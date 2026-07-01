КАЛЕНДАРЬ АФИНСКИЙ

Исчисление времени в древних Афинах .

У древних греков календарь был лунно-солнечным, т.е. год состоял из 12 лунных месяцев; месяц считался состоящим из 29,5 дней, поэтому чередовались месяцы по 29 и 30 дней, всего дней в году – 354; примерно раз в три года вставлялся дополнительный месяц. Использовался также восьмилетний цикл (octaeteris): дополнительный месяц вставлялся в третьем, пятом и восьмом году. Более точный 19-летний цикл с семью вставными месяцами был предложен в 432 г. до н.э. астрономом Метоном. Тем не менее, строгой астрономической системы дополнений календарного года в греческих полисах не существовало, но должностные лица, занимавшиеся приведением лунных месяцев в приблизительное соответствие со сменой времен года, могли иметь в виду предложенные астрономами циклы.

Афинский календарь действовал в пределах Аттики; в других греческих областях и даже отдельных городах одной и той же области не только названия месяцев были другими, но даже начало года могло не совпадать. Так, по афинскому календарю начало года приходилось на первое новолуние после летнего солнцестояния, а по беотийскому – на первое новолуние после зимнего солнцестояния. Помимо традиционного сельскохозяйственного деления года, граждане Афинского государства жили фактически по двум системам исчисления: гражданскому лунно-солнечному двенадцатимесячному календарю и государственному календарю пританов, основывающемуся на солнечном годе. Спустя какое-то время после реформы фил Клисфена и создания Совета 500 появился рабочий календарь Афинской демократии: год стал делиться на 10 пританий, каждую пританию дежурила по очереди определенная фила, т.е. пританы – члены Совета 500, выбранные от данной филы. В V в. до н.э. пританский месяц насчитывал 37 или 36 дней, а год – 365 или 366 дней. Два календаря ожидаемо разошлись, и новый «политический» год наступал на 15 дней раньше или позже традиционного (см., например, Aristot. Ath. Pol., 32). Время от времени предпринимались попытки их синхронизировать: так, с конца V в. до н.э. притании первых четырех фил были по 36 дней, а следующие – по 35 дней, (Aristot. Ath. Pol., 43, 2). В годы, когда вставлялся дополнительный месяц, месяцы политического года должны были удлиняться до 39 и 38 дней соответственно. В последующие века количество дней в пританиях менялось, и календари опять расходились.

Названия древнегреческих месяцев обычно происходили от названий празднеств, отмечавшихся в соответствующем месяце, или названий божества, его культового имени. Так, например, месяц, в который происходил праздник Боэдромии в честь Аполлона Боэдромия, назывался боэдромионом; Гамелии – праздник в честь бракосочетания Зевса и Геры – дали название месяцу гамелиону и т. д.

Афинские месяцы

1. Гекатомбеон (Ἑκατομβαιών) - июль/август

2. Метагейтнион (Μεταγειτνιών) - август/сентябрь

3. Боэдромион (Βοηδρομιών) - сентябрь/октябрь

4. Пианепсион (Πυανεψιών) - октябрь/ноябрь

5. Мемактерион (Μαιμακτηριών) - ноябрь/декабрь

6. Посейдеон (Ποσειδεών) - декабрь/январь

7. Гамелион (Γαμηλιών) - январь/февраль

8. Антестерион (Ἀνθεστηριών) - февраль/март

9. Элафеболион (Ἑλαφηβολιών) - март/апрель

10. Мунихион (Μουνιχιών) - апрель/май

11. Таргелион (Θαργηλιών) - май/июнь

12. Скирофорион (Σκιροφοριών) - июнь/июль

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева