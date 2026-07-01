КАЛГАРИ
КАЛГАРИ - город в юго-западной части Канады.
Население 1032,6 тыс. человек (2008 год; с пригородами 1140,9 тыс. человек), 4-й по числу жителей город страны (после Торонто, Монреаля и Ванкувера); свыше 15% населения - выходцы из стран Восточной и Юго-Восточной Азии (из них около 1/2 - китайцы). Расположен в предгорьях Скалистых гор, на реке Боу. Через Калгари проходят трансканадские железнодорожные и автомобильные магистрали. Международный аэропорт.
Начал формироваться вокруг заложенного в 1875 году форта Бризбуа (Brisebois), переименованного в 1876 году в форт Калгари. В 1883 году через Калгари. прошла железная дорога, после чего поселение стало быстро развиваться. Город с 1884 года.
Среди достопримечательностей - телебашня (высота 190 м), с которой открывается вид на Скалистые горы. Технологический инстиут Южной Альберты (SAIT; 1916 год; современное название и статус с 1960 год), университет Калгари [основан в 1945 году как филиал университета Альберты; современное название и статус с 1966 года; при университете с 1979 года - научно-исследовательский Арктический институт Северной Америки (1945 год; с 1976 год в Калгари)], Королевский Маунт-колледж (1910 год), колледж искусств и дизайна Альберты (1926 год); Институт технологии университета Деври (Чикаго); кампусы университета города Летбридж, Колледжа Боу-Валли, нескольких частных колледжей и высших школ. Музеи: Гленбоу (1966 год; один из крупнейших в Канаде, объединяет музей, художественную галерею, библиотеку и архивы), аэрокосмический (1975 год), военный, флота (1988 год), а также детский музей науки и планетарий. Китайский культурный центр. Зоопарк. Ежегодно проводятся международный кинофестиваль (с 1999 года), летние ковбойские состязания (родео, или «стампид»; с 1912 года) и др.
Калгари - один из крупнейших мировых центров зимних видов спорта. Международный туристический центр (около 5 млн. человек в год; основные виды туризма - спортивно-оздоровительный, культурно-познавательный, экологический).
Близ города расположен Канадский Олимпийский парк, где проходили 15-е Олимпийские зимние игры (1988 год), чемпионаты мира по бобслею (1992, 1996, 2005 годы), фигурному катанию (1972, 2006 годы), конькобежному спорту (1990, 1992, 2006 годы). Хоккейный клуб НХЛ «Калгари Флэймз» (арена «Пенгроут Садлдом», около 20 тыс. мест) - обладатель (1989 год) и финалист (1986, 2004 годы) Кубка Стэнли. Стадион «Макмаон» (около 40 тыс. мест) - один из крупнейших в Канаде.
Важный экономический центр страны. В сфере услуг занято около 80% работающих (в т. ч. в образовании и здравоохранении - свыше 20%, деловых услугах - свыше 20%, торговле - около 15%). Калгари - главный организационный центр нефтегазовой промышленности (в провинции Альберта добыча нефти и газа активно развивается с середины XX века).
В городе расположены многочисленные офисы национальных и международных нефтегазовых компаний (в т. ч. «BP Canada», «EnCana», «Shell Canada»), штаб-квартиры крупных нефтегазовых корпораций («Petro-Canada», «Imperial Oil» - дочерняя компания американской компании «Exxon Mobil», и др.). Штаб-квартиры и центры технологических разработок нефтехимических компаний «Dow Chemical Canada» (дочерняя компания американской международной корпорации «Dow Chemical Company») и «NOVA Chemicals». Предприятия пищевой (мясоперерабатывающей) промышленности. Торговый центр сельскохозяйственного района (зерно, крупный рогатый скот).
К северо-востоку от Калгари, в городе Драмхеллер, - Королевский палеонтологический музей (крупнейший в мире музей динозавров).
Иллюстрация:
Калгари. Панорама центральной части города. Взято из архива БРЭ.