северной Аме­ри­ки (1945 год; с 1976 год в Калгари)], Ко­ро­лев­ский Ма­унт-кол­ледж (1910 год), кол­ледж ис­кусств и ди­зай­на Аль­бер­ты (1926 год); Институт тех­но­ло­гии университета Дев­ри (Чи­ка­го); кам­пу­сы университета города Лет­бридж, Кол­лед­жа Боу-Вал­ли, не­сколь­ких ча­ст­ных кол­лед­жей и выс­ших школ. Му­зеи: Глен­боу (1966 год; один из круп­ней­ших в Ка­на­де, объ­е­ди­ня­ет му­зей, ху­дожественную га­ле­рею, биб­лио­те­ку и ар­хи­вы), аэ­ро­кос­ми­че­ский (1975 год), во­ен­ный, фло­та (1988 год), а так­же дет­ский му­зей нау­ки и пла­не­та­рий. Ки­тай­ский куль­тур­ный центр. Зоо­парк. Еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь (с 1999 года), лет­ние ков­бой­ские со­стя­за­ния (ро­део, или «стам­пид»; с 1912 года) и др.

Калгари - один из круп­ней­ших ми­ро­вых цен­тров зим­них ви­дов спор­та. Ме­ж­ду­народный ту­ри­стический центр (около 5 млн. человек в год; основные ви­ды ту­риз­ма - спор­тив­но-оз­до­ро­вительный, куль­тур­но-по­зна­вательный, эко­ло­гический).

Близ го­ро­да рас­по­ло­жен Ка­надский Олим­пий­ский парк, где про­хо­ди­ли 15-е Олим­пий­ские зим­ние иг­ры (1988 год), чем­пио­на­ты ми­ра по боб­слею (1992, 1996, 2005 годы), фи­гур­но­му ка­та­нию (1972, 2006 годы), конь­ко­беж­но­му спор­ту (1990, 1992, 2006 годы). Хок­кей­ный клуб НХЛ «Кал­га­ри Флэймз» (аре­на «Пен­гро­ут Сад­лдом», около 20 тыс. мест) - об­ла­да­тель (1989 год) и фи­на­лист (1986, 2004 годы) Куб­ка Стэн­ли. Ста­ди­он «Мак­ма­он» (около 40 тыс. мест) - один из круп­ней­ших в Ка­на­де.

Важ­ный эко­но­мический центр стра­ны. В сфе­ре ус­луг за­ня­то около 80% ра­бо­таю­щих (в т. ч. в об­ра­зо­ва­нии и здра­во­охра­не­нии - свыше 20%, де­ло­вых ус­лу­гах - свыше 20%, тор­гов­ле - около 15%). Калгари - главный ор­гани­зационный центр неф­те­га­зо­вой промышленности (в провинции Аль­бер­та до­бы­ча неф­ти и га­за ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся с середины XX века).

В го­ро­де рас­по­ло­же­ны мно­го­численные офи­сы национальных и ме­ж­ду­народных неф­те­га­зо­вых ком­па­ний (в т. ч. «BP Canada», «EnCana», «Shell Canada»), штаб-квар­ти­ры круп­ных неф­те­га­зо­вых кор­по­ра­ций («Petro-Canada», «Imperial Oil» - до­чер­няя ком­па­ния американской ком­па­нии «Exxon Mobil», и др.). Штаб-квар­ти­ры и цен­тры тех­но­ло­гических раз­ра­бо­ток неф­те­хи­мических ком­па­ний «Dow Chemical Canada» (до­чер­няя ком­па­ния американской ме­ж­ду­народной кор­по­ра­ции «Dow Che­mical Company») и «NOVA Chemicals». Пред­при­ятия пи­ще­вой (мя­со­пере­ра­ба­ты­ваю­щей) промышленности. Тор­го­вый центр сельскохозяйственного рай­она (зер­но, круп­ный ро­га­тый скот).

К се­ве­ро-вос­то­ку от Калгари, в городе Драм­хел­лер, - Ко­ро­лев­ский па­лео­нто­ло­гический му­зей (круп­ней­ший в ми­ре му­зей ди­но­зав­ров).

Иллюстрация:

Кал­га­ри. Па­но­ра­ма цент­раль­ной ча­сти го­ро­да. Взято из архива БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)